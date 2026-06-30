Il tennis non è tradizione di famiglia in casa Grant, ma lo sport sì. Almeno dal punto di vista del papà Paolo, oggi venditore di auto ma in passato un campione del volley portoghese. E la passione per tutto ciò che è competizione è stata trasmessa a Nuno che, oltre al già citato nuoto, è anche un amante del calcio e gran tifoso del Porto. Ma se c'è una cosa che detesta è perdere e spesso sfoga la sua rabbia gettando il cappellino per terra: "Ci fu un torneo di badminton al liceo: persi in finale e non riuscivo proprio a farmene una ragione e ad accettarlo - ha raccontato -. Sono stato arrabbiato per tutto il giorno. Ma credo sia questa caratteristica che mi ha a portato fino a dove sono oggi. Non è sempre salutare, ma mi motiva a dare il massimo, a cercare di migliorare: fa la differenza. Anche se ho ancora difficoltà ad accettare le sconfitte, soprattutto quando perdo a carte o ai videogames". Oltre allo sport, invece, è un fan dei Coldplay e ama viaggiare quando si riposa dal circuito, tornando anche spesso a casa per riunirsi con i suoi affetti. E a proposito della sua città natale e del suo tennis attuale, ha spiegato: "Sono cresciuto giocando sulla terra battuta, a Maia, ma oggi è più naturale per me esprimermi sul cemento". Il successo sull'erba all'esordio contro Boyer dimostra anche la sua attitudine ad adattarsi a diverse superfici.