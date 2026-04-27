Introduzione

E' britannico il prossimo ostacolo di Jannik Sinner al Madrid Open. Il n°1 del mondo chiede strada agli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo al britannico Cameron Norrie, n°23 del ranking Atp, giocatore mancino e talentuoso, capace di battere in tre occasioni un certo Carlos Alcaraz. Il match è in programma martedì alle ore 11 su Sky Sport e in streaming su NOW.

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