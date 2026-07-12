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Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev: orari tv e programmazione su Sky Sport

wimbledon

A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Sascha Zverev. Qui il programma completo per non perdervi nulla e seguire l'intera giornata su Sky Sport e su skysport.it. Il match è in programma sul Centrale alle 17 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER-ZVEREV, NEWS PRIMA DELLA FINALE LIVE

La programmazione di oggi su Sky Sport e NOW

SKY SPORT UNO (201)

  • Ore 16 – Anteprima Sky Tennis Show
  • Ore 16.30 – Sky Tennis Show
  • Ore 17 – Finale singolare: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
  • A seguire – Sky Tennis Show

SKY SPORT TENNIS (203)

  • Ore 13.45 – Sky Tennis Show
  • Ore 14 – Finale doppio femminile: Guo/Mladenovic vs Dabrowski/Stefani
  • A seguire – Sky Tennis Show
  • Ore 17 – Finale singolare: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
  • A seguire – Sky Tennis Show

WIMBLEDON 1 – SKY SPORT 251

  • Ore 12 – Oda vs Hewett
  • A seguire – Lee (Usa) vs Hewitt (Aus)
  • Non prima delle 14.30 – Ciblukova/Strykova vs Rybarikova/Safarova

WIMBLEDON 2 – SKY SPORT 252

  • Ore 12 – Vink vs Schroder
  • A seguire – Kamiji/Zhu vs Li/Wang

WIMBLEDON 3 – SKY SPORT 253

  • Ore 12 – Murray/Soares vs Bryan/Bryan
  • A seguire – Hass/Hingis vs Philippoussis/Black

Gli appuntamenti ora per ora su Sky Sport

Negli studi 'Sky Tennis Show' pre e post partita, insieme a Eleonora Cottarelli e Renzo Furlan ci sarà Boris Becker. La telecronaca della finale tra Sinner e Zverev sarà affidata a Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.

  • Ore 11 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Dalila Setti
  • Ore 12 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Dalila Setti
  • Ore 13 – Il tennis è servito con Dalila Setti da Wimbledon
  • Ore 13.45 – Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli e Renzo Furlan. Da Wimbledon Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante
  • Ore 15 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Angelo Mangiante
  • Ore 16, Sky Sport Uno – Anteprima Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Paolo Bertolucci e Angelo Mangiante
  • Ore 16.30, Sky Sport Uno – Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Ivan Ljubicic e Angelo Mangiante
  • Ore 17, Sky Sport Uno – SINNER (Ita) vs Zverev (Ger) con la telecronaca di Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic
  • A seguire - Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Ivan Ljubicic, Angelo Mangiante e Dalila Setti

L'agenda di Sinner

  • Ore 13.30 – Warm up

Come seguire il tutto su skysport.it

Su skysport.it sarà possibile seguire tutta la giornata in diretta da Wimbledon con il liveblog di avvicinamento alla sfida del Centrale. A partire dalle 15, invece, ci sarà il liveblog con la cronaca in tempo reale della finale. 

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