Introduzione

Lo swing americano sul cemento entra nel vivo con il primo dei due Masters 1000: il Canada Open. Uomini impegnati a Montreal, donne in scena a Toronto. Tutto può succedere in campo maschile complice l'assenza di Sinner, Djokovic e Alcaraz. Sette azzurri al via con Zverev testa di serie n. 1. Tra le donne, le azzurre impegnate a Toronto saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tutto quello che c'è da sapere sul Canada Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 agosto