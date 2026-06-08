C'è un chiaro obiettivo per Flavio Cobolli nel 2026: qualificarsi per la prima volta in carriera alle Atp Finals, in programma dal 15 al 22 novembre da vivere in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. "È molto difficile, ma con questo livello e tanto lavoro sono sicuro che riuscirò ad andarci" ha spiegato il romano, n. 4 della Race Atp dopo il Roland Garros. Sinner è già virtualmente qualificato, ma in totale ci sono cinque azzurri tra i primi 30. La situazione aggiornata nella corsa a Torino

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