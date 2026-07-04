Introduzione

Cresciuto nell'academy di Nick Bollettieri, in Florida, sulle orme di Kei Nishikori, Shintaro Mochizuki è stato uno dei talenti più promettenti del circuito junior, con successi a Wimbledon, in Junior Davis Cup e persino una vittoria contro Carlos Alcaraz. Oggi il giapponese, n. 151 del mondo, sarà il prossimo avversario di Jannik Sinner a Wimbledon (domenica in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nipponico, cresciuto con Federer come idolo e una grande passione per il baseball

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