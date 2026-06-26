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Wimbledon, il tabellone: Sinner debutta con Kecmanovic

Tennis

È stato sorteggiato il tabellone di Wimbledon: Sinner se la vedrà contro Kecmanovic, con un possibile ottavo contro Darderi (che affronterà Quinn). Cobolli sfida Navone, mentre per Berrettini c'è Wawrinka. Qui i tabelloni maschili e femminili. Wimbledon è in programma dal 29 giugno al 12 luglio e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Inizierà contro Miomir Kecmanovic la difesa del titolo di Wimbledon di Jannik Sinner. Per il numero 1 al mondo un possibile ottavo di finale azzurro contro Luciano Darderi, che al debutto se la vedrà contro l'americano Quinn. Nel lato di tabellone di Jannik anche Daniil Medvedev (possibile quarto di finale) e Novak Djokovic, con i due che potrebbero affrontarsi in semifinale. Per Flavio Cobolli, numero 9 del seeding, c'è Mariano Navone, mentre Arnaldi sfiderà Halys. Super match tra Matteo Berrettini e la wild card Stan Wawrinka, al suo ultimo Wimbledon. Bellucci pesca Svajda, Sonego l'argentino Etcheverry. 

Wimbledon, il 1° turno degli italiani

[1] SINNER (Ita) vs Kecmanovic (Srb)

[9] COBOLLI (Ita) vs Navone (Arg)

[14] DARDERI (Ita) vs Quinn (Usa)

[32] ARNALDI (Ita) vs Halys (Fra)

BERRETTINI (Ita) vs [WC] Wawrinka

SONEGO (Ita) vs Etcheverry (Arg)

BELLUCCI (Ita) vs Svajda (Usa)

I potenziali quarti di finale del torneo maschile

[1] SINNER (Ita) vs [8] Medvedev

[3] Auger-Aliassime (Can) vs Djokovic

[4] Shelton (Usa) vs [5] De Minaur (Aus)

[6] Fritz (Usa) vs [2] Zverev (Ger)

 

Paolini contro Montgomery, per Cocciaretto c'è Wang

Nel tabellone femminile, Jasmine Paolini debutterà contro l'americana Robin Montgomery, proveniente dalle qualificazioni. Per l'azzurra, testa di serie numero 13 di Wimbledon, un potenziale ottavo di finale contro Iga Swiatek e un quarto contro la numero 8 del seeding Svitolina. Cocciaretto affronterà la cinese Xinyu Wang, mentre Grant – al debutto in uno Slam – sfiderà la britannica Katie Boulter. Serena Williams, invece, al ritorno in singolare giocherà contro la classe 2006 australiana Maya Joint, con un possibile terzo turno contro Iga Swiatek.

 

Il 1° turno delle italiane

[13] PAOLINI (Ita) vs [Q] Montgomery (Usa)

COCCIARETTO (Ita) vs Wang (Chn)

[Q] GRANT (Ita) vs Boulter (Gbr) 

I potenziali quarti di finale del torneo femminile

[1] Sabalenka vs [5] Andreeva

[4] Pegula (Usa) vs [7] Gauff (Usa)

[3] Swiatek (Pol) vs [8] Svitolina (Ukr)

[6] Anisimova (Usa) vs [2] Rybakina (Kaz)

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