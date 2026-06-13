Carlos Alcaraz continua il percorso di recupero dall'infortunio al polso che lo tiene fermo da aprile e sui social è apparso per la prima volta senza tutore durante un allenamento, segnale di un miglioramento delle condizioni fisiche dello spagnolo. Non ci sono ancora date ufficiali per il rientro del n. 2 al mondo che salterà anche Wimbledon RISULTATI LIVE

Un altro passo verso il ritorno in campo per Carlos Alcaraz. Fermo dallo scorso aprile per via dell'infortunio al polso, lo spagnolo è apparso per la prima volta sui social senza alcun tutore al polso destro. A mostrarlo è stato il suo preparatore atletico, Alberto Lledó, che ha pubblicato su Instagram un video in cui Alcaraz corre durante una sessione di allenamento. "Non riesco più a tenere il suo ritmo - ha scritto Lledó a corredo del filmato - Grande Carlos, un circuito alla Rocky". Un messaggio che lascia intuire come le condizioni del tennista murciano siano in costante miglioramento dopo settimane trascorse lontano dai campi. Leggi anche Polso ko? Alcaraz si allena lo stesso ma… solo col sinistro

Il recupero di Alcaraz Per Alcaraz sono state settimane insolite, come lui stesso ha raccontato sui social attraverso una gallery con cui ha descritto il suo mese di maggio. Tra vacanze, allenamenti svolti senza l'utilizzo della mano destra e sedute di terapia, il numero uno spagnolo ha condiviso alcuni momenti del suo percorso di recupero. Nel rispetto della sua privacy, Alcaraz non ha finora fornito dettagli precisi sull'entità dell'infortunio né su modalità e tempi di recupero. Solo pochi indizi social: i diversi tutori indossati nelle ultime settimane (compreso quello sfoggiato durante la cerimonia dei Laureus World Sports Awards a Madrid) e una misteriosa foto che lo ritraeva con un camice medico e un cerotto all'altezza del polso.

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