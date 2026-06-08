Atp Finals 2026, la race per Torino: la classifica live
C'è un chiaro obiettivo per Flavio Cobolli nel 2026: qualificarsi per la prima volta in carriera alle Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci" ha spiegato il romano, n. 4 della Race Atp dopo il Roland Garros. Sinner è già virtualmente qualificato, ma in totale ci sono cinque azzurri tra i primi 30. La situazione aggiornata nella corsa a Torino
- Dopo la prima finale Slam in carriera c'è un chiaro obiettivo per Flavio Cobolli: qualificarsi alle Atp Finals di Torino. "A inizio stagione ci siamo posti un obiettivo, andare a Torino - ha spiegato il romano dpo gli US Open - È molto difficile, ma stiamo lavorando tanto e con questo livello sono sicuro che riuscirò ad andarci"
- Cobolli è attualmente il n. 4 della Race Atp con 2.620 punti, dietro soltanto a Sinner, Zverev e Alcaraz
- A guidare la Race Atp c'è Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni delle Finals. L'azzurro, che nella prima parte di stagione ha collezionato quasi 6.000 punti, è virtualmente qualificato all'edizione 2026. L'aritmetica potrebbe arrivare già tra luglio e agosto, in base ai risultati del n. 1 al mondo tra Wimbledon e lo swing statunitense
- Alle Atp Finals si qualificano gli otto giocatori che occupano le prime posizioni della Race Atp, oltre a due riserve
- La Race Atp è una classifica che considera esclusivamente i risultati ottenuti nell'anno solare in corso: vengono quindi conteggiati solo i punti conquistati dal 1° gennaio fino a oggi
- A differenza del ranking ATP tradizionale, che si basa sui risultati raccolti nelle ultime 52 settimane, la Race si azzera a inizio stagione e fotografa il rendimento dei giocatori nel corso dell'anno
- 1) JANNIK SINNER - 5.950 punti
- 2) ALEXANDER ZVEREV - 5.040 punti
- 3) CARLOS ALCARAZ - 3.650 punti
- 4) FLAVIO COBOLLI - 2.620 punti
- 5) DANIIL MEDVEDEV - 2.220 punti
- 6) ARTHUR FILS - 1.890 punti
- 7) JAKUB MENSIK - 1.855 punti
- 8) BEN SHELTON - 1.680 punti
- 9) FELIX AUGER-ALIASSIME - 1.675 punti
- 10) CASPER RUUD - 1.665 punti
- 11) ALEX DE MINAUR - 1.615 punti
- 12) RAFAEL JODAR - 1.569 punti
- 13) NOVAK DJOKOVIC - 1.510 punti
- 14) TOMMY PAUL - 1.505 punti
- 15) LUCIANO DARDERI - 1.435 punti
- 23) Matteo ARNALDI - 1.088 punti
- 28) Lorenzo MUSETTI - 885 punti
- 35) Matteo BERRETTINI - 763 punti
- 77) Mattia BELLUCCI - 418 punti
- 96) Andrea PELLEGRINO - 320 punti