La vittoria per ritiro su Auger-Aliassime agli Aus Open è arrivata dopo le eliminazioni ai quarti dell'Hong Kong Open e agli ottavi di Auckland con cui aveva cominciato l'anno, ma l'avventura si è poi fermata al terzo turno contro Tien. Nei tornei successivi non è mai riuscito a superare le due vittorie, fino all'ultimo ATP di Maiorca, dove ha mostrato segnali di crescita e si è arreso solo in semifinale, contro Quinn. Nel turno precedente aveva eliminato in due set l'italiano Darderi e ora il nuovo cammino a Wimbledon, inaugurato col 6-3, 7-5, 7-5 ai danni dello statunitense Boyer. Adesso lo attende la sfida al numero uno al mondo, di cui ha detto: "Meglio affrontarlo al secondo turno che al primo".