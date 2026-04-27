Cameron Norrie, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Madridla scheda
Introduzione
E' britannico il prossimo ostacolo di Jannik Sinner al Madrid Open. Il n°1 del mondo chiede strada agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo al britannico Cameron Norrie, n°23 del ranking Atp, giocatore mancino e talentuoso, capace di battere in tre occasioni un certo Carlos Alcaraz. Il match è in programma martedì alle ore 11 su Sky Sport e in streaming su NOW.
Quello che devi sapere
Chi è Cameron Norrie
- Data di nascita: 23 agosto 1995
- Luogo di nascita: Johannesburg, Sudafrica
- Nazionalità: Britannica
- Altezza: 188 cm
- Peso: 82 kg
Le caratteristiche tecniche
- Mancino tattico: Essere mancino gli permette di aprirsi il campo con il servizio esterno da destra, mettendo in difficoltà i destrorsi sul lato del rovescio
- Rovescio "piatto" e corto: È il suo colpo più particolare. Ha un'apertura molto breve e colpisce la palla quasi senza rotazione (molto piatta). Questo rende la palla bassa e difficile da sollevare per l'avversario
- Intelligenza tattica: Basa il suo successo sulla regolarità, sulla profondità dei colpi e sulla capacità di leggere i punti deboli di chi ha di fronte
Cameron Norrie in azione
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Le statistiche in carriera
- Titoli ATP Singolare: 5 (tra cui il Masters 1000 di Indian Wells 2021).
- Titoli ATP Doppio: 1.
- Record Match (W-L): 255 vittorie e 189 sconfitte.
- Best Ranking: n. 8 del mondo (raggiunto il 12 settembre 2022).
- Montepremi totale: circa $14.501.105 (singolo e doppio combinati).
Norrie esulta dopo il trionfo a Indian Wells
Le statistiche del 2026
- Ranking attuale: n. 23
- Record Match 2026: 12 vittorie e 9 sconfitte.
- Titoli 2026: 0.
- Rendimento nei tornei principali: Australian Open: Terzo turno (sconfitto da Alexander Zverev). ATP Masters 1000: 4 vittorie e 3 sconfitte
Norrie occupa attualmente il 23° posto del ranking Atp
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Norrie, un "figlio del mondo" che ha studiato sociologia
- Nato in Sudafrica da padre scozzese e madre gallese (entrambi microbiologi), è cresciuto in Nuova Zelanda e ha scelto la nazionalità britannica solo a 16 anni per avere più supporto dalla federazione
- Norrie ha studiato sociologia alla Texas Christian University (TCU). È stato il giocatore numero 1 nel ranking universitario statunitense prima di debuttare nel circuito professionistico
Il britannico ha studiato sociologia al college negli Stati Uniti
Norrie, l'uomo che ha battuto tre volte Alcaraz
- Norrie sa come si batte un n°1 del mondo: in carriera, infatti, ha già sconfitto in ben tre occasioni Carlitos Alcaraz
- Il britannico ha sconfitto lo spagnolo tre volte, su praticamente tutte le superfici.
- La prima sul cemento outdoor di Cincinnati nel 2022, poi sul rosso nella finale di Rio del 2023 e infine sul veloce indoor di Parigi a fine 2025
Norrie è stato capace di battere Alcaraz tre volte in carriera
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Il cammino di Norrie a Madrid
- 1° Turno: bye
- 2° Turno: Norrie b. Machac 6-2 6-7 7-6
- 3° Turno: Norrie b. Tirante 7-5 7-6
Il britannico è reduce da due partite molto equilibrate a Madrid
Norrie: "Cercherò di mettere pressione a Sinner"
- Tra Sinner e Norrie non ci sono precedenti: i due giocatori non si sono mai affrontati in carriera
- "Non l’ho mai affrontato, è incredibile - ha detto Norrie alla vigilia del match con Sinner -. Siamo nel circuito insieme da cinque anni ormai. Sono felice di giocarci contro, ogni volta che ci alleniamo mi mette in grande difficoltà. È davvero molto sicuro di sé, probabilmente il giocatore più in fiducia nel circuito in questo momento. Cercherò di metterlo sotto pressione. Sarà un avversario durissimo, ma non vedo l’ora di affrontarlo".
Sarà una prima volta quella tra Norrie e Sinner
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Dove vedere Sinner-Norrie
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