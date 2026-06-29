Sinner-Kecmanovic LIVE alle 14.30 su Sky Sport Uno

Sinner-Kecmanovic a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner apre il Centrale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, campione in carica, affronta al 1° turno il serbo Miomir Kecmanovic (numero 51 del ranking Atp). Il match, in programma alle 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sinner punta a raggiungere il 2° turno a Wimbledon per il 5° anno consecutivo. Questa è la sua 6^ apparizione ai Championships e la sua 27^ presenza in uno Slam in totale.
Un anno dopo, Sinner torna a Wimbledon da campione ed è pronto a vivere al massimo questa nuova stagione. Il nuovo rapporto con l'erba, lo stato di forma e quel legame ideale con una leggenda come Becker: "Ogni anno, qui, è diverso. Ma siamo molto carichi". L'intervista per Sky Sport Insider
Sinner e il 'nuovo' Wimbledon: 'Il mio tennis beckeriano'Vai al contenuto
Durante queste settimane, Sinner ha deciso di non partecipare a tornei sull'erba. Il numero 1 al mondo ha svolto solo un match di esibizione la scorsa settimana contro Cameron Norrie.
Per Sinner si tratta del primo ritorno in campo ufficiale dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.
A Wimbledon è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta Miomir Kecmanovic alle ore 14.30 sul Centrale.