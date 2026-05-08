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Sebastian Ofner, chi è l'avversario di Sinner all'Atp Roma

la scheda

Introduzione

Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente, che risale addirittura al 2019. Statistiche curiosità sul prossimo rivale di Sinner a Roma. 

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Quello che devi sapere

Chi è Sebastian Ofner

  • Data di nascita: 12 maggio 1996
  • Luogo di nascita: Bruck an der Mur, Austria
  • Nazionalità: Austriaca
  • Altezza: 191 cm
  • Peso: 81 kg

SWITZERLAND TENNIS
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Il profilo tecnico

  • Stile di gioco: Attaccante da fondo campo.
  • Colpo migliore: Rovescio bimane e servizio.
  • Superficie preferita: Terra battuta.
  • Coach: Stefan Rettl e Wolfgang Thiem.
  • Ranking Attuale: 82º (maggio 2026).
  • Best Ranking: 37º (8 gennaio 2024).

BRITAIN TENNIS
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Le statistiche della carriera

  • Vittorie/Sconfitte Totali: 51 – 69
  • Percentuale di Vittorie: 42.5%
  • Titoli ATP: 0
  • Finali Disputate: 1 (Mallorca Championships 2024)
  • Rendimento contro i Top 10: 0 – 12

SPAIN TENNIS
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Specialista dei Challenger e l'infortunio al tallone

  • La carriera di Ofner è stata condizionata da un problema al tallone che lo ha costretto a un intervento chirurgico nel 2024.
  • Nel 2026 ha conquistato due titoli Challenger sul cemento, a St. Brieuc e Thionville
  • Ofner ha costruito gran parte del suo ranking attuale grazie ai successi nel circuito Challenger, dove vanta 4 titoli e oltre 150 vittorie
  • E' stato da Wolfgang Thiem, papà di Dominic, campione agli US Open 2020
  • Il miglior risultato in uno Slam restano gli ottavi del Roland Garros 2023, quando perse da Stefanos Tsitsipas
  • Al 1° turno di Roma ha battuto l'americano Michelsen con un doppio 6-3

 

USA TENNIS
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Ofner e la gaffe agli Australian Open

  • Sebastian è diventato virale, suo malgrado, all'inizio di questa stagione per un episodio che ha fatto impazzire i social
  • Durante il tiebreak del quinto set del 1° turno degli Australian Open contro Nishesh Basavareddy, Ofner si trovava avanti 7-1 e ha esultato convinto di aver vinto il match
  • L'austriaco si era completamente scordato che nel super tie-break decisivo nello Slam australiano bisognava arrivare a 10 punti. L'americano è poi riuscito poi a rimontare e vincere quell’incontro...

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"Devo pensare di poter battere Sinner"

  • "Sarà una partita molto difficile, ha perso solo due match quest'anno. Proverò a giocare il mio tennis, dare il meglio e vediamo cosa accadrà. Se ne avrò le occasioni proverò qualcosa di diverso, altrimenti cercherò di giocare comunque il mio tennis", ha detto Ofner dopo il successo al debutto con Michelsen. 
  • "Devo pensare di poterlo battere, altrimenti non potrei giocare, una delle chiavi può essere il mio servizio. Rimanere nella partita e cercare di sfruttare le occasioni che avrò"

SPAIN TENNIS
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Sinner-Ofner, quel precedente del 2019

  • Jannik Sinner non ha mai affrontato Sebastian Ofner a livello ATP, ma i due si sono sfidati nel 2019 in occasione della finale del Challenger di Ortisei
  • L'azzurro era reduce dal trionfo alle Next Gen Atp Finals, il suo primo grande successo nel tennis dei grandi e si impose con i parziali di 6-2, 6-4
  • L'allora numero 96 del mondo giocò a Ortisei uno degli ultimi match a livello Challenger prima di tuffarsi nel mondo Atp

INTERNAZIONALI TENNIS VAL GARDENA
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Sinner-Ofner, dove vedere il match su Sky

  • Jannik Sinner sabato 9 maggio sarà impegnato nell'esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Al Foro Italico, l'avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, numero 82 del ranking. Il match sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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