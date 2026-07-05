Per Sinner sarà una sfida inedita visto che non ha mai affrontato Mochizuki in carriera. "Ha vinto Wimbledon junior nel 2019, sa giocare benissimo su questa superficie e ha battuto un giocatore forte come Jodar – ha spiegato Jannik a Sky Sport - Non ci siamo mai allenati insieme e non abbiamo mai giocato contro. Sarà qualcosa di inedito sia per lui che per me".