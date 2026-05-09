Internazionali LIVE: più tardi Paolini e Bellucci

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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live
Quinto giorno al Foro Italico degli Internazionali BNL d'Italia, con cinque azzurri in campo. Alle 19 il debutto di Sinner contro Ofner. In campo anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino. Nel femminile torna in campo la campionessa in carica Paolini. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Il programma degli italiani
- Etcheverry vs BELLUCCI (Ita)
- SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
- PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel)
- COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
- PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) fino alle 20.45
- Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)
- a seguire: Etcheverry vs BELLUCCI (Ita)
- dalle 16.30: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
SKY SPORT TENNIS (203)
- Rublev vs Kecmanovic (Srb)
- ore 13: PAOLINI (Ita) vs Mertens (Bel)
- a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shelton (Usa)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: SINNER (Ita) vs Ofner (Aut)
- a seguire: Sky Tennis Show
- a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11-16: Diretta Tennis
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)
SKY SPORT 251 (fino alle 20, poi Sky Sport Arena)
- Gauff (Usa) vs Sierra (Arg)
- a seguire: Auger-Aliassime (Can) vs Navone (Arg)
- a seguire: COBOLLI (Ita) vs Atmane (Fra)
- a seguire: Golubic (Sui) vs Andreeva
- a seguire: PELLEGRINO (Ita) vs Fils (Fra)
SKY SPORT 252 (fino alle 20)
- Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)
- a seguire: Etcheverry (Arg) vs BELLUCCI (Ita)
- a seguire: Basilashvili (Geo) vs Shleton (Usa)
- a seguire: Medjedovic (Srb) vs Fonseca (Bra)
SKY SPORT 253
- Tirante (Arg) vs Norrie (Gbr)
- a seguire: Cilic (Cro) vs Landaluce (Spa)
- a seguire: Sabalenka vs Cirstea (Rom)
- a seguire: Tiafoe (Usa) vs Buse (Per)
- a seguire: Popyrin (Aus) vs Mensik (Cze)
- a seguire: Bencic (Svi) vs Kalinskaya
Rublev al terzo turno: Kecmanovic ko
Buona la prima per Andrey Rublev, che al debutto agli Internazionali d'Italia batte il serbo Kecmanovic per 6-4, 6-4. Termina così il primo match di giornata sul Centrale del Foro Italico. Alle 13 toccherà a Jasmine Paolini contro la belga Elise Mertens, 21 del seeding. Il match sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Break Moutet, 3-1 con Llamas Ruiz
Il francese strappa il break nel secondo set, dopo che aveva perso il primo parziale per 6-4. Al termine di questa sfida, toccherà a Mattia Bellucci contro Tomas Etcheverry. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Rublev-Kecmanovic, sorteggio affidato a... Sylla e Marchisio!
Ospiti speciali sul Centrale del Foro Italico. A lanciare la monetina per il sorteggio del match Rublev-Kecmanovic è stata la giocatrice di pallavolo Myriam Sylla. Accanto a lei, l'ex calciatore Claudio Marchisio
Rublev vince il primo set: 6-4 contro Kecmanovic
Andrey Rublev porta a casa il primo set con il punteggio di 6-4 in 41 minuti di gioco. Tra poco il secondo set. Al termine di questa sfida, e non prima delle 13, sul Centrale tornerà in campo Jasmine Paolini. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
I risultati dei primi match in corso
- Moutet-Llamas Ruiz 3-5
- Rublev-Kecmanovic 5-4
- Tirante-Norrie 6-3
- Gauff-Sierra 3-3
Cobolli, l'allenamento prima del match contro Atmane
L'ingresso in campo di Rublev e Kecmanovic
È questa la prima sfida che apre il Centrale. Alle 13, invece, toccherà a Jasmine Paolini.
Mattia Bellucci giocherà sulla Supertennis Arena dopo il match tra Moutet e Llamas Ruiz (qui il RISULTATO LIVE). Al debutto a Roma, il lombardo ha battuto l'argentino Burruchaga. Nel video puoi rivivere il match con gli highlights
Quando giocano gli italiani
Ci vorrà ancora un pochino per vedere i primi italiani in azione oggi. Per la precisione, Mattia Bellucci giocherà dopo il match tra Moutet e Llamas Ruiz (ora LIVE su su Sky SportUno). Non prima delle 13, invece, sul Centrale toccherà a Jasmine Paolini.
Si parte!
Inizia una nuova giornata agli Internazionali d'Italia: sul Centrale in campo Rublev e Kecmanovic. Queste le partite che potete seguire ora su Sky Sport e in streaming su NOW:
SKY SPORT UNO (201) fino alle 20.45
- Moutet (Fa) vs Llamas Ruiz (Spa)
SKY SPORT TENNIS (203)
- Rublev vs Kecmanovic (Srb)
SKY SPORT ARENA (204)
- dalle 11-16: Diretta Tennis
SKY SPORT 251 (fino alle 20, poi Sky Sport Arena)
- Gauff (Usa) vs Sierra (Arg)
SKY SPORT 252 (fino alle 20)
- Moutet (Fra) vs Llamas Ruiz (Spa)
SKY SPORT 253
- Tirante (Arg) vs Norrie (Gbr)
Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider
Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it
Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
Come cambia il programma sul Centrale
Visto il forfait di Machac, sul Centrale alle ore 11 toccherà ad Andrey Rublev, che se la vedrà contro il serbo Kecmanovic. Sulla Supertennis Arena, invece, dove inizialmente era previsto Rublev-Kecmanovic, ci sarà Moutet-Llamas Ruiz.
Machac si ritira, Medvedev al terzo turno
C'è subito un cambio di programma: Tomas Machac si è ritirato e non giocherà contro Daniil Medvedev (il match era in programma alle ore 11 sul Centrale). Il russo avanza così direttamente al terzo turno senza gioca.
I risultati di ieri degli italiani
- DARDERI (Ita) b. Hanfmann (Ger) 6-4, 6-4 HIGHLIGHTS
- MUSETTI (Ita) b. MP. Perricard (Fra) 6-4, 6-4 HIGHLIGHTS
- ARNALDI (Ita) b. De Minaur (Aus) 4-6, 7-6, 6-4 HIGHLIGHTS
- COCCIARETTO (Ita) b. Navarro (Usa) 6-3, 6-3 HIGHLIGHTS
- Bartunkova (Cec) b. GRANT (Ita) 4-6, 6-3, 6-4 HIGHLIGHTS
- Svitolina (Ukr) b. BASILETTI (Ita) 6-1, 6-3 HIGHLIGHTS
Su Sky Sport Arena (204) c'è Diretta Tennis!
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Alle 13 sul Centrale tocca a Paolini
Tra le donne siamo già al 3° turno: la campionessa in carica Jasmine Paolini se la vedrà con la belga Elise Mertens, 21 del seeding.
Ci sono anche Bellucci e Pellegrino
Mattia Bellucci affronta invece l'argentino Etcheverry, 24^ testa di serie del seeding. Super match per Andrea Pellegrino contro il francese Arthur Fils.
In campo anche Cobolli
Esordio anche per Flavio Cobolli, 12 del ranking, che sfida il francese Térence Atmane, n°51 del mondo. In vista del match di debutto, Cobolli si è allenato nella giornata di ieri con Jannik Sinner.
Alle 19 debutta Sinner
Il n°1 del mondo va a caccia del sesto Masters 1000 consecutivo, il primo a Roma nella sua carriera: la corsa comincia contro l'austriaco Sebastian Ofner, n°82 del mondo.
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport
Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programm
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