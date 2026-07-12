Sinner-Zverev oggi a Wimbledon, il risultato in diretta live della partita
Jannik Sinner contro Sascha Zverev: è la finale di Wimbledon, in diretta alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. L'azzurro cerca il back-to-back, il tedesco il "Channel Slam" dopo il successo al Roland Garros. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
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Raggiungendo la sua seconda finale a Wimbledon, Jannik Sinner è diventato il 22º giocatore dell'Era Open a disputare la finale del singolare maschile del torneo in più di un'occasione. Tra i giocatori attualmente in attività, Sinner è diventato il 3º tennista a raggiungere la finale del singolare maschile di Wimbledon in più di un'occasione, dopo Novak Djokovic e Carlos Alcaraz.
È inoltre la 56ª occasione nell'Era Open in cui le prime due teste di serie si sfidano in una finale di singolare del Grande Slam. Nei precedenti 55 incontri, le teste di serie n. 1 conducono per 28 vittorie a 27.
Il presidente del Coni Buonfiglio è arrivato a Wimbledon
Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio è appena arrivato a Wimbledon dove nel pomeriggio assisterà alla finale del singolare maschile di tennis tra Sinner e Zverev. È la prima volta nella storia che un Presidente del Coni assiste all’atto conclusivo del torneo di tennis più importante al mondo.
Questa è la 18ª occasione nell'Era Open in cui le teste di serie n. 1 e n. 2 si affrontano nella finale del singolare maschile di Wimbledon. Nei precedenti 17 confronti, le teste di serie n. 1 sono in vantaggio per 11 vittorie a 6.
Eva Asderaki-Moore arbitrerà la finale Sinner-Zverev
Eva Asderaki-Moore, arbitro di sedia con qualifica "Gold Badge" dal 2007, arbitrerà la finale del singolare maschile tra Sinner e Zverev. Si tratta della sua prima finale di singolare maschile a Wimbledon; ha arbitrato due finali di singolare maschile agli US Open (2015, 2024) e una al Roland Garros (2025).
Becker: "Con Nole si è visto il miglior Sinner del torneo"
In tribuna ci saranno anche i genitori di Sinner
Hanspeter e Siglinde sono arrivati stamattina a Londra e saranno regolarmente in tribuna oggi alle 17 per la finale, come ogni grande appuntamento nella carriera di Kannik.
C'è un potenziale record all'orizzonte per Zverev. In caso di trionfo, il tedesco diventerebbe il primo giocatore nell'Era Open a conquistare il secondo titolo dello Slam nel torneo major successivo alla vittoria del primo
Il successo a Wimbledon permetterebbe a Zverev di...
- diventare il 7º uomo dell'Era Open a vincere nello stesso anno Roland Garros e Wimbledon;
- diventare il 3º tedesco della storia a conquistare più titoli del Grande Slam in singolare;
- diventare il 24º campione del singolare maschile di Wimbledon nell'Era Open e il 67º campione nella storia del torneo.
Sinner non ha giocato alcun torneo sull'erba prima di Wimbledon. L'azzurro potrebbe diventare l'ottavo giocatore dell'Era Open a vincere Wimbledon senza disputare alcun torneo di preparazione sulla superficie
Sinner punta al back-to-back, vincere Wimbledon per almeno due anni consecutivi. Nell'Era Open soltanto 9 giocatori sono riusciti a confermarsi campione nel singolare maschile a Church Road
Sinner-Zverev, in cosa sono migliorati in vista della finale
Due percorsi differenti, ma lo stesso risultato: le due teste di serie di Wimbledon sono arrivare in finale. Oggi è il giorno dell'atto conclusivo tra Sinner e Zverev. Nel VIDEO Ljubicic analizza in cosa sono migliorati i due
Sinner giocherà oggi la prima finale Slam stagionale, la settima in carriera nei major e la 39esima complessivamente nel circuito maggiore.
