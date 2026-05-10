Internazionali d'Italia, la giornata LIVE

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Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live
Sesto giorno agli Internazionali BNL d'Italia con quattro azzurri impegnati al Foro Italico. Alle 15 Lorenzo Musetti sfida Francisco Cerundolo, in serata toccherà a Luciano Darderi, Elisabetta Cocciaretto e Matteo Arnaldi. Vittorie per Svitolina e Ruud, ora c'è Zverev sul Centrale. Tutto in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
- non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Svitolina (Ukr) vs Baptiste (Usa)
- non prima delle 13: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- ore 19: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204) + SKY SPORT 254
- ore 11-20: Diretta Tennis
SKY SPORT 252
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Masarova (Sui)
- a seguire: Osaka (Jpn) vs Shnaider
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 253
- ore 11: CADENASSO/VASAMI vs Granollers/Zeballos
- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Khachanov vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Siegemund (Ger) v s Pliskova (Cze)
SKY SPORT 259
- ore 11: Keys (Usa) vs Bartunkova (Cze)
- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: GRANT/RUGGERI vs Cirstea/Cristian
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: FORTI/ROMANO vs Erler/Miedler
Cadenasso e Vasamì perdono 6-3 il 2° set in doppio contro Grenollers/Zeballos, seconda teste di serie del tabellone! Il 3° set in diretta su Sky Sport 253. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Successo anche per Ruud! Batte 6-3, 6-4 il ceco Lehecka e si qualifica per gli ottavi: attende uno tra Musetti e Cerundolo
Cadenasso e Vasamì vincono 7-6 il 1° set in doppio contro Grenollers/Zeballos, seconda teste di serie del tabellone! Diretta su Sky Sport 253. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIV
Svitolina vince il match contro Baptiste 6-1, 6-2 e si qualifica per gli ottavi a Roma! Alle 13 sul Centrale c'è Zverev contro Blockx
Tanta umidità e campi molto pesanti oggi al Foro Italico: condizioni che potrebbero sicuramente favorire alcuni giocatori e sfavorirne altri
Musetti si scalda: il warm-up prima di Cerundolo
Lorenzo Musetti si è scaldato con il consueto warm-up sul Campo 5 del Foro Italico in vista del match di 3° turno degli Internazionali BNL d'Italia che lo vedrà opposto sul Centrale non prima delle 15 contro l'argentino Francisco Cerundolo. Nel VIDEO l'allenamento del toscano e le ultime news dell'inviata Dalila Setti
Paolini: "Resto positiva nonostante la sconfitta, ora testa al doppio"
Sul Centrale intanto Svitolina vince il 1° set 6-1 contro la statunitense Baptiste: diretta Sky Sport Tennis, CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Non prima delle 13, scendono in campo Alexander Zverev (n.3 ATP) e Alexander Blockx (n.36 al mondo), nella riedizione dell'incontro andato in scena pochi giorni fa nella semifinale di Madrid, con vittoria per il due volte campione a Roma
Sul Centrale c'è Svitolina-Baptiste: LIVE su Sky Sport Tennis
Intanto Ruud vince il 1° set con Lehecka per 6-3, decisivo un break per il norvegese. Diretta Sky Sport Uno, CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Abbiamo due azzurri in campo ora: Cadenasso e Vasamì sono impegnati in doppio contro Grenollers/Zeballos, seconda teste di serie del tabellone e grandi specialisti. Diretta su Sky Sport 253. CLICCA QUI PER IL RISULTATO LIVE
Le previsioni meteo di oggi su Roma
Queste le previsioni di oggi secondo meteoam.it (Meteo Aeronautica Militare). La pioggia sembra scongiurata, almeono per il momento
Pallido sole ora su Roma, con cielo parzialmente coperto. Attenzione perché oggi la giornata potrebbe essere condizionata da qualche scroscio di pioggia. Vi terremo aggiornati anche sulla situazione meteo!
Il programma ora su Sky
SKY SPORT UNO (201)
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 11: Svitolina (Ukr) vs Baptiste (Usa)
SKY SPORT ARENA (204) + SKY SPORT 254
- ore 11-20: Diretta Tennis
SKY SPORT 252
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
SKY SPORT 253
- ore 11: CADENASSO/VASAMI vs Granollers/Zeballos
SKY SPORT 259
- ore 11: Keys (Usa) vs Bartunkova (Cze)
SI PARTE! Al via la sesta giornata degli Internazionali! Seguila LIVE su Sky o sul nostro liveblog!
Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider
Su Sky Sport Tennis proseguirà inoltre la serie di appuntamenti di Sky Tennis Club che in ogni puntata, grazie a ospiti di altissimo livello, analizzerà i temi che ruotano intorno al mondo del tennis, dall’attualità alla tecnica. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter di Sky Sport Insider interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Il vodcast di Ljubicic: ogni mattina su skysport.it
Appuntamento speciale, per questa edizione, con Gli Internazionali di Ljubo: il racconto e l’analisi quotidiana di Ivan Ljubicic sul torneo della Capitale. Il vodcast sarà disponibile fin dalle prime ore del mattino su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport, oltre alla versione podcast su tutte le principali piattaforme.
