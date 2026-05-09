Internazionali LIVE: più tardi Paolini e Bellucci

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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live

live internazionali

Quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia, con cinque azzurri in campo. Alle 19 il debutto di Sinner contro Ofner. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Nel femminile torna in campo la campionessa in carica Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

in evidenza

Il programma degli italiani

  • Etcheverry vs BELLUCCI (Ita)
  • SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
  • PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel)
  • COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
  • PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda gli Internazionali d'Italia su Sky o in streaming su NOW

Il programma di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201) fino alle 20.45

  • Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)
  • a seguire: Etcheverry vs BELLUCCI (Ita)
  • dalle 16.30: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Rublev vs Kecmanovic (Srb)
  • ore 13: PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel)
  • a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
  • a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
  • ore 18.30: Sky Tennis Show
  • ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
  • a seguire: Sky Tennis Show
  • a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya

SKY SPORT ARENA (204)

  • dalle 11-16: Diretta Tennis
  • a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)

SKY SPORT 251 (fino alle 20, poi Sky Sport Arena)

  • Gauff (Usa) vs Sierra (Arg)
  • a seguire: Auger-Aliassime (Can) vs Navone (Arg)
  • a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
  • a seguire: Golubic (Sui) vs Andreeva
  • a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)

SKY SPORT 252 (fino alle 20)

  • Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)
  • a seguire: Etcheverry (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
  • a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shleton (Usa)
  • a seguire: Medjedovic (Srb) vs Fonseca (Bra)

SKY SPORT 253

  • Tirante (Arg) vs Norrie (Gbr)
  • a seguire: Cilic (Cro) vs Landaluce (Spa)
  • a seguire: Sabalenka vs Cirstea (Rom)
  • a seguire: Tiafoe (Usa) vs Buse (Per)
  • a seguire: Popyrin (Aus) vs Mensik (Cze)
  • a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya
LIVE

Rublev al terzo turno: Kecmanovic ko

Buona la prima per Andrey Rublev, che al debutto agli Internazionali d'Italia batte il serbo Kecmanovic per 6-4, 6-4. Termina così il primo match di giornata sul Centrale del Foro Italico. Alle 13 toccherà a Jasmine Paolini contro la belga Elise Mertens, 21 del seeding. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Break Moutet, 3-1 con Llamas Ruiz

Il francese strappa il break nel secondo set, dopo che aveva perso il primo parziale per 6-4. Al termine di questa sfida, toccherà a Mattia Bellucci contro Tomas Etcheverry. CLICCA QUI  PER IL RISULTATO LIVE

Rublev-Kecmanovic, sorteggio affidato a... Sylla e Marchisio!

Ospiti speciali sul Centrale del Foro Italico. A lanciare la monetina per il sorteggio del match Rublev-Kecmanovic è stata la giocatrice di pallavolo Myriam Sylla. Accanto a lei, l'ex calciatore Claudio Marchisio

Rublev vince il primo set: 6-4 contro Kecmanovic

Andrey Rublev porta a casa il primo set con il punteggio di 6-4 in 41 minuti di gioco. Tra poco il secondo set. Al termine di questa sfida, e non prima delle 13, sul Centrale tornerà in campo Jasmine Paolini. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE

I risultati dei primi match in corso

  • Moutet-Llamas Ruiz 3-5
  • Rublev-Kecmanovic 5-4
  • Tirante-Norrie 6-3
  • Gauff-Sierra 3-3

CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI LIVE

Cobolli, l'allenamento prima del match contro Atmane

Flavio Cobolli si prepara al debutto agli Internazionali d'Italia. La testa di serie numero 10 si è allenato con uno sparring mancino offerto dal torneo in vista del match contro il francese Atmane (LIVE su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW). Nel video le ultime con Dalila Setti.

