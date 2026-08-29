US Open, tutto quello che c'è da sapere sul torneo del Grande Slam

Introduzione
A New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open. Non giocherà Jannik Sinner, ma saranno comunque 10 gli azzurri nel tabellone principale maschile. Senza dimenticare il ritorno in campo di Carlos Alcaraz dopo quattro mesi di stop per l'infortunio al polso destro. Qui tutto quello che c'è da sapere sul torneo di Flushing Meadows, in diretta dal 30 agosto su Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Il torneo maschile
- Ultimo Slam dell'anno al via. Da domenica 30 agosto si parte con gli US Open. Torneo in cui non ci sarà Jannik Sinner. Dopo aver saltato il Masters 1000 del Canada e Cincinnati, il numero 1 al mondo è stato costretto al forfait anche per New York per via di un problema al ginocchio destro.
- Non c'è Sinner, ma agli US Open avremo il ritorno in singolare di Carlos Alcaraz. Quattro mesi dopo l'ultima volta, lo spagnolo - numero 3 al mondo e testa di serie numero 2 - tornerà in campo a seguito dell'infortunio al polso destro. "So che tornare in un torneo a cinque set può essere complicato, ma se non mi fossi sentito così bene io e il mio team non saremmo venuti", ha spiegato in conferenza stampa. Alcaraz debutterà lunedì 31 agosto come 2° incontro dalle 17.30 contro Safiullin.
- Con l'assenza di Sinner, a guidare il seeding sarà Sascha Zverev. Il tedesco ha bisogno di riscattarsi, dopo esser uscito al debutto in Canada e agli ottavi di finale in quel di Cincinnati.
Gli italiani al via e il loro 1° turno
Saranno ben 10 gli italiani che giocheranno gli US Open. A guidare la 'truppa' azzurra Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 e reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Insieme a Flavio, anche Musetti (n. 13), Darderi (n. 21), Arnaldi (n. 30), Berrettini, Sonego, Bellucci e tre giocatori provenienti dalle qualificazioni: Passaro, Guerrieri e Cinà. Queste le loro sfide di primo turno:
- Flavio Cobolli (5) vs Comesana
- Lorenzo Musetti (13) vs Fery
- Luciano Darderi (21) vs Wendelken
- Matteo Arnaldi (30) vs Duckworth
- Matteo Berrettini vs Wawrinka
- Lorenzo Sonego vs Zverev (1)
- Mattia Bellucci vs Piros
- Andrea Guerrieri vs De Minaur
- Federico Cinà vs Michelsen
- Francesco Passaro vs De Jong
Il torneo femminile
- Ci sarà tanta attenzione anche sul torneo femminile, con il circuito che potrebbe accogliere anche una nuova numero 1 del ranking Wta. Sabalenka (campionessa in carica a New York) oltre al titolo proverà a difendere il primato dall'assalto di Rybakina, Gauff (fresca vincitrice a Cincinnati) e Pegula.
- Per quel che riguarda le italiane, che saranno 3, c'è il ritorno di Jasmine Paolini. L'azzurra non gioca da Wimbledon, dopo che ha deciso di saltare i tornei di luglio e di inizio agosto per guarire dal problema al piede. Oltre alla toscana, ci sono anche Elisabetta Cocciaretto e la qualificata Lucrezia Stefanini.
