US Open, tutto quello che c'è da sapere sul torneo del Grande Slam

Saranno ben 10 gli italiani che giocheranno gli US Open. A guidare la 'truppa' azzurra Flavio Cobolli, testa di serie numero 5 e reduce dalla semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Insieme a Flavio, anche Musetti (n. 13), Darderi (n. 21), Arnaldi (n. 30), Berrettini, Sonego, Bellucci e tre giocatori provenienti dalle qualificazioni: Passaro, Guerrieri e Cinà. Queste le loro sfide di primo turno:

Flavio Cobolli (5) vs Comesana

(5) vs Comesana Lorenzo Musetti (13) vs Fery

(13) vs Fery Luciano Darderi (21) vs Wendelken

(21) vs Wendelken Matteo Arnaldi (30) vs Duckworth

(30) vs Duckworth Matteo Berrettini vs Wawrinka

vs Wawrinka Lorenzo Sonego vs Zverev (1)

vs Zverev (1) Mattia Bellucci vs Piros

vs Piros Andrea Guerrieri vs De Minaur

vs De Minaur Federico Cinà vs Michelsen

vs Michelsen Francesco Passaro vs De Jong

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