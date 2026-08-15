Djokovic fuori all'esordio: vince Tirante

Il ritorno dopo tre anni a Cincinnati è amaro per Novak Djokovic. Il serbo esce subito di scena nel Masters 1000 statunitense, battuto dall'argentino Thiago Tirante, n. 50 al mondo, per 2-6, 6-4, 6-4 in 2 ore e 44 minuti di gioco. È stata una partita dai due volti per Djokovic, dominante nel primo parziale. Poi, però, il match ha cambiato volto dal terzo game del secondo set, durato da solo 18 minuti. Nole ha chiesto un medical time out e da quel momento ha accusato problemi fisici che hanno condizionato l'intera partita. Tirante ha approfittato delle difficoltà del serbo - giocando un tennis di qualità e sostanza - per mettere a segno una delle vittorie più importanti della sua carriera.

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