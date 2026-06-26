È stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon: Sinner se la vedrà contro Kecmanovic, con un possibile ottavo contro Darderi (che affronterà Quinn). Cobolli sfida Navone, mentre per Berrettini c'è Wawrinka. Qui i tabelloni maschili e femminili. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW