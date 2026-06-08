"Hai perso e fa un male che non si descrive, un male sordo, pesante che non passa subito. Ma io ti ho visto e non è una sconfitta". E' un messaggio pieno d'amore quello che Guglielmo Cobolli scrive a suo fratello Flavio, dopo la finale al Roland Garros, la prima in uno slam per il tennista romano uscito comunque a testa alta e solo al quinto set nel confronto con Alexander Zverev. "Quando sei entrato in campo, ho trattenuto il respiro. Ho pensato a tutto in un secondo solo - scrive Guglielmo, raccontando nel lungo post l'essenza della fratellanza -. A quando eravamo piccoli. A tutte le volte che ti ho visto partire con la racchetta e una valigia, senza sapere quando saresti tornato. A tutte le volte che hai perso e non hai detto niente, hai solo abbassato la testa e sei ripartito. A papà accanto a te, sempre, in ogni angolo del mondo. A quanto avete dato entrambi, in silenzio, senza che nessuno capisse davvero il prezzo. Io lo capivo. Perché ero lì. Perché sono tuo fratello".