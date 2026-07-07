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Sinner-Struff a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita

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Jannik Sinner in campo nei quarti di finale a Wimbledon: il n.1 del mondo e campione in carica affronta il tedesco Jan-Lennard Struff, 74 del ranking e 36 anni. Il match, in programma sul Court 1, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

LA SCHEDA DI STRUFF - GUIDA TV

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SINNER-STRUFF LIVE

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LIVE

Tutto pronto sul Court 1 per Sinner-Struff!

Struff, 36 anni, non ha mai raggiunto un quarto di finale a livello Slam: per lui sarà la prima volta assoluta

Sinner-Mochizuki: highlights Wimbledon

Il tennista con la classifica più bassa ad aver battuto Sinner in un major è stato Daniel Altmaier, n. 79 Atp al Roland Garros 2023

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Ecco il programma di mercoledì 8 luglio: sul Centrale per i quarti sia Paolini (14.30) che Cobolli a seguire

20:10

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Il vincente sfiderà venerdì in semifinale uno tra Djokovic e Auger-Aliassime, impegnati come 2° match sul Centrale dalle ore 14

Il confronto tra Sinner e Struff

12:05

Wimbledon su Sky: arriva Boris Becker!

Tra le grandi firme della squadra di Sky Sport che racconterà Wimbledon ci sarà anche quest’anno Boris Becker, leggenda del tennis mondiale, sei volte campione Slam e tre volte vincitore dei Championships. Becker sarà protagonista degli studi tennis mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 11 luglio.

Becker a Sky: 'Wimbledon casa mia per anni. Vincerà Sinner'

Il successo più prestigioso di Struff in questo Wimbledon è quello sulla testa di serie numero 8 Daniil Medvedev

Struff, che sull'erba ha perso una finale ATP nel 2023 a Stoccarda, è andato per tre volte al quinto set: al debutto contro Sebastian Baez e al secondo turno contro Brandon Nakashima  e infine andare al quinto anche contro Hubert Hurkcaz, rimontato dallo 0-2 e ritiratosi per problemi fisici.

Sinner-Struff, tutti i precedenti

  • 2024 – Indian Wells, R3: Jannik Sinner b. Jan-Lennard Struff 2-0 (6-3, 6-4)
  • 2024 – Monte-Carlo, R3: Jannik Sinner b. Jan-Lennard Struff 2-0 (6-4, 6-2)
  • 2024 – Halle, QF: Jannik Sinner b. Jan-Lennard Struff 2-1 (6-2, 6-7, 7-6)

Sinner-Struff, i precedenti

Quello di Wimbledon 2026 sarà il primo incontro tra i due in un torneo del Grande Slam, il secondo sull'erba. Jannik conduce per 3-0

Tedesco, numero 74 al mondo e con un nuovo record registrato a Wimbledon all'età di 36 anni. Qui tutto quello che c'è da sapere su Jan-Lennard Struff, l'avversario di Jannik Sinner ai quarti di finale di Wimbledon.

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L’azzurro gioca oggi il suo 15esimo quarto di finale in carriera a livello Slam

Sinner a Wimbledon, l'allenamento di rifinitura prima del match contro Struff

Ultimo allenamento per Jannik in vista della sfida contro il tedesco. La rifinitura si è svolta sul campo 16, scelto appositamente dal team perché presenta lo stesso taglio d'erba e la stessa velocità di rimbalzo che troverà sul campo 1. Il numero uno al mondo mostra una forma eccezionale e grande fluidità. La rifinitura è stata preceduta da 35 minuti di attivazione motoria per preparare gli appoggi bassi necessari sull'erba. Massima attenzione anche alla gestione fisica (idratazione e sali minerali) in una giornata calda

Sinner a Wimbledon, l'ultimo allenamento in vista di Struff

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Sinner gioca i quarti a Wimbledon per il quinto anno consecutivo: lo scorso anno arrivò il primo titolo

Il cammino di Sinner

  • 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
  • 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
  • 3° turno: vs Brooksby 6-4, 6-3, 6-4
  • Ottavi: vs Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3

Diretta Wimbledon per non perderti nulla

Diretta Wimbledon ti offre la possibilità di seguire i match live in contemporanea, punto dopo punto, rimbalzando da un campo all'altro per non perdersi nulla. Per i clienti Sky è inoltre disponibile Sky Sport Plus, dove seguire lo spettacolo delle grandi sfide maschili e femminili in modo più ricco, coinvolgente e semplice. Basta andare sul canale Sky Sport Tennis al 203 e, con il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco dei tornei acquisiti da Sky, curate e realizzate da ATP e WTA e in più, nella sezione Classifiche, visualizzare in tempo reale il ranking di singolare ATP e WTA. Per i clienti NOW è disponibile Extra Match, il servizio che mette a disposizione canali aggiuntivi per accedere alle immagini in diretta dai campi di gioco, curate e realizzate da ATP e WTA.

Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

Il match, in programma alle ore 14 sul Court 1, è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

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