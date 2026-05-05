Introduzione
I riflettori del mondo tennistico tornano sul Foro Italico di Roma per l'83esima edizione degli Internazionali BNL d'Italia. Il grande appuntamento per l'Italtennis con l'obiettivo di spezzare il digiuno di vittorie che in campo maschile dura da 50 anni. Attesa per Jannik Sinner, che arriva da cinque Masters 1000 vinti di fila, ma anche per Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e non solo. Sarà anche il torneo che segnerà il ritorno in campo di Novak Djokovic. In campo femminile luci su Jasmine Paolini che difenderà il titolo conquistato un anno fa. Tutto quello che c'è da sapere sugli Internazionali, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 17 maggio
Quello che devi sapere
Il torneo maschile
- Per il tennis italiano c'è un tabù da sfatare. L'ultimo titolo azzurro al Foro Italico, infatti, risale al 1976, quando vinse Adriano Panatta. Un digiuno lungo 50 anni. Le aspettative sono alte, così come le speranze riposte - soprattutto - in Jannik Sinner. Il n. 1 al mondo arriva da cinque Masters 1000 vinti di fila (nessuno come lui) e gli mancano solo due tornei per "completare il tennis": Roma e Parigi. Due grandi obiettivi già fissati a inizio stagione;
- Non solo Sinner, perché tra gli "assi" italiani ci sono anche Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, reduci da un buon torneo alla Caja Magica di Madrid. C'è poi Matteo Berrettini, con un potenziale derby affascinante al terzo turno con Sinner;
- E i rivali? Senza il campione in carica Carlos Alcaraz, il primo avversario è Sascha Zverev. Già campione al Foro Italico nel 2024, il tedesco vuole cancellare il ko in finale a Madrid con Sinner, partita durata appena 57 minuti. Attenzione al ritorno in campo di Novak Djokovic che si riaffaccia nel circuito maggiore dopo due mesi di assenza. Sarà per lui il debutto stagionale sulla terra, un test importante in vista del Roland Garros. Occhio anche ai giocatori che arrivano in forma come Rafael Jodar, Arthur Fils e Alexander Blockx
Il primo turno degli italiani
- [1] SINNER (Ita) bye (al 2° turno con Ofner o Michelsen)
- [8] MUSETTI (Ita) bye (al 2° turno con Mpetshi Perricard o un qualificato)
- [10] COBOLLI (Ita) bye (al 2° turno con Bergs o Atmane)
- [18] DARDERI bye (al 2° turno con Hanfmann o Hurkacz)
- SONEGO (Ita) vs Buse (Per)
- BELLUCCI (Ita) vs Burruchaga (Arg)
- BERRETTINI (Ita) vs Popyrin (Aus)
- [WC] NARDI (Ita) vs Q
- [WC] ARNALDI (Ita) vs Munar (Esp)
- [WC] CINA' (Ita) vs Blockx (Bel)
- [WC] MAESTRELLI (Ita) vs Bautista Agut (Esp)
- [WC] CADENASSO (Ita) vs Tirante (Arg)
Il torneo femminile
- Da Roma a Roma. Jasmine Paolini un anno dopo torna al Foro Italico, ma stavolta con un altro obiettivo: ritrovare il proprio tennis. Un 2026 finora in ombra per l'azzurra che 12 mesi fa realizzò un'impresa, interrompendo un digiuno di successi in campo femminile che durava da 40 anni. Paolini dovrà pensare partita per partita, in un tabellone che potrebbe vederla opposta a Mirra Andreeva, finalista a Madrid pochi giorni fa, negli ottavi di finale;
- Roma sarà un test importante per tutte le big in vista del Roland Garros. Iga Swiatek vuole ritrovarsi in un torneo che l'ha vista trionfare tre volte, Aryna Sabalenka andrà a caccia del primo trionfo in Italia, mentre Elena Rybakina vuole dimenticare il ko agli ottavi a Madrid con Potapova
- Nove azzurre al via tra cui Tyra Grant. L'italoamericana, reduce dalla prima vittoria Wta a Madrid, debutterà nel derby con Lisa Pigato, attuale n. 3 italiana
Il primo turno delle italiane