L'ingresso in campo di Rublev e Kecmanovic

È questa la prima sfida che apre il Centrale. Alle 13, invece, toccherà a Jasmine Paolini

Mattia Bellucci giocherà sulla Supertennis Arena dopo il match tra Moutet e Llamas Ruiz (qui il RISULTATO LIVE). Al debutto a Roma, il lombardo ha battuto l'argentino Burruchaga. Nel video puoi rivivere il match con gli highlights

Alle 19 c'è Sinner

L'attenzione è tutta su Jannik Sinner. Alle ore 19, il numero 1 al mondo debutterà contro l'austriaco Sebastian Ofner. Il match sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Quando giocano gli italiani

Ci vorrà ancora un pochino per vedere i primi italiani in azione oggi. Per la precisione, Mattia Bellucci giocherà dopo il match tra Moutet e Llamas Ruiz (ora LIVE su su Sky SportUno). Non prima delle 13, invece, sul Centrale toccherà a Jasmine Paolini.

Qui potete seguire tutte le sfide in tempo reale con i risultati: RISULTATI LIVE

Si parte!

Inizia una nuova giornata agli Internazionali d'Italia: sul Centrale in campo Rublev e Kecmanovic. Queste le partite che potete seguire ora su Sky Sport e in streaming su NOW:

SKY SPORT UNO (201) fino alle 20.45

  • Moutet (Fa) vs Llamas Ruiz (Spa)

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Rublev vs Kecmanovic (Srb)

SKY SPORT ARENA (204)

  • dalle 11-16: Diretta Tennis

SKY SPORT 251 (fino alle 20, poi Sky Sport Arena)

  • Gauff (Usa) vs Sierra (Arg)

SKY SPORT 252 (fino alle 20)

  • Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)

SKY SPORT 253

  • Tirante (Arg) vs Norrie (Gbr)

Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider

Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.

Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it

Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.

ljubicic

Tutti i record degli Internazionali d'Italia

  • Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
  • Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
  • Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
  • Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
  • Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
  • Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
  • Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
  • Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)

Come cambia il programma sul Centrale

Visto il forfait di Machac, sul Centrale alle ore 11 toccherà ad Andrey Rublev, che se la vedrà contro il serbo Kecmanovic. Sulla Supertennis Arena, invece, dove inizialmente era previsto Rublev-Kecmanovic, ci sarà Moutet-Llamas Ruiz.

Machac si ritira, Medvedev al terzo turno

C'è subito un cambio di programma: Tomas Machac si è ritirato e non giocherà contro Daniil Medvedev (il match era in programma alle ore 11 sul Centrale). Il russo avanza così direttamente al terzo turno senza gioca.

I risultati di ieri degli italiani

  • DARDERI (Ita) b. Hanfmann (Ger) 6-4, 6-4 HIGHLIGHTS
  • MUSETTI (Ita) b. MP. Perricard (Fra) 6-4, 6-4 HIGHLIGHTS
  • ARNALDI (Ita) b. De Minaur (Aus)  4-6, 7-6, 6-4 HIGHLIGHTS
  • COCCIARETTO (Ita) b. Navarro (Usa) 6-3, 6-3 HIGHLIGHTS
  • Bartunkova  (Cec) b. GRANT (Ita) 4-6, 6-3, 6-4 HIGHLIGHTS
  • Svitolina (Ukr) b. BASILETTI (Ita) 6-1, 6-3 HIGHLIGHTS

Su Sky Sport Arena (204) c'è Diretta Tennis!

Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.

Alle 13 sul Centrale tocca a Paolini

Tra le donne siamo già al 3° turno: la campionessa in carica Jasmine Paolini se la vedrà con la belga Elise Mertens, 21 del seeding.

Ci sono anche Bellucci e Pellegrino

Mattia Bellucci affronta invece l'argentino Etcheverry, 24^ testa di serie del seeding. Super match per Andrea Pellegrino contro il francese Arthur Fils.

In campo anche Cobolli

Esordio anche per Flavio Cobolli, 12 del ranking, che sfida il francese Térence Atmane, n°51 del mondo. In vista del match di debutto, Cobolli si è allenato nella giornata di ieri con Jannik Sinner.

Alle 19 debutta Sinner

Il n°1 del mondo va a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, il primo a Roma nella sua carriera: la corsa comincia contro l'austriaco Sebastian Ofner, n°82 del mondo.

Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis

Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.

Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport

Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programm

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