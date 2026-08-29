Introduzione
A New York è tutto pronto per l'inizio degli US Open, al via da domenica 30 agosto fino al 13 settembre. E per non perdervi nulla sull'ultimo Slam dell'anno, ci pensa Sky con ben 7 canali interamente dedicati, il ritorno di 'Diretta tennis' e non solo. Qui tutte le novità. Il torneo è in diretta Sky Sport e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Si parte, destinazione New York
- A Flushing Meadows è tutto pronto per l'ultimo Slam della stagione: gli US Open. Anche quest'anno sarà possibile seguire il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con una copertura completa. Avrete infatti a disposizione fino a 7 canali Sky dedicati per le 2 settimane di torneo, con anche il ritorno di "Diretta tennis" su Sky Sport Max per vivere in tempo reale i momenti più spettacolari dei match, oltre alla possibilità di seguire tutti i campi grazie a Sky Sport Plus per i clienti Sky e a Extra Match per i clienti NOW.
- Analisi, approfondimenti e commenti con 'Sky Tennis Show', con la tecnologia dello Sky Tech e la realtà aumentata.
- In campo la grande squadra talent di Sky Sport Tennis formata da Paolo Bertolucci, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Marco Crugnola, Andrea Arnaboldi e Flavia Pennetta come inviata a New York.
- Aggiornamenti costanti su Sky Sport 24, oltre all’appuntamento quotidiano con "US Open Today" live alle 10.
La copertura editoriale: 7 canali dedicati
Come dicevamo, saranno due settimane imperdibili per gli appassionati di tennis, che avranno fino a 7 canali Sky per seguire ogni momento dello Slam di Flushing Meadows. Il canale principale, Sky Sport Tennis (203), ospiterà l’intero programma di giornata dall’Arthur Ashe Stadium, con una copertura completa garantita anche dai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 251, 252, 253 e 254 che, a seconda del programma di giornata, offriranno i match e gli approfondimenti più interessanti, a partire dalle partite dei protagonisti italiani.
- Sky Sport Tennis (203): seguirà tutti i match in programma sull'Arthur Ashe Stadium
- Sky Sport Uno (201): seguirà i match più importanti del torneo
- Sky Sport Max (206): sarà il punto di riferimento per "Diretta tennis"
- Sky Sport 251
- Sky Sport 252
- Sky Sport 253
- Sky Sport 254
Torna 'Diretta tennis'
- Su Sky Sport Max (206), spazio a 'Diretta tennis', il programma con regia dedicata che accompagnerà gli spettatori da un campo all'altro per vivere in tempo reale tutti i momenti chiave degli incontri in corso.
- Inoltre, come avviene già per i principali tornei ATP e WTA, sarà possibile seguire in diretta qualsiasi match di singolare e doppio su ogni campo del torneo. I clienti Sky potranno accedere a tutte le partite tramite Sky Sport Plus, utilizzando il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite oppure il tasto interattività di Sky Glass e Sky Stream se connessi a Internet. Per i clienti NOW sarà invece disponibile Extra Match, il servizio che consente di accedere ai canali dedicati con le immagini live da tutti i campi del torneo.
Gli studi pre e post partita
- Torna l’appuntamento con Sky Tennis Show, ogni giorno alle 16.30 (dalle 17.30 a partire da martedì 3 settembre) e alle 00.30, per introdurre la sessione notturna. Alla conduzione Eleonora Cottarelli che, affiancata dai talent di Sky Sport, guiderà gli appassionati attraverso le sfide in programma e i temi più caldi della giornata grazie agli strumenti di analisi di Sky Sport Tech e alla realtà aumentata.
- In studio si alterneranno i principali volti del tennis di Sky Sport, con la presenza fissa di Renzo Furlan, mentre Flavia Pennetta sarà inviata a New York durante la seconda settimana del torneo per raccontare da vicino le fasi decisive dello Slam. Da Flushing Meadows il racconto sul campo sarà affidato a Stefano Meloccaro, Dalila Setti e Paolo Aghemo, in collegamento costante con gli studi di Milano.
- La copertura sarà completata dai canali social ufficiali di Sky Sport, dall’App Sky Sport e da skysport.it, con notizie in tempo reale, video, gallery, highlights, liveblog dedicati agli italiani e ai match più importanti, oltre agli approfondimenti di Sky Sport Insider, lo spazio premium del sito skysport.it. Storie e analisi anche con Circoletto Rosso, la newsletter interamente dedicata al tennis e curata da Angelo Carotenuto.
Gli approfondimenti: The Insider
- Tra gli approfondimenti dedicati agli US Open ci sarà anche The Insider, il magazine curato da Giuseppe Marzo con Stefano Meloccaro, che racconterà il torneo da una prospettiva originale e dietro le quinte. Il programma sarà proposto quotidianamente durante la diretta notturna e successivamente alle 11.15 su Sky Sport 24, alle 12.15 su Sky Sport Tennis e alle 12.45 su Sky Sport Uno.
- Ampio spazio anche all'offerta on demand, dove saranno sempre disponibili The Insider, Highlights Show, gli highlights dei match principali e tutte le partite integrali degli italiani a partire dai quarti di finale, oltre alle semifinali e alla finale del torneo.
US Open Today: appuntamento alle 10 su Sky Sport 24
- Aggiornamenti costanti arriveranno, inoltre, da Sky Sport 24, che rafforzerà la programmazione dedicata agli US Open con US Open Today: l'edizione quotidiana, live alle 10, interamente dedicata al riepilogo di quanto accaduto nella notte.
- Ogni mattina, Highlights Show, alle 8.15 su Sky Sport 24 e alle 8.30 su Sky Sport Tennis, il magazine che riproporrà il meglio degli incontri più importanti della giornata appena conclusa.
La squadra di Sky Sport
- Due settimane di grande tennis raccontate dalla squadra di talent di Sky Sport composta da Paolo Bertolucci, Renzo Furlan, Laura Golarsa, Stefano Pescosolido, Raffaella Reggi, Barbara Rossi, Nicolò Cotto, Marco Crugnola e Andrea Arnaboldi, con la presenza di Flavia Pennetta da New York nel corso della seconda settimana.
- In telecronaca si alterneranno Luca Boschetto, Pietro Nicolodi, Alessandro Lupi, Dario Massara, Federico Ferrero, Riccardo Bisti, Gaia Brunelli, Lorenzo Cazzaniga, Nicolò Ramella, Peppe Di Giovanni, Alessandro Lettieri, Calogero Destro, Elia Faggion, Matteo Sfolcini, Filippo Salmini e Andrea Voria.
La programmazione degli US Open su Sky Sport e NOW
Domenica 30 agosto
- dalle 17 alle 5.30: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 252, 253 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Lunedì 31 agosto
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport Max, Sky Sport 252, 253 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Martedì 1 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Mercoledì 2 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Giovedì 3 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport Mix, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Venerdì 4 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251, 252, 253, 254 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Sabato 5 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 252, 253 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Domenica 6 settembre
- dalle 17 alle 6: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max, Sky Sport 251 e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Lunedì 7 settembre
- dalle 17 alle 5.30: Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max e NOW
- alle 16.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Martedì 8 settembre
- alle 17.30 – 1° quarto singolare femminile su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 19.30 – 1° quarto singolare maschile su Sky Sport Tennis e NOW
- all’1 – 2° quarto singolare femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 3 – 2° quarto singolare maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 17 e alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
Mercoledì 9 settembre
- alle 17.30 – 3° quarto singolare maschile su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 20.30 – 3° quarto singolare femminile su Sky Sport Tennis e NOW
- all’1 – 4° quarto singolare femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 3 – 4° quarto singolare maschile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 17 e alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
Giovedì 10 settembre
- dalle 22 – 12° giornata su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 21.45: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- all’1– 1° semifinale singolare femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 3 – 2° semifinale singolare femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Venerdì 11 settembre
- alle 18 – finale doppio femminile su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 21 – 1° semifinale singolare maschile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
- all’1 – 2° semifinale singolare maschile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
- alle 17.45: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
- alle 20.30: Sky Tennis Show - - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 00.30: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 24 e NOW
Sabato 12 settembre
- alle 18 – finale doppio maschile su Sky Sport Tennis NOW (dalle 18.30 anche su Sky Sport Uno)
- alle 22 – finale singolare femminile su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW
- alle 17.45, alle 21.30 e a fine match: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis e NOW
Domenica 13 settembre
- dalle 20 – finale singolare maschile - su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e NOW
- alle 19.30 e a fine match: Sky Tennis Show - su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW