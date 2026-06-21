Al debutto sull'erba dell'Atp 250 spagnolo, Lorenzo Sonego batte Mariano Navone (n. 7 del seeding) al termine di tre set durissimi: finisce 7-6, 2-6, 6-4 in due ore e 54 minuti di partita. Applausi per l'azzurro, che nel parziale decisivo supera anche un fastidio muscolare prima di festeggiare il successo. Al 2° turno lo attende il vincente del derby serbo tra Kecmanovic e Medjedovic. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego accede al 2° turno dell'Atp 250 di Maiorca . Esordio con vittoria per l'azzurro, attuale numero 72 al mondo, che ha la meglio contro l'argentino Mariano Navone (n. 7 del seeding) battuto 7-6, 2-6, 6-4 in due ore e 54 minuti di partita. Una vittoria importante sull'erba spagnola per il 31enne torinese, che in carriera ha già vinto su questa superficie ad Antalya nel 2019. Di fronte c'era il serbo Kecmanovic, possibile avversario nel prossimo turno qualora superasse il connazionale Medjedovic.

La cronaca del match

Condizioni non particolarmente rapide sull'erba spagnola, ma l'azzurro parte col piede giusto nell'equilibrio d'inizio match (nessuna palla break nei primi otto game). Sonego si ritrova sotto 0-30 sul 4-4, salva il primo break-point del match e resta avanti nel punteggio. Servono 50 minuti di partita per arrivare al tie-break, dove Lorenzo sale immediatamente 5-0 e chiude i conti sul 7-2 prendendosi il primo set. L'inerzia dell'incontro premia Lorenzo che nel terzo gioco si procura la prima palla break, annullata però dall'argentino che a sua volta sottiene ma non trasforma due chance nel game seguente. È però Navone a conquistare il primo break della partita nel sesto game, ma non finisce qui: Sonego perde anche il turno di servizio seguente, si chiude sul 6-2 e si va al terzo set. Medical timeout per Lorenzo, massaggiato alla coscia destra e in difficoltà atletica ma in grado di piazzare il break nel quinto game. Strappo che diventa fondamentale per prendersi 6-4 il set e accedere al secondo turno.