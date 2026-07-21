Paolini si ferma, forfait a Washington e Toronto

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Paolini, forfait a Washington e Toronto: "Devo dare riposo al piede"

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Jasmine Paolini non giocherà il 500 di Washington e il 1000 di Montreal: lo ha annunciato l'azzurra sui social. "Ho deciso di rinunciare in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire", ha detto la n.15 del mondo, che punta a rientrare a Cincinnati dove lo scorso anno arrivò in finale

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"Ho deciso di rinunciare sia Washington che a Toronto in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire". Con un breve messaggio sui social, Jasmine Paolini, numero 15 del mondo, ha annunciato il suo forfait per i prossimi due appuntamenti del circuito Wta. L'azzurra, reduce dal quarto di finale a Wimbledon dopo una stagione avara di soddisfazioni, ha quindi deciso di saltare sia il 500 di Washington che il 1000 di Toronto, in Canada, per poter dare tregua al piede che la sta tormentando da diverse settimane. Jasmine, che non aveva punti da difendere, punta a rientrare al 1000 di Cincinnati, dove lo scorso anno era arrivata in finale, battuta da Iga Swiatek.

Paolini, il messaggio sui social

"Purtroppo ho deciso di rinunciare sia Washington che a Toronto in modo da poter dare al mio piede un po' di tempo in più per guarire. Mi dispiace davvero tanto di non poterci essere ed auguro a tutti quelli coinvolti due tornei fantastici. Grazie a tutti, come sempre, per l'affetto ed il sostegno".

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