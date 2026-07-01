Sinner-Borges oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner torna in campo sul Centrale dell'All England Club per il secondo turno contro il portoghese Nuno Borges, n. 48 al mondo. Il match in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
LIVE: COBOLLI-NAVONE - TUTTI I RISULTATI
in evidenza
Sorteggio in corso, un po' di riscaldamento e si parte
In campo Borges e Sinner! Applausi per i giocatori
Ecco Sinner e Borges nella hall del Centrale!
Sinner-Borges è diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
Quasi tutto pronto sul Centrale dell'All England Club, tra poco l'ingresso in campo di Sinner e Borges!
Wimbledon, Sinner ritrova Dimitrov dopo la sfida del 2025
Il vincente sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, che ha superato nettamente il peruviano Ignacio Buse
Sinner, l'allenamento della vigilia: gli sparring non reggono il ritmo
Il cammino di Sinner
Ora su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis c'è Tennis Show, con i nostri talent per arrivare pronti al match di Sinner
Sinner è imbattuto nel circuito maggiore contro tennisti portoghesi. Oltre al successo con Borges a Sofia 2022, l'azzurro ha superato Joao Sousa agli Aus Open 2022 e Pedro Sousa e Umago 2019
Il portoghese non ha mai battuto un top 5 in carriera. Il bilancio è 0-10, con tre sconfitte arrivate a livello Slam (l'ultima con Alcaraz agli Australian Open 2025)
Borges ha una serie aperta di cinque vittorie consecutive contro tennisti italiani. L'ultima è arrivata la scorsa settimana a Maiorca, contro Luciano Darderi
Quel precedente a Sofia
Tra Sinner e Borges c'è un solo precedente che risale a quattro anni fa, sul cemento di Sofia. Negli ottavi di finale vinse Jannik in due set, senza mai concedere palle break all'avversario. Da allora tanto è cambiato per entrambi, con Borges entrato adesso stabilmente in top 50
Sinner-Borges, il confronto
Il 2026 di Borges
La vittoria per ritiro su Auger-Aliassime agli Aus Open è arrivata dopo le eliminazioni ai quarti dell'Hong Kong Open e agli ottavi di Auckland con cui aveva cominciato l'anno, ma l'avventura si è poi fermata al terzo turno contro Tien. Nei tornei successivi non è mai riuscito a superare le due vittorie, fino all'ultimo ATP di Maiorca, dove ha mostrato segnali di crescita e si è arreso solo in semifinale, contro Quinn. Nel turno precedente aveva eliminato in due set l'italiano Darderi e ora il nuovo cammino a Wimbledon, inaugurato col 6-3, 7-5, 7-5 ai danni dello statunitense Boyer. Adesso lo attende la sfida al numero uno al mondo, di cui ha detto: "Meglio affrontarlo al secondo turno che al primo".
Il profilo di Borges
Ordinato e focalizzato sul campo, è arrivato all'ATP (circuito dove vanta un trionfo in singolare, contro Nadal nel finale) solo nel 2021 dopo un percorso costante di tennis e studio, con una laurea in kinesiologia conseguita negli Stati Uniti. Ma all'ultimo Barcellona Open ha fatto perdere le staffe all'avversario e al pubblico dopo un ace clamoroso... Ecco cosa c'è da sapere sul portoghese
Una laurea e un ace che fece discutere: chi è il 'dottor' BorgesVai al contenuto
Wimbledon, il warm up di Sinner prima di sfidare Borges
Borges: "Meglio affrontare Sinner al 2° turno che all'esordio"
Come arriva Borges
Numero 48 al mondo, Borges si presenta a questa sfida dopo il successo all'esordio in tre set contro lo statunitense Borges. Il portoghese ha raggiunto la scorsa settimana la semifinale all'Atp 250 di Maiorca
Sinner punta a diventare il decimo uomo dell'Era Open a difendere con successo il titolo di Wimbledon, dopo Rod Laver, John Newcombe, Björn Borg, John McEnroe, Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.
Grazie alla vittoria all'esordio, Sinner ha eguagliato Nicola Pietrangeli, diventando il giocatore italiano all-time con più successi negli Slam (94 vittorie ciascuno)
Sinner ha vinto 12 delle ultime 13 partite giocate a Church Road. L'ultimo ko risale ai quarti dell'edizione 2024 contro Daniil Medvedev
Sinner: "Mi sono tolto alcuni dubbi, è un buon inizio"
Sinner arriva a questo match dopo la sofferta vittoria all'esordio contro Miomir Kecmanovic, battuto al quinto set non senza difficoltà
Un canale interamente dedicato al dietro le quinte
Quest'anno su Sky non vi perderete proprio nulla per quel che riguarda Wimbledon. La novità di questa edizione dei Championships è infatti l'arrivo di "Behind the scenes", disponibile per tutta la durata del torneo su Sky Sport Mix (211). Per la precisione, Sky Sport Mix sarà un canale interamente dedicato al "dietro le quinte" del torneo londinese, con allenamenti, interviste e non solo dall'All England Lawn Tennis & Croquet Club.
Torna Diretta Wimbledon
Anche quest'anno sarà possibile seguire "Diretta Wimbledon", un racconto live del torneo che accompagnerà gli spettatori minuto per minuto, passando da un campo all'altro per seguire in tempo reale i match e non perdersi nulla, soprattutto nelle giornate dei primi turni. Il canale di riferimento, interamente dedicato a "Diretta Wimbledon", sarà Sky Sport Arena (204).
11 canali e oltre 750 ore live su Sky Sport
Per non perdervi nulla di Wimbledon basterà essere sintonizzati su Sky, dove sono in arrivo oltre 750 ore live tra match, studi e approfondimenti. Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per "Diretta Wimbledon"
- Sky Sport Mix (211): il canale per il "Behind the scenes"
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)
Il match è in programma alle 14.30 italiane sul Campo Centrale, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo per il secondo turno di Wimbledon. L'avversario dell'azzurro sarà il portoghese Nuno Borges, n. 48 Atp