Nessuno (o quasi) invecchia come Novak Djokovic

A 39 anni Nole è riuscito nell'impresa di vincere la partita contro Auger-Aliassime, di oltre cinque ore, la più lunga della sua carriera a Wimbledon. Dimostrando così ancora una volta come la sua capacità migliore sia quella più complicata per un grande campione: invecchiare. Unico nel suo genere, o forse no, considerato quello che un suo coetaneo sta facendo dall'altra parte dell'oceano