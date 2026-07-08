Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Nessuno (o quasi) invecchia come Novak Djokovic

Federico Mariani

Federico Mariani

A 39 anni Nole è riuscito nell'impresa di vincere la partita contro Auger-Aliassime, di oltre cinque ore, la più lunga della sua carriera a Wimbledon. Dimostrando così ancora una volta come la sua capacità migliore sia quella più complicata per un grande campione: invecchiare. Unico nel suo genere, o forse no, considerato quello che un suo coetaneo sta facendo dall'altra parte dell'oceano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