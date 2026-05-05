Introduzione

I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Italtennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da cinque Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Tutto quello che c'è da sapere sugli Internazionali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 maggio