Introduzione

È il giovane danese classe 2003 l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Madrid Open. L'amore per la Danimarca, il rovescio e quelle volte che da bambino ha giocato con Carlos Alcaraz. Qui tutto quello che c'è da sapere su Elmer Moller, numero 169 al mondo e con la top cento messa nel mirino. Il match è in programma domenica alle ore 16 su Sky Sport e in streaming su NOW.

IL TABELLONE DI SINNER