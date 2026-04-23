Benjamin Bonzi, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madridla scheda
Introduzione
E' francese il primo ostacolo di Jannik Sinner sulla strada per la storia. A Madrid, il numero 1 del mondo proverà a diventare il primo giocatore a conquistare cinque Masters 1000 consecutivi. Al 2° turno (dopo il bye riservato alle teste di serie), il campione di Monte-Carlo troverà venerdì 24 aprile Benjamin Bonzi, numero 104 del mondo, reduce dal successo all'esordio contro il connazionale Titouan Droguet. Un giocatore solido e tignoso, che in passato ha già strappato un paio di set a Sinner. Ecco la sua scheda. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Chi è Benjamin Bonzi
- Data di nascita: 9 giugno 1996
- Luogo di nascita: Nîmes, Francia
- Nazionalità: Francese
- Altezza: 183 cm
- Peso: 82 kg
- Soprannome: La Bonz
La carriera di Bonzi
- Passaggio al professionismo: 2015
- Attuale Ranking: 104°
- Miglior Ranking: 42º (6 febbraio 2023)
- Titoli ATP: 1 (Metz 2024)
- Titoli Challenger: 11
- Migliori risultati Slam: Terzo turno agli Australian Open (2023, 2025) e agli US Open (2023
Le caratteristiche tecniche
- Mano: Destro (rovescio a due mani)
- Colpo preferito: Volée
- Superficie preferita: Terra battuta
- Record in carriera vittorie/sconfitte: 62 – 81
- Migliori risultati dell'anno: Quarti di finale nel Challenger 175 di Phoenix e 2° turno all'ATP Masters 1000 di Indian Wells
La collaborazione con Nicolas Mahut
- Bonzi ha cambiato allenatore nell’estate 2025, chiudendo dopo cinque anni la collaborazione con Lionel Zimbler, coach che lo aveva accompagnato fino ai principali palcoscenici del tennis professionistico. Al suo posto è arrivato un nome molto noto del tennis francese: Nicolas Mahut.
- Una collaborazione nata già ad agosto, quando Mahut non aveva ancora ufficialmente concluso la propria carriera. "L’anno scorso avevo parlato con lui per capire come si immaginava il futuro - raccontava Bonzi agli US Open 2025 - E lì ho sentito il bisogno di un rinnovamento, di un diverso tipo di confronto, così ho pensato a Nico abbastanza rapidamente".
- Per Bonzi si è trattato di un cambiamento significativo, accompagnato anche da una scelta logistica importante: il trasferimento da Marsiglia a Parigi per allenarsi in modo più continuativo. Anche sul piano tecnico non sono mancati gli aggiustamenti, in particolare una modifica del bilanciamento della racchetta per guadagnare più potenza e stabilità. "Credo che non sia ancora pienamente consapevole del suo vero potenziale: è più forte di quanto pensi, e la mia missione è farglielo capire" spiegava Mahut nei mesi scorsi a L'Equipe
I precedenti con Sinner
Tra Sinner e Bonzi ci sono tre precedenti, tutti vinti dal tennista azzurro. L'unico confronto sulla terra rossa risale al Roland Garros 2020: allora Jannik vinse in tre set, raggiungendo per la prima volta il terzo turno di un major (poi battuto ai quarti da Rafa Nadal). Di seguito tutti i precedenti
- 2023 - Rotterdam (R32): Sinner b. Bonzi 6-2, 3-6, 6-1
- 2022 - Indian Wells (R32): Sinner b. Bonzi 7-6, 3-6, 6-4
- 2020 - Roland Garros (R64): Sinner b. Bonzi 6-2, 6-4, 6-4
Bonzi: "Come battere Sinner? Ace e vincenti..."
- "Ci siamo affrontati un paio di volte in passato - ha detto Bonzi dopo il successo al 1° turno contro Droguet -. Alcune volte sono state partite difficili, giocate in tre set. Ora ha vinto diversi tornei del Grande Slam ed è numero uno. Inoltre, sta attraversando un ottimo periodo nei tornei 1000, quindi è completamente diverso, ma per lui sarà la prima partita. Farò del mio meglio"
- Infine scherzando Bonzi ha detto: "Strategia per battere Sinner? Cercare di fare solo ace e risposte vincenti..."
Dove vedere Sinner-Bonzi
- Il match tra Jannik Sinner e Benjamin Bonzi, valido per il 2° turno del Masters 1000 di Madrid, è in programma venerdì con orario da confermare. L'incontro sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW