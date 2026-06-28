Miomir Kecmanovic, chi è l'avversario di Sinner a Wimbledon

Introduzione

Serbo, numero 51 al mondo e due titoli Atp vinti in carriera. Dal rapporto con Djokovic agli allenamenti con Federer: qui tutto quello che c'è da sapere su Miomir Kecmanovic, il primo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon. Il match è in programma lunedì 29 giugno alle ore 14.30 sul Centrale e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

GLI ORARI DEL 1° TURNO DI WIMBLEDON