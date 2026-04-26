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Sinner agli ottavi all'Atp Madrid: Moller battuto in due set

madrid open

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo ha battuto il danese Moller con il punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora e 18 minuti di gioco. Al prossimo turno, Jannik affronterà il vincente del match tra Norrie e Tirante. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

SINNER A SKY: "PASSO IN AVANTI, ORA PENSO AGLI OTTAVI"

Gli highlights di Sinner-Moller

Sinner agli ottavi, Moller battuto in due set

Finisce qui a Madrid: Jannik Sinner batte Elmer Moller per 6-2, 6-3 ed è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Una partita solida da parte del numero 1 al mondo, che ha gestito dall'inizio alla fine. Nel primo set Sinner ha conquistato due break (nel quarto e sesto game), ma ha perso la battuta nel settimo gioco. Dopo un medical timeout chiamato da Moller, Jannik ha strappato nuovamente il servizio al danese chiudendo 6-2 in 40 minuti. Nel secondo set, invece, a Sinner è bastato il break nel sesto game. Con questo successo, l'azzurro sale a 19 vittorie consecutive. Agli ottavi di finale del Madrid Open per la terza volta in carriera, affronterà uno tra Norrie e Tirante.

8° game: Moller tiene il servizio, Sinner avanti 5-3

Si gioca poco in questo turno di servizio del danese. Moller a quindici chiude il game con una bella palla corta. Sinner si prepara a servire per chiudere il match.

7° game: Sinner tiene il servizio, 5-2 con Moller

Moller risponde molto bene con il dritto incrociato e si porta 15-30. Da quel momento arriva la reazione di Jannik che dal 30-30 va dentro con una prima vincente e un ace. Il numero 1 al mondo conferma il break conquistato in precedenza.

6° game: break Sinner! 4-2 con Moller

Sinner si prende il primo punto del game grazie all'errore con il dritto di Moller. Sul 30-30, il rovescio giocato dal danese colpisce il nastro ma finisce nel campo di Jannik (40-30). Si va ai vantaggi, in cui arrivano due doppi falli consecutivi di Moller che cede così il servizio a Sinner.

5° game: Sinner tiene il servizio, 3-2 con Moller

Sinner apre il game con un ace, poi Moller vince due punti di fila grazie al rovescio lungolinea e all'errore in uscita dal servizio di Jannik. Sul 15-30, dopo un bello scambio è Moller il primo a cedere. Si prosegue ai vantaggi, in cui è Sinner ad avere la meglio: 3-2.

4° game: Moller tiene il servizio, 2-2 con Sinner

Dopo turni di battuta dominati in questo inizio di secondo set, nel quarto game c'è più equilibrio. Sinner sale 15-30 chiudendo con un bel dritto lungolinea. Da quel momento arrivano tre punti consecutivi di Moller che conquista la parità, 2-2.

3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Moller

Moller manda fuori il dritto, poi Sinner gioca una super seconda di servizio per il 30-0. Jannik sale 40-0 grazie all'errore in risposta con il dritto del danese, poi a quindici difende questo turno di battuta.

2° game: Moller tiene il servizio, 1-1 con Sinner

Dopo tre game consecutivi al servizio in cui ha subito break, anche Moller tiene a zero questo turno di battuta. Parità, 1-1.

1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Moller

Nessun problema per Sinner, che inizia alla grande questo secondo set. A zero il numero 1 al mondo tiene il servizio a sale 1-0.

2° SET AL VIA: Sinner al servizio.

Sinner vince il primo set: 6-2 con Moller

Sinner strappa ancora il servizio a Moller e vince il primo set: 6-2 il punteggio per il numero 1 al mondo dopo 40 minuti. Dopo aver conquistato due break e aver perso la battuta nel settimo gioco, Jannik ha chiuso al terzo set point a disposizione. Prima dell'ultimo game, Moller ha chiesto un medical timeout per un problema agli addominali. Tra poco il secondo set LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

sinner

Si riprende a giocare al Manolo Santana

Al via l'ottavo game del primo set, Moller al servizio.

Finiti i tre minuti di medical timeout per Moller. Sinner torna in campo. Nel suo box, si alza Cahill.

