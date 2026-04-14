Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026

Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026INTERNAZIONALI
Introduzione
Manca sempre meno all'83^ edizione degli Internazionali d'Italia a Roma, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 6 al 17 maggio. Sono diverse le novità previste per il torneo, a partire da un Foro Italico evoluto e rinnovato, con la nuova Grand Stand Arena costruita all'interno dello Stadio dei Marmi. Sinner, Alcaraz, Djokovic, Zverev e altri campioni sono pronti a scendere in campo. L'obiettivo di Binaghi, presidente della Fitp, è superare le 400 mila presenze e vedere un italiano trionfare a Roma nel singolare maschile. Inoltre si guarda già al futuro con il rinnovamento del Centrale, i cui lavori inizieranno al termine di questa edizione.
Quello che devi sapere
Presentata l'83^ edizione degli Internazionali d'Italia a Roma
Nella giornata di martedì 14 aprile è stata presentata in conferenza stampa l'83^ edizione degli Internazionali d'Italia a Roma, in programma come di consueto al Foro Italico. Un'edizione che promette novità e il consueto spettacolo in campo con i migliori giocatori del mondo.
Gli Internazionali d'Italia LIVE su Sky dal 6 al 17 maggio
I campi
Sono 21 i campi (19 al Foro Italico e 2 sul Lungotevere) all'interno dei quali si svilupperà la competizione. Sono tutti organizzati attorno a tre poli identitari: il Campo Centrale, che resterà il simbolo del torneo, la Grand Stand Arena e la SuperTennis Arena.
La nuova Grand Stand Arena
La nuova Grand Stand Arena è costruita all'interno del suggestivo Stadio dei Marmi. Presenta una scenografia unica e avrà una capienza di oltre 7.000 spettatori: sarà il secondo impianto più importante dopo il Centrale.
IL RENDERING DELLA GRAND STAND ARENA. VIDEO
Le altre novità
Il progetto di restyling, con un investimento complessivo di circa 160 milioni di euro, include il recupero delle superfici storiche, la sostituzione di ampie aree asfaltate con pavimentazioni naturali, l'incremento degli spazi verdi attrezzati e la creazione di nuove aree dedicate al fitness, al relax e allo studio. L'obiettivo è rendere il Foro Italico un luogo fruibile durante tutto l'anno. Inoltre è prevista la valorizzazione dello Stadio dei Marmi con un nuovo percorso museale dedicato allo sport italiano e nuovi collegamenti interni all’area.
Le entry list
Sono cinque gli italiani nel tabellone principale: Jannik Sinner (n.1 ATP), Lorenzo Musetti (n.8), Flavio Cobolli (n.14), Luciano Darderi (n.22) e Lorenzo Sonego (n.66). A guidare l'entry list ci saranno Carlos Alcaraz e Jannik Sinner; presenti anche Novak Djokovic, il giocatore in attività con più titoli al Foro Italico, e Alexander Zverev, già due volte campione del torneo.
Per quanto riguarda il tabellone femminile, l’entry list sarà guidata dalla numero uno Aryna Sabalenka, insieme a Elena Rybakina e alla statunitense Coco Gauff, finalista nell’ultima edizione. Le uniche italiane ammesse direttamente al tabellone principale sono Jasmine Paolini – numero 8 della classifica Wta e campionessa in carica sia in singolare sia in doppio (in coppia con Sara Errani) – ed Elisabetta Cocciaretto (n.41).
Le wild card del tabellone maschile
- Mattia Bellucci*
- Matteo Berrettini
- Matteo Arnaldi
- Luca Nardi
- Federico Cinà
*se avrà l'accesso diretto nel tabellone principale, il suo "invito" andrà a Francesco Maestrelli
Le wild card del tabellone femminile
- Lucrezia Stefanini
- Nuria Brancaccio
- Lucia Bronzetti
- Lisa Pigato
- Tyra Grant
- Martina Trevisan
- Jennifer Ruggeri
Le wild card nelle qualificazioni
- Per il tabellone maschile delle qualificazioni, le wild card saranno assegnate a Giulio Zeppieri, Jacopo Vasamì e Gianluca Cadenasso. Le ultime due andranno a due giocatori dalle pre-qualificazioni.
- Per il tabellone femminile sono state scelte Giorgia Pedone, Samira De Stefano e le quattro semifinaliste delle pre-qualificazioni.
Binaghi: "L'obiettivo è superare le 400 mila presenze"
Nella conferenza stampa di presentazione Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha fissato tre obiettivi: "Abbiamo tre obiettivi: superare la soglia delle 400.000 presenze paganti e il miliardo di euro di impatto economico sul territorio, e tornare a vedere dopo 50 anni un italiano vincere gli Internazionali d'Italia in singolare maschile". Binaghi ha anche ricordato Nicola Pietrangeli: "Ripartiamo dall'eredità che ha lasciato, il più grande campione del primo secolo di vita della nostra Federazione e del tennis italiano".
In chiusura la novità del torneo sull'erba: "Abbiamo acquistato il torneo Atp 250 di Bruxelles: lo avremo dal 2028, si giocherà per la prima volta sull'erba in Italia. Si giocherà la seconda settimana di giugno, probabilmente al nord Italia per questioni climatiche. Inoltre il 4 maggio, insieme alle nostre due nazionali campioni del mondo, porteremo la Coppa Davies e la Billie Jean King Cup e saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale".
Mezzaroma: "Foro Italico rinnovato. Il Centrale diventerà iconico"
"Quest'anno è stato fatto uno sforzo nel tentativo di evolvere ulteriormente l'impianto e con lui tutto il Parco del Foro Italico, comprensivo della parte delle piscine, del Centrale e dello Stadio dei Marmi", ha dichiarato in conferenza stampa Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute. "Avremo 20 ettari d'estensione totale, il sito potrà ospitare 60 mila persone su base quotidiana e potrà contare su quasi 6.500mq di superfici coperte tra retail e food e beverage".
Sui campi: "Saranno dislocati su tre centri gravitazionali: intorno al Centrale, i campi sull'acqua che saranno di fronte alle piscine e poi quello della Grand Stand Arena, collocata all'interno dello Stadio dei Marmi, con una capienza di 7 mila posti. Un'altra novità è la SuperTennis Arena, da 3 mila posti, collocata di fronte al Centrale. Poi c'è il Centrale. Il progetto di copertura rivoluzionerà questo impianto che diventerà iconico, prevedrà 800mq di terrazze panoramiche, 4 ascensori, 45 scale esterne e avrà una capienza di oltre 12 mila posti a sedere climatizzati e ampliabili per l'utilizzo di altri sport. I lavori inizieranno subito dopo la fine dell'edizione di quest'anno e auspichiamo che termino entro l'autunno del 2027".