Darderi n. 1 del seeding: il tabellone di Maiorca

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Atp Maiorca, il tabellone: Darderi n. 1 del seeding, c'è anche Sonego

Tennis

L'italoargentino torna in campo dopo il Roland Garros e sarà n. 1 del seeding sui prati spagnoli. Testa di serie n. 1, Darderi entrerà in gioco al 2° turno con Hanfmann o Vallejo. Al via anche Lorenzo Sonego che debutterà con Navone. L'Atp 250 di Maiorca sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 al 27 giugno

RISULTATI LIVE

Passa da Maiorca la preparazione a Wimbledon di Luciano Darderi. Al rientro dopo il Roland Garros, l'italoargentino sarà il n. 1 del seeding nell'Atp 250 spagnolo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 al 27 giugno. Darderi entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra Hanfmann e Vallejo. Poi ai quarti la potenziale sfida con Adrian Mannarino. Per Luciano sarà la seconda volta in carriera sui prati iberici dopo il 2024, quando perse al 2° turno con Ofner. In tabellone c'è anche Lorenzo Sonego che al debutto incrocerà l'argentino Mariano Navone, testa di serie numero 7. Tra gli altri giocatori da seguire, attenzione a Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov: entrambi hanno ricevuto una wild card e attendono al primo turno un qualificato.

Atp Maiorca, i primi turni degli italiani

  • [1] DARDERI (Ita) bye (al 2° turno con Hanfmann o Vallejo)
  • SONEGO (Ita) vs [7] Navone (Arg)

I potenziali quarti di finale

  • [1] DARDERI (Ita) vs [8] Mannarino (Fra)
  • [3] Tiafoe (Usa) vs [5] Buse (Per)
  • [7] Navone (Arg) vs [4] Tabilo (Chi)
  • [6] Moutet (Fra) vs [2] Davidovich Fokina (Esp)

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