Tutti i record degli Internazionali d'Italia
- Maggior numero di titoli in singolare: Rafael Nadal (10)
- Maggior numero di titoli in doppio: Brian Gottfried, Raul Ramirez, Daniel Nestor, Bob Bryan, Mike Bryan (4)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 34 anni, nel 2022
- Campione più giovane: Bjorn Borg, 17 anni, nel 1974
- Campioni con il ranking più alto: numeri 1 Ivan Lendl nel 1986 e 1988, Jim Courier nel 1992, Pete Sampras nel 1994, Rafael Nadal nel 2009, Novak Djokovic nel 2015, 2020, 2022
- Campione con il ranking più basso: numero 47 Felix Mantilla nel 2003
- Ultimo campione di casa: Adriano Panatta nel 1976
- Maggior numero di partite vinte: Rafael Nadal (70)
Cobolli e l'allenamento con Sinner: "Tacci sua"
Un debutto perfetto contro Atmane nel torneo di casa (eliminato) e un retroscena sull'allenamento con Jannik Sinner: "Ho dovuto rifare il massaggio dopo. Ci porta sempre al limite, a trovare cose nuove per rendere al meglio. Questo è motivante. Giocare con lui prima del torneo mi dà l'energia e l'intensità che nessuno ha. Magari anche per questo oggi è andata bene". Guarda il VIDEO
Il ko di Paolini con Mertens
Torneo già finito, invece, per Jasmine Paolini. La campionessa uscente ha perso al terzo turno contro la belga Elise Mertens con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-3 in due ore e 41 minuti. Un ko amaro per l'azzurra che non ha sfruttato tre match point
Paolini eliminata: Mertens vince in tre setVai al contenuto
Avanzano anche Cobolli, Bellucci e Pellegrino
Non solo Jannik, l'Italia ieri ha fatto 4 su 4 in campo maschile. Oltre al n. 1 al mondo hanno superato il secondo turno anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Andrea Pellegrino. Per tutti e tre sarà la prima volta al terzo turno degli Internazionali d'Italia
Internazionali d'Italia, i risultati di sabatoVai al contenuto
L'esordio vincente di Sinner
Ieri è stato il giorno dell'esordio di Jannik Sinner che non ha avuto difficoltà contro l'austriaco Ofner, battuto con un netto 6-3, 6-4 in poco più di un'ora e mezza di gioco. Per l'azzurro è stata la 29esima vittoria consecutiva a livello Masters 1000 (la terza streak più lunga di sempre, eguagliato Roger Federer)
Sinner al 3° turno: Ofner ko in due setVai al contenuto
Cocciaretto attende Swiatek
Grande match anche nel femminile, con Elisabetta Cocciaretto - al terzo turno a Roma per la prima volta in carriera - che giocherà contro la numero 3 al mondo Iga Swiatek.
Darderi contro Tommy Paul
Torna in campo anche Luciano Darderi. L'italoargentino, dopo aver battuto il tedesco Hanfmann al debutto a Roma, se la vedrà contro l'americano Tommy Paul.
C'è Arnaldi-Jodar
super sfida per Matteo Arnaldi. Il sanremese viene dal grande successo in tre set contro il numero 6 del seeding Alex De Minaur e sfiderà il giovane talento spagnolo Rafael Jodar.
Torna in campo Musetti
Lorenzo Musetti, reduce dalla vittoria in due set contro il francese Mpetshi Perricard arrivata venerdì, se la vedrà contro Francisco Cerundolo, in quello che sarà il quarto incontro tra i due (l'argentino è avanti 2-1 nei precedenti).
Tutti i match su Sky Sport Plus ed Extra Match
Per i clienti Sky è disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Il programma di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
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- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- ore 18.30: Sky Tennis Show
- ore 19: COCCIARETTO (Ita) vs Swiatek (Pol)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- ore 10.45: Studio Tennis
- ore 11: Svitolina (Ukr) vs Baptiste (Usa)
- non prima delle 13: Blockx (Bel) vs Zverev (Ger)
- non prima delle 15: MUSETTI (Ita) vs F. Cerundolo (Arg)
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- ore 19: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
- a seguire: ARNALDI (Ita) vs Jodar (Esp)
- a seguire: Sky Tennis Show
SKY SPORT ARENA (204) + SKY SPORT 254
- ore 11-20: Diretta Tennis
SKY SPORT 252
- ore 11: Ruud (Nor) vs Lehecka (Cze)
- a seguire: Pegula (Usa) vs Masarova (Sui)
- a seguire: Osaka (Jpn) vs Shnaider
- a seguire: Eala (Phi) vs Rybakina (Kaz)
- a seguire: Paul (Usa) vs DARDERI (Ita)
SKY SPORT 253
- ore 11: CADENASSO/VASAMI vs Granollers/Zeballos
- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: Khachanov vs Van de Zandschulp (Ned)
- a seguire: Tien (Usa) vs Bublik (Kaz)
- a seguire: Siegemund (Ger) v s Pliskova (Cze)
SKY SPORT 259
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- a seguire: Humbert (Fra) vs Prizmic (Cro)
- a seguire: GRANT/RUGGERI vs Cirstea/Cristian
- a seguire: Krawietz/Puetz vs COBOLLI/SONEGO
- a seguire: FORTI/ROMANO vs Erler/Miedler
Fino all'11 maggio c'è con Diretta Tennis
Per la prima volta la programmazione del torneo di Roma sarà arricchita da Diretta Tennis, tutti i giorni fino a lunedì 11 maggio, un canale pensato per accompagnare lo spettatore lungo l’intero arco della giornata, intrecciando partite, aggiornamenti e momenti live provenienti da tutti i campi del Foro Italico. Un racconto continuo e coinvolgente, che permetterà di non perdere neanche uno scambio decisivo, mantenendo sempre il filo degli eventi più importanti.
Oltre 500 ore di diretta su Sky Sport
Per l'edizione 2026, Sky Sport garantirà la più ampia copertura editoriale mai realizzata. Oltre 500 ore di programmazione live tra partite, studi dedicati e speciali di approfondimento. Il Foro Italico sarà il cuore di una programmazione straordinaria che potrà contare fino a sei canali interamente dedicati, a partire da Sky Sport Tennis
Day-6 agli Internazionali d'Italia. Si apre il terzo turno nel tabellone maschile con ancora tanta Italia in campo.