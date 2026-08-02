Introduzione
Lo swing americano sul cemento entra nel vivo con il primo dei due Masters 1000: il Canada Open. Uomini impegnati a Montreal, donne in scena a Toronto. Tutto può succedere in campo maschile complice l'assenza di Sinner, Djokovic e Alcaraz. Sette azzurri al via con Zverev testa di serie n. 1. Tra le donne, le azzurre impegnate a Toronto saranno Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini. Tutto quello che c'è da sapere sul Canada Open, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 agosto
Quello che devi sapere
Il torneo maschile
- Senza Jannik Sinner, i riflettori saranno senza dubbio puntati su Alexander Zverev. Il tedesco, numero due al mondo, ha l'occasione di conquistare il suo primo Masters 1000 dell'anno ed è reduce da ben due finali Slam (Roland Garros e Wimbledon).
- Non mancano però altri tennisti di un certo blasone, come Ben Shelton e Daniil Medvedev. Parlando del Canada, attenzione anche a Felix Auger-Aliassime, numero 2 del seeding e soprattutto padrone di casa. Dai veterani ai giovani pronti a mettersi in luce, come Rafa Jodar e Joao Fonseca.
Gli italiani al via
E per quanto riguarda gli italiani? Saranno ben 7 al via, di cui ben quattro presenti tra le teste di serie. Occhio di riguardo verso Lorenzo Musetti, che dopo l'Atp 500 di Washington si prepara al suo primo '1000' a seguito dello stop di due mesi e mezzo per infortunio. A guidare la pattuglia azzurra è Flavio Cobolli, numero 6 del seeding.
- Flavio COBOLLI (testa di serie numero 6)
- Lorenzo MUSETTI (testa di serie numero 12)
- Luciano DARDERI (testa di serie numero 20)
- Matteo ARNALDI (testa di serie numero 31)
- Matteo BERRETTINI
- Mattia BELLUCCI
- Lorenzo SONEGO
Il torneo femminile
- Le donne tornano a Toronto dove due anni fa vinse Jessica Pegula in una finale tutta statunitense con Amanda Anisimova. C'è grande attesa per il ritorno in campo della n. 1 al mondo Aryna Sabalenka dopo Wimbledon. Per lei possibile semifinale con Iga Swiatek, altra grande delusa dei Championships;
- Non ci sarà la campionessa in carica e giocatrice di casa Victoria Mboko, ferma da giugno per il problema al ginocchio rimediato al Queen's. Assente anche Jasmine Paolini che ha deciso di iniziare più tardi lo swing americano per recuperare dal problema al piede
- Le azzurre al via saranno Elisabetta Cocciaretto, reduce da un buon torneo sul cemento di Washington, e Lucrezia Stefanini, proveniente dalle qualificazioni
Il calendario del torneo
- Domenica 2 agosto, ore 17: primo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 3 agosto, ore 17: primo turno (maschile e femminile)
- Martedì 4 agosto, ore 17: secondo turno (maschile e femminile)
- Mercoledì 5 agosto, ore 17: secondo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 6 agosto, ore 17: terzo turno (maschile e femminile)
- Venerdì 7 agosto, ore 18.30: terzo turno (maschile e femminile)
- Sabato 8 agosto, ore 18.30: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Domenica 9 agosto, ore 18.30: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Lunedì 10 agosto, dalle 24: quarti di finale (maschile e femminile)
- Martedì 11 agosto, dalle 24: quarti di finale (maschile e femminile)
- Mercoledì 12 agosto, dalle 24: semifinali (maschili e femminili)
- Giovedì 13 agosto: finale maschile (ore 2) e femminile (ore 24)
I punti in palio
- 1° turno: 10 pt
- 2° turno: 30 pt
- 3° turno: 50 pt
- Ottavi di finale: 100 pt
- Quarti di finale: 200 pt
- Semifinalista: 400 pt
- Finalista: 650 pt
- Vincitore: 1000 pt
Il montepremi del torneo
Il Masters 1000 di Montreal mette in palio complessivamente 9.415.725 dollari così suddivisi.
- Primo turno: $24.335
- Secondo turno: $36.110
- Terzo turno: $61.865
- Ottavi di finale: $105.720
- Quarti di finale: $193.645
- Semifinale: $340.190
- Finalista: $612.340
- Campione: $1.151.420
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del singolare maschile: Ben Shelton (battuto in finale Karen Khachanov 6-7, 6-4, 7-6)
- Vincitrice del singolare femminile: Victoria Mboko (battuta in finale Naomi Osaka 2-6, 6-4, 6-1)
- Vincitori del doppio maschile: Julian Cash/Lloyd Glasspool (battuti in finale Joe Salisbury/Neal Skupski 6-3, 6-7, 13-11)
- Vincitrici del doppio femminile: Coco Gauff/McCartney Kessler (battute in finale Taylor Townsend/Shuai Zhang 6-4, 1-6, 13-11)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Ben SHELTON (Usa)
- 2024: Alexei POPYRIN (Aus)
- 2023: Jannik SINNER (Ita)
- 2022: Pablo CARRENO (Esp)
- 2021: Daniil MEDVEDEV
DONNE
- 2025: Victoria MBOKO (Can)
- 2024: Jessica PEGULA (Usa)
- 2023: Jessica PEGULA (Usa)
- 2022: Simona HALEP (Rum)
- 2021: Camila GIORGI (Ita)
I record del torneo
- Più titoli (singolare): Ivan Lendl (6)
- Campione più anziano: Rafael Nadal, 33 anni, nel 2019
- Campione più giovane: Michael Chang, 18 anni, nel 1990
- Campioni con la classifica più alta: i numeri 1 del mondo Björn Borg (1979), John McEnroe (1984-85), Ivan Lendl (1987-89), Andre Agassi (1995), Roger Federer (2004 e 2006), Novak Djokovic (2011 e 2016) e Rafael Nadal (2018)
- Campione con la classifica più bassa: n. 95 Mikael Pernfors nel 1993
- Ultimo campione di casa: nessuno
- Maggior numero di vittorie nel torneo: Ivan Lendl (57)