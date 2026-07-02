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Berrettini-Fils a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

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Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon. Dopo la vittoria in quattro set contro Wawrinka, il tennista azzurro al secondo turno affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 20. Il match, in programma dopo Pliskova-Swiatek, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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Con 34 punti totali, il tie-break del 2° set nella vittoria di Berrettini su Wawrinka è stato il secondo tie-break più lungo in un match di singolare maschile a Wimbledon, dopo quello da 36 punti nella vittoria di John Isner per 7-6(17) 7-6(3) 7-5 contro Jarkko Nieminen nel 2° turno del 2014. È stato il quarto tie-break più lungo in un match di singolare maschile nei tornei Slam.

Berrettini è passato al 2° turno dopo aver  battuto la wild card Stan Wawrinka per 6-7(7) 7-7(16) 7-6(7) 7-6(5) nel 1° turno di martedì. È stato l'11° match di singolare maschile a Wimbledon in cui 4 set sono andati al tie-break e il 9° in cui i primi 4 set sono andati al tie-break.

Berrettini punta a raggiungere il 3° turno a Wimbledon per la quarta volta. Questa è la sua settima apparizione a Wimbledon e la sua 26^ complessiva in un Grande Slam.

Berrettini corre da Wawrinka per dargli l'ultimo asciugamano

Gli highlights di Berrettini-Wawrinka

Berrettini è reduce dalla vittoria contro Stan Wawrinka in 4 set, in quella che è stata l'ultima partita dello svizzero (che si ritirerà a fine stagione) ai Championships.

Il match, in programma sul Centrale al termine di Pliskova-Swiatek, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.

Matteo Berrettini torna in campo a Wimbledon. Il tennista azzurro se la vede contro Arthur Fils, numero 20 del seeding.

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