Medical timeout per Moller

Il giocatore danese, dopo aver recuperato uno dei due break di svantaggio, ha chiesto l'intervento del fisioterapista per un problema nella zona degli addominali. Iniziano i tre minuti di medical timeout: Moller è sdraiato su un asciugamano a pancia in su. Sinner, invece, è seduto in panchina in attesa che si possa riprendere a giocare.

moller

7° game: break Moller, Sinner avanti 5-2

Sinner cede uno dei due break di vantaggio in un game in cui sono arrivati tanti errori da parte del numero 1 al mondo. Sul 15-30, Jannik cerca di forzare la seconda e commette il doppio fallo. Poi manda in rete la palla corta e cede la battuta. Moller servirà per restare nel set.

6° game: break Sinner! 5-1 con Moller

Sinner risponde sempre aggressivo sulla seconda di servizio di Moller e si prende lo 0-15. Dopo un bello scambio, Jannik gioca il rovescio lungolinea e costringe il danese all'errore con il dritto incrociato. Sinner sale 0-40 e con tre palle del doppio break a disposizione: il numero 1 al mondo non sbaglia al terzo tentativo e si porta sul 5-1. Sinner si prepara a servire per chiudere il primo set.

5° game: Sinner tiene il servizio, 4-1 con Moller

Moller sale 15-30, ma manda in rete il dritto incrociato giocato sulla palla corta di Sinner. Sul 30-30, Jannik trova la riga con il rovescio e chiude il game con il dritto lungolinea. Il numero 1 al mondo conferma così il break strappato nel game precedente, 4-1.

4° game: break Sinner! 3-1 con Moller

Arriva il break di Sinner! Jannik aggredisce la seconda di Moller e si prende lo 0-15. Il danese poi manda in rete il rovescio (0-30). Sul 15-30, Sinner gioca il back di rovescio che porta Moller all'errore con il dritto (messo in rete). Arrivano così le prime due chance di break per il numero 1 al mondo, che strappa la battuta a Moller al secondo tentativo.

3° game: Sinner tiene il servizio, 2-1 con Moller

Sinner apre il terzo gioco con una prima vincente al centro, poi manda fuori il dritto e si riscatta con un ace (siamo già a tre) per il 30-15. Moller risponde bene e va dentro con un bel rovescio lungolinea. Sul 30-30, Jannik comanda col servizio e sale 2-1.

2° game: Moller tiene il servizio, 1-1 con Sinner

Moller si prende il primo punto del game con un bel rovescio incrociato in uscita dal servizio. Con un ace esterno il danese sale 30-0, che diventa 40-0 grazie al bel colpo di dritto che trova la riga dopo un lungo scambio con Sinner. A quindici Moller tiene il suo primo servizio della partita.

1° game: Sinner tiene il servizio, 1-0 con Moller

Sinner parte subito con una prima vincente al centro. Dopo un bello scambio, Jannik prova a giocare il dritto lungolinea che però termina in rete (15-15). Sinner manda poi fuori il rovescio e si riscatta con un ace. Sul 30-30, il numero 1 al mondo vince due punti consecutivi (realizzando anche un altro ace) e tiene questo turno di battuta.

Si parte, inizia Sinner-Moller!

1° SET AL VIA: Sinner al servizio. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Finito il riscaldamento, a brevissimo si parte sul Manolo Santana di Madrid.

Moller ha vinto il sorteggio e ha scelto di rispondere. La sfida inizierà dunque con Sinner al servizio.

Via al riscaldamento!

Effettuato il sorteggio, seguito dalla consueta foto con i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, poi si parte con Sinner-Moller!

Giocatori in campo!

Il primo a entrare è il danese Moller, poi subito il numero 1 al mondo Sinner! Tra pochissimo si parte.

Intanto, c'è già una bella notizia per l'Italia e riguarda la vittoria di Lorenzo Musetti. L'azzurro ha battuto Griekspoor 6-4, 7-5 ed è agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid.

Quasi tutto pronto sul Manolo Santana per Sinner-Moller: qui tutti gli aggiornamenti del match

Il match tra Jannik Sinner ed Elmer Moller, valido per il 3° turno del Masters 1000 di Madrid, è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Moller su Sinner: "Sarà un match come tutti gli altri"

In conferenza stampa, il danese ha parlato così della sfida che si prepara a giocare contro Sinner: "Finora ho giocato buone partite e sono felice di essere al terzo turno. Non ho pensato a come affrontare Sinner, sarà un match come tutti gli altri, non penso ci sia molta differenza. Andrò in campo cercando di dare il massimo e per provare a vincere".

Jannik Sinner ed Elmer Moller si affronteranno per la prima volta a livello Atp. Nonostante questo, c'è una piccola particolarità che accomuna i due. Sin dalla sfida contro Cinà al primo turno a Madrid, Moller si è presentato in campo con un borsone che presenta il logo della volpe (il simbolo di Jannik).

