Darderi-Martinez tra poco LIVE su Sky Sport Tennis

Luciano Darderi, n. 2 del seeding, fa il suo esordio sulla terra rossa di Estoril contro lo spagnolo Pedro Martinez e vince il primo set con un netto 6-0. A inizio secondo set l'incontro è stato sospeso per venti minuti a causa di un calo di tensione del sistema elettronico. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il vincitore affronterà nei quarti di finale il portoghese Jaime Faria

DARDERI-MARTINEZ, IL RISULTATO LIVE