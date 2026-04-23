Introduzione

E' francese il primo ostacolo di Jannik Sinner sulla strada per la storia. A Madrid, il numero 1 del mondo proverà a diventare il primo giocatore a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Al 2° turno (dopo il bye riservato alle teste di serie), il campione di Monte-Carlo troverà venerdì 24 aprile Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, reduce dal successo all'esordio contro il connazionale Titouan Droguet. Un giocatore solido e tignoso, che in passato ha già strappato un paio di set a Sinner. Ecco la sua scheda. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

PAOLINI-SIEGEMUND LIVE