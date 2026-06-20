Darderi n. 1 del seeding: il tabellone di Maiorca

L'italoargentino torna in campo dopo il Roland Garros e sarà n. 1 del seeding sui prati spagnoli. Testa di serie n. 1, Darderi entrerà in gioco al 2° turno con Hanfmann o Vallejo. Al via anche Lorenzo Sonego che debutterà con Navone. L'Atp 250 di Maiorca sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 al 27 giugno

Passa da Maiorca la preparazione a Wimbledon di Luciano Darderi. Al rientro dopo il Roland Garros, l'italoargentino sarà il n. 1 del seeding nell'Atp 250 spagnolo, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 22 al 27 giugno. Darderi entrerà in gioco direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra Hanfmann e Vallejo. Poi ai quarti la potenziale sfida con Adrian Mannarino. Per Luciano sarà la seconda volta in carriera sui prati iberici dopo il 2024, quando perse al 2° turno con Ofner. In tabellone c'è anche Lorenzo Sonego che al debutto incrocerà l'argentino Mariano Navone, testa di serie numero 7. Tra gli altri giocatori da seguire, attenzione a Nick Kyrgios e Grigor Dimitrov: entrambi hanno ricevuto una wild card e attendono al primo turno un qualificato.