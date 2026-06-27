Introduzione

A Londra è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon, al via da lunedì 29 giugno al 12 luglio. Anche quest'anno sarà possibile seguire lo Slam londinese su Sky Sport e in streaming su NOW, con ben 11 canali, oltre 750 ore live e non solo. Qui tutte le novità

SINNER, LA CONFERENZA STAMPA LIVE