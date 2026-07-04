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Berrettini-Dimitrov oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

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Berrettini di nuovo protagonista sul Centrale: l'avversario è Grigor Dimitrov, tornato al 3° turno di uno Slam un anno dopo l'infortunio con Sinner proprio ai Championships. Il match, in programma dopo Anisimova-Keys, sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

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BERRETTINI-DIMITROV LIVE DOPO ANISIMOVA-KEYS SU SKY SPORT TENNIS

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  • Guarda Berrettini-Dimitrov su Sky o in streaming su NOW
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Il cammino di Dimitrov

  • 1° turno: vs Sweeny 7-6, 6-3, 7-5
  • 2° turno: vs Mensik 7-6, 4-6, 7-5, 6-3

Berrettini: "Non mi emozionavo più, ci ho messo la testa"

Berrettini arriva da due ottime prestazioni contro Fils e Wawrinka. L'azzurro ha vinto sei delle ultime sette partite disputate tra Roland Garros e Wimbledon.

Il cammino di Berrettini

  • 1° turno: vs Wawrinka 6-7, 7-6, 7-6, 7-6
  • 2° turno: vs Fils 6-4, 7-5, 3-6, 6-3

Le lacrime di felicità di Berrettini e Dimitrov

Un anno di grandi difficoltà con la sensazione che ora si chiuda un cerchio a Wimbledon, là dove hanno vissuto le gioie e i dolori più intensi della loro carriera. Berrettini-Dimitrov è la sfida di chi è riuscito a ritrovare sé stesso con fatica immensa

Le lacrime di felicità di Berrettini e Dimitrov

Le lacrime di felicità di Berrettini e Dimitrov

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Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Il match sarà in diretta dopo Anisimova-Keys su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti.

Matteo Berrettini di nuovo protagonista sul Centrale a Wimbledon. L'azzurro affronta Grigor Dimitrov per un posto negli ottavi di finale

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