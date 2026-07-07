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In pochi si ricordano di Kevin Curren: chi era il finalista di Wimbledon '1985

Fabio Tavelli

Fabio Tavelli
©Getty

Di quell'edizione del torneo ci si ricorda solo del successo di 'Bum Bum', 18enne di grandi speranze e destinato a dominare il mondo del tennis negli anni a venire. Nessuno però si ricorda mai del percorso del tennista sudafricano, autore di alcune imprese memorabili in quelle settimane

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