Introduzione

A New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open, al via da domenica 30 agosto fino al 13 settembre. E per non perdervi nulla sull'ultimo Slam dell'anno, ci pensa Sky con ben 7 canali interamente dedicati, il ritorno di 'Diretta tennis' e non solo. Qui tutte le novità. Il torneo è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW