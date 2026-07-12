A Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in diretta dalle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, in 4K e in streaming su NOW (con studio pre partita dalle 16.30). Elena Pero, Paolo Bertolucci e Ivan Ljubicic in commento; in studio con Eleonora Cottarelli torna Boris Becker, assieme a Renzo Furlan. Angelo Mangiante, Stefano Meloccaro e Dalila Setti gli inviati da Londra. Sul nostro liveblog l'avvicinamento al match con le notizie in tempo reale dall'All England Club