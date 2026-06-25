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il racconto

Djokovic vs Federer a Wimbledon 2019: la migliore sconfitta di sempre

Federico Mariani

Federico Mariani

Il 14 luglio del 2019, sul centrale di Wimbledon, si giocò una di quelle partite consegnate direttamente alla storia dei Championships e del gioco, perfetto esempio di quanti contenuti (tecnici, fisici, umani, psicologici) possa racchiudere una sola partita di tennis. Il momento chiave? Quell' 8-7, 40-15 diventato la ferita nel cuore di quasi tutti quelli che dal vivo o da casa la stavano guardando

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