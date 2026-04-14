Internazionali d'Italia a Roma: i numeri e le novità dell'edizione 2026

Nella conferenza stampa di presentazione Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, ha fissato tre obiettivi: "Abbiamo tre obiettivi: superare la soglia delle 400.000 presenze paganti e il miliardo di euro di impatto economico sul territorio, e tornare a vedere dopo 50 anni un italiano vincere gli Internazionali d'Italia in singolare maschile". Binaghi ha anche ricordato Nicola Pietrangeli: "Ripartiamo dall'eredità che ha lasciato, il più grande campione del primo secolo di vita della nostra Federazione e del tennis italiano".

In chiusura la novità del torneo sull'erba: "Abbiamo acquistato il torneo Atp 250 di Bruxelles: lo avremo dal 2028, si giocherà per la prima volta sull'erba in Italia. Si giocherà la seconda settimana di giugno, probabilmente al nord Italia per questioni climatiche. Inoltre il 4 maggio, insieme alle nostre due nazionali campioni del mondo, porteremo la Coppa Davies e la Billie Jean King Cup e saremo ricevuti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale".