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l'intervista

Alvini: "Il mio Frosinone vuole essere protagonista in A, con il gioco e con le idee"

Matteo Petrucci

"Il mio Frosinone ha un'identità precisa e vogliamo mantenerla con tutte le avversarie": Massimiliano Alvini non si nasconde e nella sua intervista a Sky Sport Insider chiarisce le sue ambizioni dopo la promozione in Serie A

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