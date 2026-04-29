Sinner-Jodar all'Atp Madrid, il risultato in diretta live della partita
Primo confronto in carriera tra Jannik Sinner e l'astro nascente spagnolo Rafael Jodar: in palio un posto in semifinale alla Caja Magica. Jannik vince il 1° set per 6-2. Si gioca con il tetto chiuso per via della pioggia. Il match è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
1° game: Jodar tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Game equilibrato e diviso in due parti: Jodar parte molto bene al servizio e sale 30-0 con un ace. Lo spagnolo commette un doppio fallo e poi manda largo il dritto. Sul 30-30, il 19enne va dentro con due punti consecutivi e tiene il servizio in questo inizio di secondo set. Si interrompe la serie di cinque giochi consecutivi vinti da Sinner.
2° SET AL VIA: Jodar al servizio.
Sinner vince il primo set: 6-2 con Jodar
Jannik Sinner non sbaglia e porta a casa il primo set: 6-2 il punteggio contro lo spagnolo Jodar in 44 minuti. Una bella partita, in cui il numero 1 al mondo ha dovuto cancellare due palle break (una nel quarto game, l'altra nel sesto) e ha strappato la battuta all'avversario nel quinto e nel settimo gioco. Tra poco il secondo set da seguire LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.
7° game: break Sinner! 5-2 con Jodar
Arriva un altro break di Sinner! Jodar sbaglia tre volte consecutive con il dritto e permette a Jannik di salire 0-40. Con tre palle del 5-2 a disposizione, il numero 1 al mondo va a segno al primo tentativo e si porta avanti di due break. Sinner si prepara a servire per chiudere il primo set.
6° game: Sinner annulla una palla del controbreak, 4-2 con Jodar
Altro turno di battuta non facile per Sinner: sul 30-15, Jodar gioca un bellissimo dritto lungolinea (prendendosi anche gli applausi di Jannik). Il numero 1 al mondo manda largo il dritto incrociato ed è chiamato a difendere un'altra palla break. Ai vantaggi, Sinner vince uno scambio rocambolesco con un pallonetto, poi con una prima vincente conferma il break conquistato nel game precedente.
5° game: break Sinner! 3-2 con Jodar
Dopo aver tenuto il servizio, arriva il break di Sinner! Jodar sbaglia tre volte consecutive e permette a un buon Jannik di salire 0-40. Con tre palle break, lo spagnolo ne annulla due con il servizio, ma non può nulla sull'eccezionale rovescio lungolinea che vale a Jannik il 3-2.
4° game: Sinner annulla una palla break, 2-2 con Jodar
Con una seconda di servizio solida, Sinner si prende il primo punto del game. Dopo un bello scambio, Jannik va dentro con il dritto inside-out. Sul 30-15, il numero 1 al mondo mette a segno il secondo ace della sua partita, ma successivamente sbaglia due volte (prima con il dritto in uscita dal servizio, poi con il passante di rovescio che termina fuori). Il game continua ai vantaggi, in cui Jodar gioca un dritto potentissimo e si procura palla break, poi annullata da Sinner. Il numero 1 al mondo sbaglia un comodo smash a rete e allunga ancora il game. "Se te la senti, puoi fare serve&volley", gli dice Vagnozzi dal box. Alla fine, Jannik con un ace sulla seconda di servizio si prende il 2-2.
3° game: Jodar annulla due palle break, 2-1 con Sinner
Sul 30-30, dopo un lungo scambio è Jodar il primo a sbagliare. Jannik si porta così a palla break (30-40), ma lo spagnolo è bravissimo ad annullarla con una palla corta. Ai vantaggi, Sinner torna a palla break ma sbaglia la risposta sulla seconda di servizio dell'avversario. Jodar continua a giocare aggressivo, vince due punti consecutivi e sale 2-1.
2° game: Sinner tiene il servizio, 1-1 con Jodar
Sinner manda lungo il dritto incrociato (0-15). Sul 15-15, Jannik gioca la volée di rovescio sulla quale Jodar arriva e va a segno con il passante. Il numero 1 al mondo cresce con il servizio e con una prima vincente conquista il 40-30, poi commette un doppio fallo. Si prosegue ai vantaggi, in cui Sinner vince due punti consecutivi e strappa la parità: 1-1.
1° game: Jodar tiene il servizio, 1-0 con Sinner
Il primo punto della partita è di Sinner che risponde bene e costringe Jodar a mandare in rete il dritto. Lo spagnolo recupera, sale 30-15 e con una prima vincente si guadagna due palle dell'1-0. Il 19enne non sbaglia al primo tentativo e si porta a casa il game.
Finito il riscaldamento, ultimi minuti prima dell'inizio del quarto di finale del Madrid Open.
Via al riscaldamento!