- [9] PAOLINI (Ita) bye (al 2° turno con Cristian o Haddad Maia)
- COCCIARETTO (Ita) vs Q
- [WC] STEFANINI (Ita) vs Ostapenko (Lat)
- [WC] BRANCACCIO (Ita) vs Q
- [WC] BRONZETTI (Ita) vs Kessler (Usa)
- [WC] PIGATO (Ita) vs [WC] GRANT (Ita)
- [WC] TREVISAN vs Gibson (Aus)
- [WC] RUGGERI (Ita) vs Sonmez (Tur)
Il calendario del torneo
- Martedì 5 Maggio, ore 11: primo turno (femminile)
- Mercoledì 6 Maggio, ore 11: primo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 7 Maggio, ore 11: primo turno (maschile) e secondo turno (femminile)
- Venerdì 8 Maggio, ore 11: secondo turno (maschile e femminile)
- Sabato 9 Maggio, ore 11: secondo turno (maschile) e terzo turno (femminile)
- Domenica 10 Maggio, ore 11: terzo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 11 Maggio, ore 11: terzo turno (maschile) e ottavi di finale (femminile)
- Martedì 12 Maggio, ore 11: ottavi di finale (maschile) e quarti di finale (femminile)
- Mercoledì 13 Maggio, ore 13: quarti di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 14 Maggio, ore 13: quarti di finale (maschile) e semifinali (femminile)
- Venerdì 15 Maggio, ore 13.30: Semifinali (maschile)
- Sabato 16 Maggio, ore 17: Finale femminile
- Domenica 17 Maggio, ore 17: Finale maschile
*da mercoledì 6 a venerdì 15 maggio, dalle ore 19, prevista ogni giorno una sessione serale sul Centrale con due incontri
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 30 punti
- Terzo turno: 50 punti
- Ottavi di finale: 100 punti
- Quarti di finale: 200 punti
- Semifinale: 400 punti
- Finalista: 650 punti
- Campione: 1.000 punti
Il montepremi del torneo
Quest'anno il montepremi degli Internazionali BNL d'Italia sarà di 8.235.540 €. Al campione andrà un assegno di poco superiore al milione di euro. Di seguito tutti i premi turno per turno
- Primo turno: 21.285 €
- Secondo turno: 31.585 €
- Terzo turno: 54.110 €
- Ottavi di finale: 92.470 €
- Quarti di finale: 169.375 €
- Semifinali: 297.550 €
- Finalista: 535.585 €
- Campione: 1.007.165 €
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Carlos Alcaraz (in finale contro Jannik Sinner 7-6, 6-1)
- Vincitrice del torneo singolare femminile: Jasmine Paolini (in finale contro Coco Gauff 6-4, 6-2)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Marcelo Arevalo/Mate Pavic (in finale contro Doumbia/Reboul 6-4, 6-7, 13-11)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Sara Errani/Jasmine Paolini (in finale contro Kudermetova/Mertens 6-4, 7-5)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Carlos ALCARAZ (Esp)
- 2024: Alexander ZVEREV (Ger)
- 2023: Daniil MEDVEDEV
- 2022: Novak DJOKOVIC (Srb)
- 2021: Rafael NADAL (Esp)
DONNE
- 2025: Jasmine PAOLINI (Ita)
- 2024: Iga SWIATEK (Pol)
- 2023: Elena RYBAKINA (Kaz)
- 2022: Iga SWIATEK (Pol)
- 2021: Iga SWIATEK (Pol)
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
Come seguire gli Internazionali BNL d'Italia su Sky Sport e NOW
- Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programmazione live tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Il Foro Italico sarà il cuore di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a sei canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis
- Da mercoledì 6 a lunedì 11 maggio ci sarà Diretta Tennis, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l'intero arco della giornata intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live. A rende l'esperienza di visione ancora più completa e personalizzata ci sarà sempre Sky Sport Plus
- Appuntamento speciale, per questa edizione, con "Gli Internazionali di Ljubo": il racconto e l'analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme