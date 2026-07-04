Berrettini-Dimitrov oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Berrettini di nuovo protagonista sul Centrale: l'avversario è Grigor Dimitrov, tornato al 3° turno di uno Slam un anno dopo l'infortunio con Sinner proprio ai Championships. Il match, in programma dopo Anisimova-Keys, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Il cammino di Dimitrov
- 1° turno: vs Sweeny 7-6, 6-3, 7-5
- 2° turno: vs Mensik 7-6, 4-6, 7-5, 6-3
Berrettini: "Non mi emozionavo più, ci ho messo la testa"
Berrettini arriva da due ottime prestazioni contro Fils e Wawrinka. L'azzurro ha vinto sei delle ultime sette partite disputate tra Roland Garros e Wimbledon.
Il cammino di Berrettini
- 1° turno: vs Wawrinka 6-7, 7-6, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Fils 6-4, 7-5, 3-6, 6-3
Le lacrime di felicità di Berrettini e Dimitrov
Un anno di grandi difficoltà con la sensazione che ora si chiuda un cerchio a Wimbledon, là dove hanno vissuto le gioie e i dolori più intensi della loro carriera. Berrettini-Dimitrov è la sfida di chi è riuscito a ritrovare sé stesso con fatica immensa
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Diretta Wimbledon per non perderti nulla
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Il match sarà in diretta dopo Anisimova-Keys su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.
Matteo Berrettini di nuovo protagonista sul Centrale a Wimbledon. L'azzurro affronta Grigor Dimitrov per un posto negli ottavi di finale