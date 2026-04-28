Introduzione

Oltre 650 posizioni guadagnate nel ranking Atp in poco più di un anno e 17 vittorie nelle prime 25 partite nel circuito maggiore. È il biglietto da visita di Rafael Jódar che si prepara al primo confronto con Jannik Sinner (in programma mercoledì alle 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). "Non sarà l’unica volta in cui ci affronteremo" ha detto l’azzurro, sottolineando il talento del 19enne madrileno, che nel 2025 ha trascorso un anno all’Università della Virginia prima di scegliere il professionismo. Tutto quello che c'è da sapere su Jodar tra la passione per il Real Madrid e quella per gli...scacchi

HIGHLIGHTS: SINNER-NORRIE - JODAR-KOPRIVA