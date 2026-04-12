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il commento

Sinner ha usato la testa per battere Alcaraz a Monte-Carlo: Carlos dominato mentalmente

Flavia Pennetta

Il tema non era capire se Jannik potesse competere con Carlos sulla terra rossa, ma solo quanto tempo gli sarebbe servito per adattarsi alla superficie. E lo ha fatto alla grande, domando lo spagnolo soprattutto dal punto di vista della tenuta mentale. E ora ci sarà un aspetto più fondamentale degli altri nel prosieguo del loro bellissimo duello 

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