Introduzione
Alla Caja Magica si alza il sipario sul quarto Masters 1000 stagionale. Riflettori puntati su Jannik Sinner che sulla terra rossa madrilena non ha mai trionfato. Senza Alcaraz e Djokovic, attenzione a possibili sorprese: Musetti riparte dalla semifinale dello scorso anno, Zverev ha già vinto qui nel 2021, ma non vanno esclusi potenziali exploit. Tutto quello che c'è da sapere sul Masters 1000 di Madrid che scatta oggi con il primo turno del tabellone femminile. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 3 maggio
Quello che devi sapere
Gli italiani al via
UOMINI
- Jannik SINNER (testa di serie numero 1)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 6)
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 10)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 19)
- Lorenzo SONEGO
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Federico CINA' (wild card)
DONNE
- Jasmine PAOLINI (testa di serie numero 8)
- Elisabetta COCCIARETTO
Il torneo maschile
- A Madrid non si ripeterà la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, visto l'infortunio al polso rimediato dallo spagnolo a Barcellona. Per Sinner, che non gioca alla Caja Mágica dal 2024, si apre così una grande occasione. L’azzurro punta a conquistare un titolo che ancora manca alla sua collezione: qui non è mai andato oltre i quarti di finale, ma arriva con grande fiducia dopo il trionfo di Monte-Carlo. Inoltre, all’orizzonte c’è un traguardo storico: in caso di vittoria, diventerebbe il primo giocatore di sempre a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi.
- La concorrenza però non manca. In assenza di Alcaraz e Novak Djokovic, il primo rivale per classifica è Alexander Zverev. Il tedesco, già vincitore a Madrid nel 2018 e 2021, vuole spezzare un tabù sulla terra madrilena, visto che nelle ultime tre edizioni si è fermato agli ottavi. Da tenere d’occhio anche Felix Auger-Aliassime, finalista alla Caja Mágica nel 2024.
- In chiave italiana, oltre a Sinner, riflettori puntati su Lorenzo Musetti. Dodici mesi fa raggiunse le semifinali (poi sconfitto da Jack Draper) e ora è alla ricerca di continuità e fiducia. Attenzione anche alle possibili sorprese azzurre rappresentate da Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini (finalista nel 2021) e Mattia Bellucci cercano continuità, mentre Federico Cinà (in tabellone con una wild card) si rivede in grandi palcoscenici
Il torneo femminile
- Nel torneo femminile, la principale favorita è senza dubbio Aryna Sabalenka. La bielorussa arriva da campionessa in carica - con tre successi alla Caja Mágica, tutti ottenuti in anni dispari - e soprattutto reduce dallo straordinario Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, accompagnato da un impressionante record nel 2026 di 23 vittorie e una sola sconfitta. Per Sabalenka, tuttavia, si tratta del primo torneo stagionale sulla terra rossa: su questa superficie non gioca dalla finale dello scorso Roland Garros, persa contro Coco Gauff.
- Proprio Gauff rientra tra le principali rivali della numero uno, insieme a Elena Rybakina, Jessica Pegula e Mirra Andreeva. Grande attenzione anche per Iga Swiatek, chiamata a ritrovare il proprio livello dopo il cambio di allenatore con l’arrivo di Francisco Roig e i consigli ricevuti da Rafael Nadal.
- La parola d’ordine è “ritrovarsi” anche per Jasmine Paolini. Le lacrime dopo la sconfitta a Stoccarda contro Zeynep Sonmez raccontano un momento complicato per l’azzurra, ancora alla ricerca di soddisfazioni in questo 2026. Paolini dovrà affrontare il torneo con un approccio graduale, partita dopo partita, per ritrovare fiducia e il suo miglior tennis.
