Berrettini è passato al 2° turno dopo aver battuto la wild card Stan Wawrinka per 6-7(7) 7-7(16) 7-6(7) 7-6(5) nel 1° turno di martedì. È stato l'11° match di singolare maschile a Wimbledon in cui 4 set sono andati al tie-break e il 9° in cui i primi 4 set sono andati al tie-break.