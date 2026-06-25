La 18enne azzurra ha battuto per 6-4, 7-6 la francese Tan in poco più di un'ora. Giocherà per la prima volta in carriera nel tabellone principale di uno Slam. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
Prima volta in uno Slam per Tyra Grant. La tennista azzurra ha superato le qualificazioni di Wimbledon battendo nel turno decisivo la francese Harmony Tan, numero 199 del ranking Wta, per 6-4, 7-6. Un gran percorso da parte di Grant, che prima di Tan ha eliminato Taylah Preston in tre set e Johanna Garland in due. La classe 2008 diventa così la terza giocatrice azzurra a entrare nel tabellone di Wimbledon, raggiungendo Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto.