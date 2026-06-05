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Serena Williams al Wta Berlino: wild card per il doppio

Tennis

Dopo il Queen's, si aggiunge un nuovo appuntamento per il rientro di Serena Williams che ha ricevuto una wild card per il Wta 500 di Berlino, in programma dal 15 al 21 giugno. "Ogni torneo che aggiungo alla mia programmazione è speciale" le parole della ex n. 1 al mondo

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Prima il Queen's, poi Berlino. Prende forma la programmazione di Serena Williams per il suo ritorno in campo a 44 anni. L'ex n. 1 al mondo, che la prossima settimana giocherà in doppio al Queen's Club di Londra, ha ricevuto una wild card per il doppio anche per il Wta 500 di Berlino, in programma dal 15 al 21 giugno. L'ultima volta di Serena Williams in questo torneo risale al 2008, quando in singolare raggiunse i quarti di finale prima di essere sconfitta da Dinara Safina. "Ogni torneo che aggiungo al mio programma in questo momento è speciale, e Berlino non fa eccezione - le parole della tennista statunitense - Sono entusiasta di giocare davanti ai tifosi tedeschi e di continuare a costruire il mio slancio durante la stagione sull'erba". Entrambi i tornei saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

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