Introduzione
A Londra è tutto pronto per l'inizio di Wimbledon, al via da lunedì 29 giugno al 12 luglio. Anche quest'anno sarà possibile seguire lo Slam londinese su Sky Sport e in streaming su NOW, con ben 11 canali, oltre 750 ore live e non solo. Qui tutte le novità
Quello che devi sapere
Tutti a Londra: riparte Wimbledon su Sky
- Il torneo più affascinante dell'anno è pronto a iniziare e anche quest'anno sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Per non perdersi nulla del terzo Slam del 2026, in diretta dal 29 giugno al 12 luglio e dove Jannik Sinner sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, la copertura editoriale di Sky sarà completa: più di 750 ore live con ben 11 canali di cui 6 interamente dedicati a Wimbledon.
- Oltre al ritorno dell'immancabile "Diretta Wimbledon" e a ben due edizioni al giorno di Sky Sport 24 in diretta da Londra e lo studio "Sky Tennis Show", la novità sarà il "Behind the scenes", per vivere le emozioni del backstage.
- A raccontarvi il tutto la squadra di Sky Sport, con la partecipazione speciale di Boris Becker.
La copertura editoriale: 11 canali e oltre 750 ore live
Come dicevamo, per non perdervi nulla di Wimbledon basterà essere sintonizzati su Sky, dove sono in arrivo oltre 750 ore live tra match, studi e approfondimenti. Il racconto si svilupperà attraverso 11 canali:
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sul Centrale
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Arena (204): sarà il punto di riferimento per "Diretta Wimbledon"
- Sky Sport 4K: trasmetterà i match che si disputeranno sul campo Centrale
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 2 (252)
- Sky Sport Wimbledon 3 (253)
- Sky Sport Wimbledon 4 (254)
- Sky Sport Wimbledon 5 (255)
- Sky Sport Wimbledon 1 (251)
- Sky Sport Wimbledon 6 (256)
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Torna Diretta Wimbledon
- Anche quest'anno sarà possibile seguire "Diretta Wimbledon", un racconto live del torneo che accompagnerà gli spettatori minuto per minuto, passando da un campo all'altro per seguire in tempo reale i match e non perdersi nulla, soprattutto nelle giornate dei primi turni. Il canale di riferimento, interamente dedicato a "Diretta Wimbledon", sarà Sky Sport Arena (204).
Due partite in contemporanea, con lo Split Screen di Sky si può!
- E oltre a "Diretta Wimbledon", Sky vi offre l'opportunità di seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà possibile farlo grazie allo Split Screen, accessibile dal tasto verde del telecomando Sky.
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Un canale interamente dedicato al dietro le quinte
- Quest'anno su Sky non vi perderete proprio nulla per quel che riguarda Wimbledon. La novità di questa edizione dei Championships è infatti l'arrivo di "Behind the scenes", disponibile per tutta la durata del torneo su Sky Sport Mix (211). Per la precisione, Sky Sport Mix sarà un canale interamente dedicato al "dietro le quinte" del torneo londinese, con allenamenti, interviste e non solo dall'All England Lawn Tennis & Croquet Club.
Gli approfondimenti in studio
- Oltre alle partite, nella programmazione quotidiana di Wimbledon non mancherà Sky Tennis Show, lo studio che aprirà il programma del Centre Court e accompagnerà gli appassionati fino all'appuntamento conclusivo della giornata. Eleonora Cottarelli sarà alla conduzione di un racconto arricchito dallo Sky Tech e dalla realtà aumentata, per guidare il pubblico tra risultati, temi e protagonisti del torneo.
- Su Sky Sport 24, ci saranno due edizioni quotidiane realizzate direttamente da Londra: "Il tennis è servito" alle 13 e "Wimbledon Today" alle 18.
- In serata, invece, appuntamento fisso con il magazine "The Insider – Wimbledon", che racconterà ogni giorno il torneo con immagini e interviste esclusive e che sarà affiancato da "Wimbledon Highlight Show" con le sintesi dei match più importanti della giornata.
- La copertura sarà completata dai canali social ufficiali di Sky Sport, dall'App Sky Sport e da skysport.it, con notizie in tempo reale, video, gallery, highlights, liveblog dedicati agli italiani e ai match più importanti, oltre agli approfondimenti di Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito skysport.it. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
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La squadra di Sky Sport
- La squadra Sky Sport vi racconterà tutte le due settimane di Wimbledon. Anche quest'anno ci sarà Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, sei volte campione Slam e tre volte vincitore dei Championships. Con lui Ivan Ljubicic, ex numero 3 del ranking mondiale Atp e storico allenatore di Roger Federer, Paolo Bertolucci, vincitore della Coppa Davis 1976 con l’Italia, Flavia Pennetta, campionessa degli US Open 2015 e quattro volte vincitrice della Fed Cup con la Nazionale azzurra, e Renzo Furlan, ex numero 19 del mondo.
- Tutte le partite del Campo Centrale e del Campo 1 saranno commentate on site con la presenza di Elena Pero, Luca Boschetto e Pietro Nicolodi insieme a Renzo Furlan, Raffaella Reggi, Fabio Colangelo oltre a Paolo Bertolucci.
