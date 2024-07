Il bellissimo percorso a Wimbledon ha portato Jasmine Paolini per la prima volta in carriera in quinta posizione del ranking WTA. La numero 1 al mondo resta Iga Swiatek, mentre tra le italiane Elisabetta Cocciaretto è in top-50. Ecco il ranking aggiornato dopo Wimbledon

