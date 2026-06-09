Dalla finale del Roland Garros persa in finale contro Zverev, al Calcio Storico Fiorentino. Il comune di Firenze, infatti, ha annunciato Flavio Cobolli come Magnifico Messere della finale del 24 giugno del Torneo di San Giovanni 2026. Ecco il comunicato: "L'attesa è finita. I quattro Colori sono pronti a tornare sul sabbione di piazza Santa Croce per il Torneo di San Giovanni 2026, uno degli appuntamenti più amati e identitari della città. Tra i protagonisti dell'edizione 2026 ci sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, scelto come Magnifico Messere della finale del 24 giugno, giorno dedicato a San Giovanni Battista, patrono di Firenze. Reduce da una stagione che lo ha consacrato tra i protagonisti del tennis mondiale, Cobolli sarà uno dei volti simbolo di un torneo che continua a unire tradizione, identità cittadina e grandi personalità del presente".