Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Benjamin Bonzi, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madrid

la scheda

Introduzione

E' francese il primo ostacolo di Jannik Sinner sulla strada per la storia. A Madrid, il numero 1 del mondo proverà a diventare il primo giocatore a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Al 2° turno (dopo il bye riservato alle teste di serie), il campione di Monte-Carlo troverà venerdì 24 aprile Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, reduce dal successo all'esordio contro il connazionale Titouan Droguet. Un giocatore solido e tignoso, che in passato ha già strappato un paio di set a Sinner. Ecco la sua scheda. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

PAOLINI-SIEGEMUND LIVE

Quello che devi sapere

Chi è Benjamin Bonzi

  • Data di nascita: 9 giugno 1996
  • Luogo di nascita: Nîmes, Francia
  • Nazionalità: Francese
  • Altezza: 183 cm
  • Peso: 82 kg
  • SoprannomeLa Bonz

1/7

La carriera di Bonzi

  • Passaggio al professionismo: 2015 
  • Attuale Ranking: 104°
  • Miglior Ranking: 42º (6 febbraio 2023) 
  • Titoli ATP: 1 (Metz 2024) 
  • Titoli Challenger: 11 
  • Migliori risultati Slam: Terzo turno agli Australian Open (2023, 2025) e agli US Open (2023

SPAIN TENNIS
SPAIN TENNIS
2/7
pubblicità

Le caratteristiche tecniche

  • Mano: Destro (rovescio a due mani)
  • Colpo preferito: Volée
  • Superficie preferita: Terra battuta
  • Record in carriera vittorie/sconfitte: 62 – 81
  • Migliori risultati dell'anno: Quarti di finale nel Challenger 175 di Phoenix e 2° turno all'ATP Masters 1000 di Indian Wells

BRITAIN TENNIS
BRITAIN TENNIS
3/7

La collaborazione con Nicolas Mahut

  • Bonzi ha cambiato allenatore nell’estate 2025, chiudendo dopo cinque anni la collaborazione con Lionel Zimbler, coach che lo aveva accompagnato fino ai principali palcoscenici del tennis professionistico. Al suo posto è arrivato un nome molto noto del tennis francese: Nicolas Mahut.
  • Una collaborazione nata già ad agosto, quando Mahut non aveva ancora ufficialmente concluso la propria carriera. "L’anno scorso avevo parlato con lui per capire come si immaginava il futuro - raccontava Bonzi agli US Open 2025 - E lì ho sentito il bisogno di un rinnovamento, di un diverso tipo di confronto, così ho pensato a Nico abbastanza rapidamente".
  • Per Bonzi si è trattato di un cambiamento significativo, accompagnato anche da una scelta logistica importante: il trasferimento da Marsiglia a Parigi per allenarsi in modo più continuativo. Anche sul piano tecnico non sono mancati gli aggiustamenti, in particolare una modifica del bilanciamento della racchetta per guadagnare più potenza e stabilità. "Credo che non sia ancora pienamente consapevole del suo vero potenziale: è più forte di quanto pensi, e la mia missione è farglielo capire" spiegava Mahut nei mesi scorsi a L'Equipe

4/7
pubblicità

I precedenti con Sinner

Tra Sinner e Bonzi ci sono tre precedenti, tutti vinti dal tennista azzurro. L'unico confronto sulla terra rossa risale al Roland Garros 2020: allora Jannik vinse in tre set, raggiungendo per la prima volta il terzo turno di un major (poi battuto ai quarti da Rafa Nadal). Di seguito tutti i precedenti

  • 2023 - Rotterdam (R32): Sinner b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1
  • 2022 - Indian Wells (R32): Sinner b. Bonzi 7-6, 3-6, 6-4
  • 2020 - Roland Garros (R64): Sinner b. Bonzi 6-2, 6-4, 6-4

5/7

Bonzi: "Come battere Sinner? Ace e vincenti..."

  • "Ci siamo affrontati un paio di volte in passato - ha detto Bonzi dopo il successo al 1° turno contro Droguet -. Alcune volte sono state partite difficili, giocate in tre set. Ora ha vinto diversi tornei del Grande Slam ed è numero uno. Inoltre, sta attraversando un ottimo periodo nei tornei 1000, quindi è completamente diverso, ma per lui sarà la prima partita. Farò del mio meglio"
  • Infine scherzando Bonzi ha detto: "Strategia per battere Sinner? Cercare di fare solo ace e risposte vincenti..."

AUSTRALIA TENNIS
AUSTRALIA TENNIS
6/7
pubblicità

Dove vedere Sinner-Bonzi

  • Il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valido per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma venerdì con orario da confermare. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

7/7
pubblicità