Il calendario del torneo
- Domenica 30 agosto, ore 17: primo turno (maschile e femminile)
- Lunedì 31 agosto, ore 17: primo turno (maschile e femminile)
- Martedì 1° settembre, ore 17: primo turno (maschile e femminile)
- Mercoledì 2 settembre, ore 17: secondo turno (maschile e femminile)
- Giovedì 3 settembre, ore 17: secondo turno (maschile e femminile)
- Venerdì 4 settembre, ore 17: terzo turno (maschile e femminile)
- Sabato 5 settembre, ore 17: terzo turno (maschile e femminile)
- Domenica 6 settembre, ore 17: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Lunedì 7 settembre, ore 17: ottavi di finale (maschile e femminile)
- Martedì 8 settembre, ore 17.30: quarti di finale (maschile e femminile)
- Mercoledì 9 settembre, ore 17.30: quarti di finale (maschile e femminile)
- Giovedì 10 settembre, ore 1: semifinali (femminile)
- Venerdì 11 settembre, ore 21: semifinali (uomini)
- Sabato 12 settembre, ore 22: finale femminile
- Domenica 13 settembre, ore 20: finale maschile
I punti in palio
- Primo turno: 10 punti
- Secondo turno: 50 punti
- Terzo turno: 100 punti
- Ottavi di finale: 200 punti
- Quarti di finale: 400 punti
- Semifinale: 800 punti
- Finalista: 1.300 punti
- Campione: 2.000 punti
Il montepremi da record
- 1° turno: 140.000 $
- 2° turno: 190.000 $
- 3° turno: 290.000 $
- Ottavi di finale: 480.000 $
- Quarti di finale: 780.000 $
- Semifinali: 1.450.000 $
- Finalista: 2.800.000 $
- Vincitore: 5.500.000 $
Com'è andata l'edizione 2025
- Vincitore del torneo singolare maschile: Carlos Alcaraz (in finale contro Jannik Sinner 6-2, 3-6, 6-1, 6-4)
- Vincitore del torneo singolare femminile: Aryna Sabalenka (in finale contro Amanda Anisimova 6-3, 7-6)
- Vincitori del torneo di doppio maschile: Granollers/Zeballos (in finale contro Skupski/Salisbury 3-6, 7-6, 7-5)
- Vincitrici del torneo di doppio femminile: Routliffe/Dabrowski 6-4, 6-4 (in finale contro Townsend/Siniakova)
L'albo d'oro delle ultime edizioni
UOMINI
- 2025: Carlos ALCARAZ
- 2024: Jannik SINNER
- 2023: Novak DJOKOVIC
- 2022: Carlos ALCARAZ
- 2021: Daniil MEDVEDEV
DONNE
- 2025: Aryna SABALENKA
- 2024: Aryna SABALENKA
- 2023: Coco GAUFF
- 2022: Iga SWIATEK
- 2021: Emma RADUCANU
I record del torneo
- Più titoli (singolare): Jimmy Connors (5), Roger Federer (5), Pete Sampras (5)
- Campione più anziano: Novak Djokovic, 36, nel 2023
- Campione più giovane: Pete Sampras, 19, nel 1990
- Campioni con la classifica più alta: I numeri 1 del mondo Jimmy Connors (1974, 1976 e 1978), John McEnroe (1981 e 1984), Ivan Lendl (1986 e 1987), Pete Sampras (1996), Roger Federer (nel 2004 e 2007), Rafael Nadal (nel 2010 e 2017), Novak Djokovic (nel 2011 e 2015) e Jannik Sinner (nel 2024)
- Campione con la classifica più bassa: n. 20 Andre Agassi, nel 1994
- Ultimo campione di casa: Andy Roddick, 2003
- Maggior numero di vittorie nel torneo: Jimmy Connors (98)
Come seguire gli US Open su Sky Sport e NOW
- Due settimane imperdibili per gli appassionati di tennis, con una copertura dedicata che potrà contare fino a 7 canali Sky per seguire ogni momento dello Slam di Flushing Meadows. Il canale principale, Sky Sport Tennis (203), ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, 252, 253 e 254 che, a seconda del programma di giornata, offriranno i match e gli approfondimenti più interessanti, a partire dalle partite dei protagonisti italiani.
- Su Sky Sport Max (206), spazio a Diretta Tennis, il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso.
- Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.
- La copertura sarà completata dai canali social ufficiali di Sky Sport, dall’App Sky Sport e da skysport.it, con notizie in tempo reale, video, gallery, highlights, liveblog dedicati agli italiani e ai match più importanti, oltre agli approfondimenti di Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito skysport.it. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.