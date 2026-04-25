Elmer Moller, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madridmadrid open
Introduzione
È il giovane danese classe 2003 l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno del Madrid Open. L'amore per la Danimarca, il rovescio e quelle volte che da bambino ha giocato con Carlos Alcaraz. Qui tutto quello che c'è da sapere su Elmer Moller, numero 169 al mondo e con la top cento messa nel mirino. Il match è in programma domenica alle ore 16 su Sky Sport e in streaming su NOW.
Quello che devi sapere
Chi è Elmer Moller
- Elmer Moller è un giovane tennista danese, nato il 9 luglio 2003 ad Aarhus.
- Attualmente è il numero 169 al mondo, con il suo best ranking che corrisponde alla 102^ posizione conquistata il 14 luglio del 2025.
- In carriera ha vinto sei titoli ITF e quattro Challenger.
Gli inizi
- Moller entrò a far parte della KB (una delle società polisportive più famose della Danimarca, che diede anche un appartamento al giovane danese) all'età di 18 anni. In quel periodo, ad allenarlo furono Jacob Holst (ancora oggi suo coach) e Frederik Lochte. E su Moller Holst fu subito chiaro: "Continua a convincerci che su di lui non ci sono limiti", disse.
- Ma come è nato l'amore di Moller per il tennis? "Nessuno nella mia famiglia giocava a tennis. Credo che giocassi solo per divertimento con mio padre. Giocavamo nei parcheggi e cose del genere", spiegò. "In realtà, per molto tempo sono stato davvero pessimo. Non so perché ho continuato. Credo che mi piacesse semplicemente fare sport e poi ho scoperto che il tennis era quello più interessante".
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Attenzione al rovescio
- Se c'è un colpo su cui bisogna fare attenzione quando si parla di Moller, quello è il rovescio. Anche se lui non sembra esserne particolarmente convinto: "Non so se il mio rovescio sia la mia arma migliore. Non so nemmeno se con quello realizzo più colpi vincenti, ma credo di sì".
- Chi invece 'spera' di poter avere un rovescio come il suo è un certo Casper Ruud, ex numero 2 al mondo e oggi numero 15 del ranking Atp: "Ho visto una compilation del suo rovescio e posso dire che era pazzesco. Quando ho visto quel video, ho pensato: 'Wow, vorrei avere quel rovescio'. Penso che se avessi quel rovescio sarei un giocatore migliore".
L'amore per la Danimarca
- I risultati più importanti della carriera di Moller sono in Coppa Davis con la sua amata Danimarca. Nella prima giornata del secondo turno del 2025, il danese ha battuto Jaume Munar per 2-6, 6-1, 6-4. Anche se la Danimarca venne sconfitta al quinto e decisivo set. "Penso che giocare per la Danimarca sia sempre il più grande privilegio per me. È una sensazione davvero speciale", raccontò Moller.
- Oltre a Munar, sempre in Coppa Davis, Moller fu protagonista nel 2024 di un'altra grande prestazione, battendo il kazako Alexander Bublik in rimonta.
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Il rapporto con Rune
- E parlando proprio di Danimarca, Moller è numero 2 danese alle spalle di Holger Rune. "Abbiamo vinto gli Europei insieme quando avevamo 12 anni. Siamo cresciuti insieme per molti anni", ha spiegato Moller parlando del rapporto con il 22enne.
- "Abbiamo partecipato a tornei di tutte le categorie fin da bambini, anche se ovviamente le nostre carriere sono ora a livelli diversi. Lui è migliorato moltissimo, è molto più bravo di me, ed è per questo che è arrivato a quei livelli. Ho un profondo rispetto per il suo lavoro e ammiro tutto ciò che fa, è un grande giocatore ed è sempre un piacere vederlo giocare".
I prossimi obiettivi
- Moller è al momento, come abbiamo detto in precedenza, numero 169 al mondo. Il suo obiettivo è chiaro: "Non mi pongo obiettivi specifici ma, ovviamente, entrare nella top 100 sarebbe un traguardo significativo. Ci sono molte cose su cui sto lavorando per raggiungere questo obiettivo. Voglio essere più aggressivo, cercare sempre i miei colpi, prendere l'iniziativa negli scambi. Mi sto concentrando maggiormente su ciò che devo migliorare, perché credo ci siano ancora molte cose che mi mancano, e penso che questa sia forse la parte più interessante del tennis".
- Ma che tipo di persona è Moller in campo? Lasciamocelo dire dal suo allenatore Holst: "È il tipo di persona che si preoccupa del benessere di chi gli sta intorno. I valori umani sono molto importanti per lui. Quindi, il fair play e il rispetto per l'ambiente circostante sono fondamentali anche quando gioca".
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Quella volta che giocò con Alcaraz
- Tutto vero, anche se dobbiamo tornare indietro di tanti anni. Quando erano bambini, infatti, Moller ebbe l'occasione di giocare sia con Rune ma anche con l'attuale numero due al mondo Carlos Alcaraz.
- In attesa di provare a sfidarlo nel circuito Atp: "Se riesco a immaginarmi di giocare contro Alcaraz? Certo, abbiamo giocato un paio di volte da bambini - spiegò Moller -. Siamo nati lo stesso anno. Spero di affrontarlo un giorno".
La doppia esperienza di Madrid
- Per Moller la stagione 2026 non è partita proprio alla grande, con tre vittorie e tre sconfitte. Madrid continua a dimostrarsi per lui una tappa speciale, avendo già giocato in Spagna lo scorso anno, in cui perse al primo turno contro la stella brasiliana Fonseca: "L'anno scorso è successo tutto molto velocemente. All'improvviso mi ero qualificato e poi mi sono ritrovato sul Centrale contro Fonseca, a giocare la mia prima partita del torneo. La ricordo come un'esperienza fantastica, ma anche un po' caotica".
- E quest'anno le cose stanno andando ancora meglio: passato dalle qualificazioni, il danese ha battuto il giovane italiano Cinà in due set e ha superato anche il secondo turno sfruttando il ritiro di Diallo (dopo che Moller aveva comunque portato a casa il primo set per 7-5). "Quest'anno - continua Moller - mi sento più tranquillo e più pronto a giocare. Ma ovviamente è sempre un bene fare esperienza nei tornei a cui si partecipa".
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La sfida contro Sinner (già iniziata)
- Jannik Sinner ed Elmer Moller si affronteranno per la prima volta a livello Atp. Nonostante questo, c'è una piccola particolarità che accomuna i due. Sin dalla sfida contro Cinà al primo turno a Madrid, Moller si è presentato in campo con un borsone che presenta il logo della volpe (il simbolo di Jannik).
Moller su Sinner: "Sarà un match come tutti gli altri"
- In conferenza stampa, il danese ha parlato così della sfida che si prepara a giocare contro Sinner: "Finora ho giocato buone partite e sono felice di essere al terzo turno. Non ho pensato a come affrontare Sinner, sarà un match come tutti gli altri, non penso ci sia molta differenza. Andrò in campo cercando di dare il massimo e per provare a vincere".
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Dove vedere Sinner-Moller
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