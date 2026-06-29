Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Sinner-Kecmanovic a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

live wimbledon

Jannik Sinner apre il Centrale di Wimbledon. Il numero 1 al mondo, campione in carica, affronta al 1° turno il serbo Miomir Kecmanovic (numero 51 del ranking Atp). Il match, in programma alle 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

RISULTATI LIVE

in evidenza

SINNER-KECMANOVIC LIVE ALLE 14.30 SU SKY SPORT UNO

  • Solo su Sky Sport il grande Tennis gioca tutto l'anno. Segui gli appuntamenti che vedono sfidarsi i migliori giocatori del mondo: i tornei dell'ATP Tour e del WTA Tour, incluse le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, Wimbledon e lo US Open.
  • Guarda Sinner-Kecmanovic su Sky o in streaming su NOW
LIVE

Sinner punta a raggiungere il 2° turno a Wimbledon per il 5° anno consecutivo. Questa è la sua 6^ apparizione ai Championships e la sua 27^ presenza in uno Slam in totale.

Un anno dopo, Sinner torna a Wimbledon da campione ed è pronto a vivere al massimo questa nuova stagione. Il nuovo rapporto con l'erba, lo stato di forma e quel legame ideale con una leggenda come Becker: "Ogni anno, qui, è diverso. Ma siamo molto carichi". L'intervista per Sky Sport Insider

Sinner e il 'nuovo' Wimbledon: 'Il mio tennis beckeriano'

Sinner e il 'nuovo' Wimbledon: 'Il mio tennis beckeriano'

Vai al contenuto

Durante queste settimane, Sinner ha deciso di non partecipare a tornei sull'erba. Il numero 1 al mondo ha svolto solo un match di esibizione la scorsa settimana contro Cameron Norrie.

Per Sinner si tratta del primo ritorno in campo ufficiale dopo l'eliminazione al secondo turno al Roland Garros contro Juan Manuel Cerundolo.

Dove vedere Sinner-Kecmanovic

Il match, in programma alle 14.30, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

A Wimbledon è il giorno del debutto di Jannik Sinner. Il numero 1 al mondo affronta Miomir Kecmanovic alle ore 14.30 sul Centrale.

Tennis: Altre Notizie

Sinner-Kecmanovic LIVE alle 14.30 su Sky Sport Uno

wimbledon

Jannik Sinner, campione in carica, affronta Miomir Kecmanovic nel primo turno di Wimbledon. Il...

Tre azzurri in campo: il programma di oggi su Sky

wimbledon

A Wimbledon si parte con tre italiani in campo: Sinner affronta Kecmanovic alle 14.30 sul...

Bellucci ko in allenamento: si ritira da Wimbledon

Tennis

È ufficiale: Mattia Bellucci non giocherà Wimbledon per un problema al ginocchio accusato in...

Alcaraz torna ad allenarsi con la racchetta

VIDEO

Carlos Alcaraz continua la sua fase di recupero. Fuori dallo scorso aprile per un problema al...

Musetti si separa dal coach José Perlas

Tennis

Tramite una storia Instagram, Musetti ha salutato l'allenatore spagnolo José Perlas: "Ho deciso...
VAI ALLA SEZIONE

TENNIS: ALTRE NEWS