Il calendario del torneo
- Martedì 21 Aprile, ore 11: primo turno (femminile)
- Mercoledì 22 Aprile, ore 11: primo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 23 Aprile, ore 11: primo turno (maschile) e secondo turno (femminile)
- Venerdì 24 Aprile, ore 11: secondo turno (maschile e femminile)
- Sabato 25 Aprile, ore 11: secondo turno (maschile) e terzo turno (femminile)
- Domenica 26 Aprile, ore 11: terzo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 27 Aprile, ore 11: terzo turno (maschile) e ottavi di finale (femminile)
- Martedì 28 Aprile, ore 11: ottavi di finale (maschile) e quarti di finale (femminile)
- Mercoledì 29 Aprile, ore 13: quarti di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 30 Aprile, ore 13: quarti di finale (maschile) e semifinali (femminile)
- Venerdì 1° Maggio, ore 13.30: Semifinali (maschile)
- Sabato 2 Maggio, ore 17: Finale femminile
- Domenica 3 Maggio, ore 17: Finale maschile
*da venerdì 24 aprile a venerdì 1° maggio prevista ogni giorno una sessione serale sul Campo Manolo Santana con due incontri (uno maschile e uno femminile) a partire dalle 20
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il montepremi del torneo
Il Masters 1000 di Madrid mette in palio quest'anno 8.235.540 euro. Al campione andrà un assegno da un milione di euro. Di seguito tutti i premi
- Primo turno: 21.285 €
- Secondo turno: 31.585 €
- Terzo turno: 54.110 €
- Ottavi di finale: 92.470 €
- Quarti di finale: 169.375 €
- Semifinali: 297.550 €
- Finalista: 535.585 €
- Campione: 1.007.165 €
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Casper Ruud (in finale contro Jack Draper 7-5, 3-6, 6-4)
- Vincitrice del torneo singolare femminile: Aryna Sabalenka (in finale contro Coco Gauff 6-3, 7-6)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Marcel Granollers/Horacio Zeballos (in finale contro Arevalo/Pavic 6-4, 6-4)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Sorana Cirstea/Anna Kalinskaya (in finale contro Kudermetova/Mertens 6-7, 6-2, 12-10)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Casper RUUD (Nor)
- 2024: Andrey RUBLEV
- 2023: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2022: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2021: Alexander ZVEREV (Ger)
DONNE
- 2025: Aryna SABALENKA
- 2024: Iga SWIATEK (Pol)
- 2023: Aryna SABALENKA
- 2022: Ons JABEUR (Tun)
- 2021: Aryna SABALENKA
Tutti i record del torneo
- Maggior numero di titoli (singolare): Rafael Nadal (5)
- Maggior numero di titoli (doppio): Bob Bryan, Mike Bryan, Daniel Nestor (5)
- Campione più anziano: Andre Agassi, 32 anni, nel 2002
- Campione più giovane: Carlos Alcaraz, 19 anni, nel 2022
- Campione con il ranking più alto: n. 1 Juan Carlos Ferrero nel 2003, Roger Federer nel 2006, Rafael Nadal nel 2014, Novak Djokovic nel 2016 e 2019
- Campione con il ranking più basso: n. 25 David Nalbandian nel 2007
- Ultimo campione di casa: Carlos Alcaraz nel 2023
- Maggior numero di vittorie nei match: Rafael Nadal (59)
Come seguire il Masters 1000 Madrid su Sky Sport e NOW
Il Masters 1000 di Madrid sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 21 aprile al 3 maggio. News in tempo reale, interviste e rubriche saranno disponibili anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sugli account social ufficiali di Sky Sport. Nella sezione premium Sky Sport Insider, gli abbonati avranno a disposizione lo spazio di approfondimento: Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider dedicata interamente al tennis. Curata da Angelo Carotenuto, offrirà un’analisi puntuale di ciò che accade nel circuito: storie protagonisti, tendenze e chiavi di lettura per arrivare preparati ai tornei in calendario, con temi e anticipazioni. All’interno, a bellezza del tennis, dai colpi più spettacolari visti in giro per il mondo alle curiosità che rendono unico questo sport.