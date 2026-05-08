Introduzione

Jannik Sinner è pronto per il suo esordio al 2° turno degli Internazionali BNL d'Italia. Il numero 1 del mondo andrà a caccia del suo primo titolo sulla terra rossa romana e del sesto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita a nessuno nella storia del tennis. Il suo primo avversario sarà l'austriaco Sebastian Ofner, classe 1996, numero 82 delle classifiche. Tra i due c'è un solo precedente, che risale addirittura al 2019. Statistiche e curiosità sul prossimo rivale di Sinner a Roma.

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