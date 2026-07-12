Wimbledon, oggi la finale Sinner-Zverev: orari tv e programmazione su Sky Sportwimbledon
A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Sascha Zverev. Qui il programma completo per non perdervi nulla e seguire l'intera giornata su Sky Sport e su skysport.it. Il match è in programma sul Centrale alle 17 e sarà in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW
La programmazione di oggi su Sky Sport e NOW
SKY SPORT UNO (201)
- Ore 16 – Anteprima Sky Tennis Show
- Ore 16.30 – Sky Tennis Show
- Ore 17 – Finale singolare: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
- A seguire – Sky Tennis Show
SKY SPORT TENNIS (203)
- Ore 13.45 – Sky Tennis Show
- Ore 14 – Finale doppio femminile: Guo/Mladenovic vs Dabrowski/Stefani
- A seguire – Sky Tennis Show
- Ore 17 – Finale singolare: SINNER (Ita) vs Zverev (Ger)
- A seguire – Sky Tennis Show
WIMBLEDON 1 – SKY SPORT 251
- Ore 12 – Oda vs Hewett
- A seguire – Lee (Usa) vs Hewitt (Aus)
- Non prima delle 14.30 – Ciblukova/Strykova vs Rybarikova/Safarova
WIMBLEDON 2 – SKY SPORT 252
- Ore 12 – Vink vs Schroder
- A seguire – Kamiji/Zhu vs Li/Wang
WIMBLEDON 3 – SKY SPORT 253
- Ore 12 – Murray/Soares vs Bryan/Bryan
- A seguire – Hass/Hingis vs Philippoussis/Black
Gli appuntamenti ora per ora su Sky Sport
Negli studi 'Sky Tennis Show' pre e post partita, insieme a Eleonora Cottarelli e Renzo Furlan ci sarà Boris Becker. La telecronaca della finale tra Sinner e Zverev sarà affidata a Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic.
- Ore 11 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Dalila Setti
- Ore 12 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Dalila Setti
- Ore 13 – Il tennis è servito con Dalila Setti da Wimbledon
- Ore 13.45 – Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli e Renzo Furlan. Da Wimbledon Stefano Meloccaro e Angelo Mangiante
- Ore 15 – Sky Sport 24: collegamento da Wimbledon con Angelo Mangiante
- Ore 16, Sky Sport Uno – Anteprima Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Paolo Bertolucci e Angelo Mangiante
- Ore 16.30, Sky Sport Uno – Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Ivan Ljubicic e Angelo Mangiante
- Ore 17, Sky Sport Uno – SINNER (Ita) vs Zverev (Ger) con la telecronaca di Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic
- A seguire - Sky Tennis Show con Eleonora Cottarelli, Renzo Furlan e Boris Becker. Da Wimbledon Stefano Meloccaro, Ivan Ljubicic, Angelo Mangiante e Dalila Setti
L'agenda di Sinner
- Ore 13.30 – Warm up
Come seguire il tutto su skysport.it
Su skysport.it sarà possibile seguire tutta la giornata in diretta da Wimbledon con il liveblog di avvicinamento alla sfida del Centrale. A partire dalle 15, invece, ci sarà il liveblog con la cronaca in tempo reale della finale.