Sinner-Brooksby più tardi LIVE su Sky Sport Uno

Sinner-Brooksby oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. Il match, in programma sul Campo 1 dopo Kasatkina-Osaka, sarà in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
in evidenza
Sinner arriva a questo match dopo aver giocato otto set nelle prime due sfide a Church Road. Prima la rimonta in cinque set su Kecmanovic, poi il successo su Nuno Borges
Sinner, il warm-up prima di Brooksby a Wimbledon e le ultime news
Nel VIDEO l'allenamento di Jannik Sinner che ritrova dopo cinque anni lo statunitense Jenson Brooksby, n. 81 al mondo. In palio c'è un posto negli ottavi di finale di Wimbledon. La prima parte dell'allenamento, come ci racconta Angelo Mangiante, è una fase di pulizia dei colpi
Sinner-Brooksby cinque anni dopo
Sinner e Brooksby si ritroveranno uno di fronte l'altro cinque anni dopo l'ultima volta. L'unico precedente, infatti, risale al 7 agosto 2021, nelle semifinali di Washington: vinse Jannik che poi conquistò il primo Atp 500 della sua carriera.
Il cammino di Brooksby
- 1° turno: vs Vukic 7-6, 6-1, 6-1
- 2° turno: vs Buse 6-2, 6-2, 6-3
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
Diretta Wimbledon per non perderti nulla
Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.
Il match, secondo dalle 14 sul Campo 1 (dopo Kasatkina-Osaka), sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Jannik Sinner torna in campo per il 3° turno di Wimbledon. L'azzurro affronterà Jenson Brooksby, n. 81 al mondo