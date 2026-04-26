Sinner agli ottavi, Moller battuto in due set

Nel video le parole di Jannik Sinner a Sky Sport sulla scelta di Alcaraz di non giocare il Masters 1000 di Roma e il Roland Garros: "Rinunciare a uno Slam è tosta. Queste sono delle scelte che fanno male. Già è difficile tornare, ma sono sicuro che sarebbe sbagliato se facesse tutto di fretta. Lui ha un ottimo team e dovrà ascoltare loro e il suo corpo. Mi piace giocare contro i migliori al mondo e lui è il giocatore più forte su terra. Speriamo possa ritornare per Wimbledon"