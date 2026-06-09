Gli esami ai quali si è sottoposto Jannik Sinner all'ospedale San Raffaele non hanno evidenziato patologie. Il numero 1 al mondo sta bene e inizierà ad allenarsi a Monte-Carlo in vista del ritorno in campo a Wimbledon, in programma dal 29 giugno su Sky Sport e in streaming su NOW

Dal rosso al verde, verso Wimbledon dove l'erba è più brillante e i ricordi sono dolci, dolcissimi. Perchè a Church Road Jannik Sinner ha una corona da difendere e una storia da aggiornare, diventando il primo italiano nella storia a vincere due volte di fila il torneo che tutti sognano di conquistare. Prima, però, bisogna rifiatare, programmare, lavorare, come piace a Jannik. Dopo i giorni di meritata vacanza in Sardegna, Sinner si è fermato per un piccolo pit-stop all'ospedale San Raffaele di Milano. Accompagnato dal professor Alberto Zangrillo, il numero 1 al mondo ha effettuato controlli specifici, distribuiti su due giorni, per cercare di capire, soprattutto dal punto di vista metabolico, come spiegare e prevenire problemi fisici come quelli accusati al Roland Garros contro Cerundolo. Jannik sta bene - ed è quello che è conta. Gli esami non hanno evidenziato patologie e tutti gli indicatori sono eccellenti.