Effettuato il sorteggio (vinto da Jannik, che ha scelto di rispondere), seguito dalla classica foto con i due giocatori a rete. Inizia il riscaldamento, poi si parte con Sinner-Jodar!
Giocatori in campo!
Tutto pronto a Madrid: prima l'ingresso in campo di Jodar (accolto chiaramente dal boato del pubblico), poi il numero 1 al mondo Sinner.
Si chiude il tetto del Manolo Santana
Visto il rischio pioggia a Madrid, per precauzione si sta chiudendo il tetto del Manolo Santana, dove tra poco inizierà il quarto di finale tra Jannik Sinner e Rafael Jodar.
Quasi tutto pronto sul Manolo Santana: tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Jodar!
Chi vince affronterà in semifinale uno tra Arthur Fils e Jiri Lehecka, impegnati non prima delle 21.30 sul Manolo Santana, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Sinner risponde dall'orologio: un punto eccezionale
Sinner insegue oggi la 17esima semifinale in carriera a livello Masters 1000. Sarebbe la quinta su terra rossa dopo Monte-Carlo (2023, 2024 e 2026) e Roma (2025)
Sinner ha un bilancio di 108 vittorie e 2 sconfitte contro giocatori fuori dalla top 20 dallo US Open 2023. Gli unici ko sono arrivati con Bublik ad Halle 2025 e con Griekspoor a Shanghai 2025 (costretto al ritiro per infortunio)
Jodar ha guadagnato oltre 650 posizioni nel ranking Atp nell'ultimo anno. Il madrileno è virtualmente n. 34 al mondo, ma in caso di vittoria oggi entrerebbe in top 30 per la prima volta in carriera
Rafael Jodar è la prima wild card nei quarti di un Masters 1000 da Indian Wells 2022, quando ci riuscì Nick Kyrgios. Tra chi ha centrato questo traguardo c'è anche Filippo Volandri, a Roma nel 2003 e nel 2007
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Jodar ha un record di 12 vittorie e 1 sconfitta nel circuito maggiore sulla terra rossa. L'unico ko del madrileno è arrivato in semifinale a Barcellona, contro Arthur Fils
Jodar è il terzo teenager spagnolo nei quarti di finale a Madrid. Prima di lui c'erano riusciti solo due grandi nomi del tennis mondiale: Rafael Nadal (campione a 19 anni nel 2005) e Carlos Alcaraz (campione nel 2022 e nel 2023)
Non sarà facile per Sinner che incontra il nuovo astro nascente del tennis spagnolo, vincitore di 16 degli ultimi 18 incontri disputati. Jodar, in tabellone grazie a una wild card, arriva dal match in crescendo con il ceco Kopriva
Il cammino di Jodar
- 1° turno: vs De Jong 2-6, 7-5, 6-4
- 2° turno: vs De Minaur 6-3, 6-1
- 3° turno: vs Fonseca 7-6, 4-6, 6-1
- Ottavi: vs Kopriva 7-5, 6-0
Sinner ha eguagliato il suo miglior risultato a Madrid dopo i quarti raggiunti nel 2024, ma non disputati per via di un problema all'anca. Jannik va dunque a caccia della prima semifinale in carriera alla Caja Magica
Sinner ha una striscia aperta di 25 vittorie consecutive a livello Masters 1000, quarta streak più lunga della storia. L'azzurro è lontano 4 vittorie dal terzo posto, occupato da Roger Federer (che ne vinse 29 di fila tra Amburgo 2005 e Monte-Carlo 2006)
Sinner si presenta a questo match dopo la ventesima vittoria consecutiva, tutte ottenute a livello Masters 1000. Jannik è il secondo giocatore di sempre a vincere i primi 20 match stagionali in tornei di questa categoria dopo Novak Djokovic (ci riuscì nel 2011 e nel 2015)
Sinner: "Sono stato solido nei momenti importanti"
Il cammino di Sinner
- 1° turno: bye
- 2° turno: vs Bonzi 6-7, 6-1, 6-4
- 3° turno: vs Moller 6-2, 6-3
- Ottavi: vs Norrie 6-2, 7-5
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
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Il meteo a Madrid
Incognita meteo nella capitale spagnola. Qualora dovesse piovere (come previsto), sul Manolo Santana si giocherà con il tetto chiuso. Nel warm up di questa mattina, Sinner si è già allenato in queste condizioni come puoi vedere nel video qui sotto.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201) + SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 16: SINNER (Ita) vs Jodar (Esp)
- ore 20: Kostyuk (Ukr) vs Noskova (Cze)
- non prima delle 21.30: Fils (Fra) vs Lehecka (Cze)
Il match è in programma alle 16 sul campo Manolo Santana, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Iniziano i quarti di finale al Madrid Open. Primo a scendere in campo è Jannik Sinner, impegnato contro l'astro nascente spagnolo Rafael Jodar