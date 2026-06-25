La 18enne azzurra ha battuto per 6-4, 7-6 la francese Tan in poco più di un'ora. Giocherà per la prima volta in carriera nel tabellone principale di uno Slam. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

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