Sinner, a Wimbledon la 7^ finale Slam in carrieraVai al contenuto
Zverev: "Sinner fantastico, sarà una bella finale"
Zverev ha vinto 16 delle ultime 17 partite disputate: l'unico ko con Fritz in semifinale ad Halle. Il tedesco potrebbe completare il "Channel Slam": vincere Roland Garros e Wimbledon lo stesso anno. L'ultimo a riuscirci era stato Carlos Alcaraz
Sinner: "Zverev dopo Parigi è un altro giocatore"
Prima volta in finale a Wimbledon, invece, per Zverev. Un torneo in cui il tedesco ha superato il tabù degli ottavi di finale, visto che a Church Road non aveva mai raggiunto la top 8. Sascha è reduce dal successo in semifinale sulla wild card britannica Arthur Fery
Il cammino di Zverev
- 1° turno: vs Blockx 6-4, 6-7, 7-6, 7-6
- 2° turno: vs Royer 6-1, 6-3, 7-6
- 3° turno: vs Giron 6-2, 7-6, 6-4
- Ottavi: vs Lehecka 6-4, 7-5, 3-6, 7-6
- Quarti: vs Fritz 6-4, 6-4, 6-2
- Semifinale: vs Fery 7-6, 6-2, 6-4
Sinner-Zverev, l'analisi della rifinitura di Jannik
Rifinitura al campo 16 per Jannik Sinner in vista della finale di Wimbledon contro Zverev. I primi 10 minuti del numero 1 al mondo sono stati caratterizzati da zero errori gratuiti. A differenza dell'allenamento di Zverev, nel quale il tedesco ha parlato poco con il papà allenatore, Jannik è in continuo confronto con Simone Vagnozzi e con Darren Cahill. Nel VIDEO l'analisi della rifinitura di Sinner da parte del nostro inviato a Wimbledon Angelo Mangiante
È stato un torneo in crescendo per Sinner. Dopo le difficoltà all'esordio con Kecmanovic, battuto in rimonta al quinto set, l'azzurro ha giocato sempre meglio, alzando esponenzialmente il livello nella semifinale con Djokovic
Il cammino di Sinner
- 1° turno: vs Kecmanovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3
- 2° turno: vs Borges 7-6, 7-6, 6-4
- 3° turno: vs Brooksby 6-4, 6-3, 6-4
- Ottavi: vs Mochizuki 6-3, 7-6, 6-3
- Quarti: vs Struff 7-5, 7-6, 6-3
- Semifinale: vs Djokovic 6-4, 6-4, 6-4
Sinner-Zverev alle 17 su Sky: l'avvicinamento LIVE
A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in 4K e in streaming su NOW (con studio pre partita dalle 16.30). Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic in commento; in studio con Eleonora Cottarelli torna Boris Becker, assieme a Renzo Furlan. Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti gli inviati da Londra. Sul nostro liveblog l'avvicinamento al match con le notizie in tempo reale dall'All England Club
Sinner-Zverev, oggi a Wimbledon: orario, video e news verso la finale LIVEVai al contenuto
In palio 3,6 milioni di sterline
C'è un ricco assegno in palio nella finale di oggi. Chi vincerà il titolo a Church Road incasserà un premio da 3,6 milioni di sterline, pari a oltre 4,2 milioni di euro. Si tratta del 20% in più rispetto allo scorso anno, in linea con l'aumento del montepremi complessivo del torneo. Chi perderà la finale, invece, dovrà "accontentarsi" di un assegno da 1,8 milioni di sterline (circa 2,1 milioni di euro).
Sinner-Zverev, tutti i precedenti
- 2020 - Roland Garros (R16): Sinner b. Zverev 6-3, 6-3, 4-6, 6-3
- 2020 - Colonia (SF): Zverev b. Sinner 7-6, 6-3
- 2021 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 6-4, 7-6
- 2022 - Monte-Carlo (QF): Zverev b. Sinner 5-7, 6-3, 7-6
- 2023 - Us Open (R16): Zverev b. Sinner 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3
- 2024 - Cincinnati (SF): Sinner b. Zverev 7-6, 5-7, 7-6
- 2025 - Australian Open (F): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6, 6-3
- 2025 - Vienna (F): Sinner b. Zverev 3-6, 6-3, 7-5
- 2025 - Parigi (SF): Sinner b. Zverev 6-0, 6-1
- 2025 - Atp Finals (RR): Sinner b. Zverev 6-4, 6-3
- 2026 - Indian Wells (SF): Sinner b. Zverev 6-2, 6-4
- 2026 - Miami (SF): Sinner b. Zverev 6-3, 7-6
- 2026 - Monte-Carlo (SF): Sinner b. Zverev 6-1, 6-4
- 2026 - Madrid (F): Sinner b. Zverev 6-1, 6-2
Sinner-Zverev, atto XV
Sarà il quinti confronto stagionale tra Sinner e Zverev, il quindicesimo complessivamente nel circuito maggiore. Jannik è avanti 10-4 nei precedenti, ma soprattutto è imbattuto con il tedesco dagli US Open 2023. Da allora sono arrivate nove vittorie consecutive del tennista azzurro.
Tutti i precedenti tra Sinner e ZverevVai al contenuto
La finale è in programma alle ore 17, da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW con telecronaca di Elena Pero e commento di Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic. Sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti
A Wimbledon è il giorno della finale maschile: protagonisti sul Centre Court saranno Jannik Sinner e Alexander Zverev