- A Londra saranno presenti, inoltre, tre inviati: Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti, che seguiranno il torneo dall’All England Club con interviste, aggiornamenti, contenuti esclusivi e approfondimenti, raccontando da vicino tutto ciò che accadrà sui campi e dietro le quinte.
- La squadra dei talent si completa a Milano con Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Barbara Rossi, Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Laura Garrone.
- In telecronaca si alterneranno Paolo Aghemo, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Calogero Destro, Peppe Di Giovanni, Federico Ferrero, Alessandro Lupi, Dario Massara, Andrea Paventi, Nicolò Ramella, Matteo Sfolcini, Alessandro Sugoni e Andrea Voria.
La programmazione di Wimbledon su Sky Sport e NOW
Lunedì 29 giugno
- Sky Sport Tennis e NOW : Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 1^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22 (anche su Sky Sport Uno)
- Sky Sport Arena e NOW : 1^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 1^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 1^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Martedì 30 giugno
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 2^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)
- Sky Sport Arena e NOW: 2^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 2^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 2^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Mercoledì 1° luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 3^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)
- Sky Sport Arena e NOW: 3^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 3^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 3^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Giovedì 2 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 4^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)
- Sky Sport Arena e NOW: 4^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 4^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 4^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Venerdì 3 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 5^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30 (anche su Sky Sport Uno)
- Sky Sport Arena e NOW: 5^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 5^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 5^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Sabato 4 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 6^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30
- Sky Sport Uno e NOW: 6^ giornata dalle 19.30 alle 22
- Sky Sport Arena e NOW: 6^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 6^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 6^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22
Domenica 5 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 7^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14 e alle 22, The Insider Wimbledon alle 22.30
- Sky Sport Arena e NOW: 7^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 7^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 7^ giornata dalle 18; Sky Tennis Show alle 22
Lunedì 6 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 8^ giornata dalle 12 e dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14, alle 19 e alle 22, Ottavi di finale dalle 19.30; The Insider Wimbledon alle 22.30
- Sky Sport Arena e NOW: 8^ giornata dalle 14 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 8^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: 8^ giornata dalle 14.30; Sky Tennis Show alle 14, alle 19 e alle 22; Ottavi di finale dalle 19.30
Martedì 7 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 9^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30; 1° quarto F alle 14.30; 2° quarto M alle 16.30; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Uno e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 9^ giornata dalle 12; 1° quarto M alle 14; 2° quarto F alle 17; Sky Tennis Show alle 19.30; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Arena e NOW: 9^ giornata dalle 14 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 9^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4K: Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30; 1° quarto F alle 14.30; 2° quarto M alle 16.30
Mercoledì 8 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 10^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30; 4° quarto F alle 14.30; 4° quarto M alle 16.30; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Uno e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 10^ giornata dalle 12; 3° quarto F alle 14; 3° quarto M alle 16; Sky Tennis Show alle 19.30; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Arena e NOW: 10^ giornata dalle 14 alle 22
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 10^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4k: Sky Tennis Show alle 14 e alle 19.30; 4° quarto F alle 14.30; 4° quarto M alle 16.30;
Giovedì 9 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 11^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14; 1^ semifinale F alle 14.30; 2^ semifinale F alle 16.30; Finale Doppio Misto alle 18.30
- Sky Sport Uno e NOW: Studio Tennis Wimbledon alle 11.45; 11^ giornata dalle 12; Sky Tennis Show alle 14 e alle 18.30; 1^ semifinale F alle 14.30; 2^ semifinale F alle 16.30;
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 11^ giornata dalle 12 alle 22
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4K: Sky Tennis Show alle 14 e alle 18.30; 1^ semifinale F alle 14.30; 2^ semifinale F alle 16.30
Venerdì 10 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30; 1^ semifinale M alle 14.30; 2^ semifinale M alle 17.30; The Insider Wimbledon alle 21
- Sky Sport Uno: Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30; 1^ semifinale M alle 14.30; 2^ semifinale M alle 17.30; The Insider Wimbledon alle 21
- Sky Sport Wimbledon 1-6 e NOW: 12^ giornata dalle 12 alle 22
Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4K: Sky Tennis Show alle 14 e alle 20.30; 1^ semifinale M alle 14.30; 2^ semifinale M alle 17.30
Sabato 11 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 19.30; finale doppio M dalle 14; finale singolare F dalle 17; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Uno e NOW: Finale singolare F dalle 17.15; Sky Tennis Show alle 19.30; The Insider Wimbledon alle 20
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4K: Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 19.30; finale doppio M dalle 14; finale singolare F dalle 17
Domenica 12 luglio
- Sky Sport Tennis e NOW: Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 20.30; finale doppio F dalle 14; finale singolare M dalle 17; The Insider Wimbledon alle 21
- Sky Sport Uno e NOW: Finale singolare M dalle 17; Sky Tennis Show alle 20.30; The Insider Wimbledon alle 21
- Sky Sport Mix e NOW: Behind the scenes dalle 10 alle 18
- Sky Sport 4K: Sky Tennis Show alle 13.45, alle 16.30 e alle 20.30; finale doppio F dalle 14; finale singolare M dalle 17
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