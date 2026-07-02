Introduzione

Sarà Jenson Brooksby l'avversario di Jannik Sinner al terzo turno di Wimbledon. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato e dopo due operazioni ai polsi. Qui tutto quello che c'è da sapere sull'americano, che in vista del match contro Jannik non si nasconde: "Amo questo tipo di sfida, posso battere qualsiasi giocatore"

IL TABELLONE DI SINNER