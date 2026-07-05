Sinner-Mochizuki a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner chiude il programma di giornata sul Centrale, impegnato per la prima volta in carriera contro il giapponese Shintaro Mochizuki, n. 151 al mondo. Il match, in programma dopo Sabalenka-Osaka, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Sinner non ha mai perso a livello Slam con un giocatore fuori dalla top 80. Il tennista con la classifica più bassa ad averlo battuto in un major è stato Daniel Altmaier, n. 79 Atp al Roland Garros 2023
Mochizuki è il quarto giapponese nell’Era Open ad aver raggiunto gli ottavi in uno Slam dopo Kei Nishikori (22), Yoshihito Nishioka (2) e Shuzo Matsuoka (1)
Talento da junior e l'idolo Roger: chi è Mochizuki
Cresciuto nell'academy di Nick Bollettieri, in Florida, sulle orme di Kei Nishikori, Shintaro Mochizuki è stato uno dei talenti più promettenti del circuito junior, con successi a Wimbledon, in Junior Davis Cup e persino una vittoria contro Carlos Alcaraz. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nipponico, cresciuto con Federer come idolo e una grande passione per il baseball
I successi da junior, l'idolo Federer e la vittoria con Alcaraz: chi è MochizukiVai al contenuto
Mochizuki: "Sinner? Strano giocare con il n. 1"
Quella di Shintaro Mochizuki è una vera e propria favola. Partito dalle qualificazioni, il giapponese non si era mai spinto così avanti in uno Slam.
Il cammino di Mochizuki
- 1° turno: vs Basing 6-3, 6-0, 6-0
- 2° turno: vs Quinn 7-2, 7-6, 7-5
- 3° turno: vs Jodar 1-6, 7-6, 6-4, 6-4
Sinner: "I miei nel Royal Box? Aspettavo un no, è arrivato"
Sinner: "Fatti passi avanti, stiamo alzando il livello"
Sinner gioca gli ottavi a Wimbledon per il quinto anno consecutivo. L’azzurro andrà oggi a caccia del 15esimo quarto di finale in carriera a livello Slam
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Brooksby 6-4, 6-3, 6-4
Sinner-Mochizuki, una sfida inedita
Per Sinner sarà una sfida inedita visto che non ha mai affrontato Mochizuki in carriera. "Ha vinto Wimbledon junior nel 2019, sa giocare benissimo su questa superficie e ha battuto un giocatore forte come Jodar – ha spiegato Jannik a Sky Sport - Non ci siamo mai allenati insieme e non abbiamo mai giocato contro. Sarà qualcosa di inedito sia per lui che per me".
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Il match, in programma sul Centrale dopo Sabalenka-Osaka, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
Domenica dedicata agli ottavi di finale a Wimbledon. In campo Jannik Sinner, opposto al giapponese Shintaro Mochizuki, n. 151 al mondo.