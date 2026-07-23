Darderi-Martinez tra poco LIVE su Sky Sport Tennis

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Darderi-Martinez oggi all'Atp Estoril, il risultato in diretta live della partita

atp estoril

Luciano Darderi, n. 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril contro lo spagnolo Pedro Martinez e vince il primo set con un netto 6-0. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per venti minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il vincitore affronterà nei quarti di finale il portoghese Jaime Faria

DARDERI-MARTINEZ, IL RISULTATO LIVE

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