Elmer Moller, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madrid

È il giovane danese classe 2003 l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Madrid Open. L'amore per la Danimarca, il rovescio e quelle volte che da bambino ha giocato con Carlos Alcaraz. Qui tutto quello che c'è da sapere su Elmer Moller, numero 169 al mondo e con la top cento messa nel mirino

La Danimarca, il rovescio e le sfide da bambino con Alcaraz: chi è Moller

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Sinner, rovescio devastante contro Bonzi all'Atp Madrid. VIDEO

Nel video uno dei punti più belli di Jannik Sinner nella dura sfida vinta contro Bonzi al debutto al Madrid Open. Nel corso del terzo set, il numero 1 al mondo lascia immobile il francese trovando uno splendido colpo di rovescio

'Fantastico!', il rovescio di Sinner è devastante: Bonzi resta immobile. VIDEO

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Sinner presente sugli spalti nel match Jodar-De Minaur all'Atp Madrid

Dopo la vittoria contro Bonzi al debutto al Madrid Open, Jannik Sinner si è accomodato sugli spalti del Manolo Santana per vedere, insieme a Cahill e Vagnozzi, la sfida tra il talento spagnolo Rafael Jodar e l'australiano Alex De Minaur (presenti proprio nel tabellone di Jannik)

A Madrid si gioca Jodar-De Minaur. Tra il pubblico c'è anche... Sinner! VIDEO

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Ranking Atp, la classifica: Sinner n°1 almeno fino a Wimbledon dopo infortunio di Alcaraz

Carlos Alcaraz - già costretto a saltare Madrid per un problema al polso - non ci sarà nemmeno a Roma e Parigi. Lo spagnolo quindi perderà sicuramente 3000 punti. Jannik Sinner arriverà a Wimbledon da n. 1 al mondo e, con ogni probabilità, resterà in vetta anche dopo i Championships.

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Sinner, l'allenamento alla vigilia del match con Moller

Sinner ha una serie aperta di 19 vittorie consecutive nel 2026: l'ultimo ko risale ai quarti di Doha contro Jakub Mensik. L'azzurro, inoltre, è imbattuto a livello Masters 1000 dal match di Shanghai contro Tallon Griekspoor, quando fu costretto al ritiro per crampi

Sinner: "Spero che Alcaraz possa rientrare per Wimbledon"

Nel video le parole di Jannik Sinner a Sky Sport sulla scelta di Alcaraz di non giocare il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros: "Rinunciare a uno Slam è tosta. Queste sono delle scelte che fanno male. Già è difficile tornare, ma sono sicuro che sarebbe sbagliato se facesse tutto di fretta. Lui ha un ottimo team e dovrà ascoltare loro e il suo corpo. Mi piace giocare contro i migliori al mondo e lui è il giocatore più forte su terra. Speriamo possa ritornare per Wimbledon"

Per Sinner è la quarta partecipazione in carriera al Madrid Open. Il bilancio per l'azzurro è di sette vittorie e due sconfitte: il miglior risultato risale al 2024, con i quarti di finale conquistati sul campo e poi non giocati per infortunio. Per l'ultimo ko a Madrid bisogna tornare indietro al 2022, quando perse con Auger-Aliassime negli ottavi

A Madrid, Jannik Sinner andrà a caccia di un record storico: in caso di trionfo alla Caja Magica, infatti, l'azzurro potrebbe diventare il primo giocatore di sempre a vincere cinque Masters 1000 consecutivi

Sinner torna in campo a 48 ore dal sofferto esordio vincente contro il francese Bonzi, sconfitto in tre set

Sinner al terzo turno: Bonzi battuto in tre set

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Sinner è tornato a giocare un match alla Caja Magica 724 giorni dopo l'ultima volta. Era il 30 aprile 2024 quando l'azzurro eliminò in rimonta Karen Khachanov, raggiungendo per la prima volta i quarti a Madrid

Il programma di oggi su Sky e NOW

  • Sky Sport Tennis   diretta dalle 11
  • Sky Sport Arena     diretta dalle 11 (fino alle 21.05) Sky
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Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match

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SINNER-MOLLER 6-2, 6-3

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open

Il match sarà in diretta non prima delle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Jannik Sinner in campo per il 3° turno al Masters 1000 di Madrid. L'azzurro impegnato alla Caja Magica contro il danese Elmer Moller, n°169 del mondo

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