Il legame che unisce Edoardo Bove e Flavio Cobolli è solido e costruito negli anni sul filo dell'amicizia. A dimostrarlo è anche il mesaggio che Edoardo Bove ha scritto per il suo amico sui social dopo la sconfitta al Roland Garros. "C’è un filo che lega la mia Budapest alla tua Parigi e corre sulla passione, sull’amicizia e sull’amore per lo sport. Ma anche sul senso del sacrificio, sull’orgoglio e sulla consapevolezza di aver dato tutto. Grazie per avermi fatto sentire ancora una volta parte della tua famiglia. Siamo tanto fieri di te". Il parallelismo è tra la sconfitta di Cobolli al Roland Garros e la finale di Europa League persa ai rigori da Bove vestendo la maglia della Roma, contro il Siviglia a Budapest nel 2023.