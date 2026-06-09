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Cobolli, dal Roland Garros al Calcio Storico Fiorentino: sarà Magnifico Messere

oltre il tennis

Il comune di Firenze ha annunciato che Flavio Cobolli sarà il Magnifico Messere per la finale del Torneo di San Giovanni 2026 del Calcio Storico Fiorentino. Un ruolo molto prestigioso quello affidato al tennista italiano, ricoperto in passato da diverse figure importanti, da Pierfrancesco Favino a Luca Toni

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Dalla finale del Roland Garros persa in finale contro Zverev, al Calcio Storico Fiorentino. Il comune di Firenze, infatti, ha annunciato Flavio Cobolli come Magnifico Messere della finale del 24 giugno del Torneo di San Giovanni 2026. Ecco il comunicato: "L'attesa è finita. I quattro Colori sono pronti a tornare sul sabbione di piazza Santa Croce per il Torneo di San Giovanni 2026, uno degli appuntamenti più amati e identitari della città. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come Magnifico Messere della finale del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente".

Calcio Storico Fiorentino, che cos'è il Magnifico Messere?

Ogni partita del Calcio Storico Fiorentino, comprese le tre sfide del Torneo di San Giovanni, è dedicata a una personalità di spicco, il Magnifico Messere appunto, designata dal Sindaco di Firenze in accordo con l’Assessore alle Tradizioni Popolari e al Presidente del Comitato del Calcio Storico Fiorentino. Quest'anno è stato scelto Cobolli, ma in passato questo prestigioso ruolo è stato ricoperto da figure importanti come l'attore Pierfrancesco Favino, il giocatore di rugby Martin Castrogiovanni, l'ex attaccante della Fiorentina Luca Toni e tanti altri.

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