Novak Djokovic è stato uno dei protagonisti del Fanatics Fest, festival sportivo tenutosi a New York nel weekend dal 16 al 19 luglio. Il tennista serbo ha sperimentato diversi sport, dimostrando di avere un discreto talento anche nel basket. Come si vede in un video postato su X dall'account ufficiale della NBA, Djokovic ha tirato tre triple consecutive, andando sempre a bersaglio. Chissà se qualche franchigia ora metterà gli occhi sul serbo...